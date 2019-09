Hamarosan szupermodern páncélosok szállítják a magyar katonákat - Íme a felhozatal

Új gyalogsági harcjárművek beszerzésén dolgozik a Honvédelmi Minisztérium – erősítette meg a Honvédség dandártábornoka. A főtiszt nem tért arra ki, hogy pontosan milyen típusból, hány darabot fog vásárolni Magyarország, viszont úgy tudjuk, egyáltalán nem csak a német Pumák állnak a Honvédség célkeresztjében, ahogy ezt számos pletyka híreszteli. Megpróbáltunk utánajárni, milyen harcjármű-típusok jöhetnek szóba, mint a Honvédség következő generációs IFV-je.

Jelenleg a haditechnikai eszközpark megújulás előtt áll, hiszen hamarosan a gyalogsági harcjárművek beszerzésére is sor fog kerülni

– mondta Takács Attila Géza dandártábornok az M1 Híradóban csütörtök este; a műsor egyébként alapvetően inkább az új, Carl Gustaf M4-es rakétagránátvetők beszerzéséről szólt, melyekből az első néhány darabot a napokban kapták kézhez a magyar katonák.

A Carl Gustafok hazai beszerzéséről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2019. 01. 07. Elszólta magát a tábornagy: vadiúj tankgyilkos fegyvereket kapnak a magyar katonák

A dandártábornok nem tért ki arra, hogy pontosan milyen harcjárművekkel vagy hány darabbal támogatnák meg a gyalogságot, így – ahogy ezt már megszokhattuk a korábbi fegyverbeszerzéseknél -, konkrétumokról csak a szerződés aláírása után lesz szó. Jelenleg ilyen eszközökkel a Honvédség egyáltalán nem rendelkezik, mióta 2007-ben kivontuk a hadrendből a szovjet gyártmányú BMP-1-es lánctalpasokat, a támogatói szerepet BTR-80A kerekes páncélozott szállító harcjárművek töltik be. Megnéztük, milyen eszközök jöhetnek szóba, mint a BMP-k utódai.

Puma





Pár hónapja a magyar sajtóban körbejárt egy spekuláció, mely szerint 200 darab, a német Krauss-Maffei Wegmann gyár által gyártott Puma IFV beszerzése „lenne logikus” következő lépés. Bár bizonyos körökben már kész tényként kezelik e harcjárművek akvizícióját, úgy tudjuk, a Pumák csak egy a lehetséges versenyzők közt, ráadásul nem is feltétlen a lista élén szerepelnek. Nem járna egyébként rosszul Magyarország ezekkel a páncélosokkal: fő fegyverzetét egy 30 milliméteres Rheinmetall MK30-as gépágyú alkotja, emellett felszerelhetők Spike páncéltörő rakétákkal is (ezek beszerzését a Honvédségnél is szóba jöhet), 6 személy szállítására alkalmas, hatótávolsága 460 kilométer. A Pumákat egyébként jelenleg még csak a német hadsereg, a Bundeswehr használja, ahol folyamatosan cserélik le velük a régi Marder péncélosokat, de a régiónkból Csehország és Horvátország is fontolgatja a beszerzésüket.

Lynx (Hiúz)

Mi sokkal erősebb versenyzőnek gondoljuk egy másik német vállalat, Rheinmetall Lynx (vagyis Hiúz) harcjárművét, hiszen ez egy sokkal alacsonyabb fenntartási költségekkel és komplexitással működő páncélos, moduláris felépítésének köszönhetően kifejezetten széles körben alkalmazható (ezek mind olyan szempontok, amelyek kulcsfontosságúak voltak a korábbi beszerzéseknél). A Rheinmetall tavaly mutatta be el először nyilvánosan is ezt a típust, rendszeresítését már most fontolgatja többek közt az Egyesült Államok, Ausztrália és Csehország is. A Lynx fő fegyverzetét egy 30 vagy 35 milliméteres löveg alkotja egy 7,62 milliméteres párhuzamosított géppuska mellett, 750 lóerős Liebherr dízelmotorjával akár 70 kilométer / órás sebesség elérésre is képes sík talajon, a legénységet pedig a páncélvédettség mellett a Rheinmetall AMAP-ADS aktív védelmi rendszere is védi.

Ha netán Hiúzokat kapnak a magyar katonák (ami sok szempontból beleillene a Zrínyi 2026 program célkitűzéseibe és az eddigi vásárlások szakmai színvonali keretébe), a Honvédségnek még az Egyesült Államok hadseregénél is modernebb gyalogsági harcjárművei lennének, hiszen még az USA is csak szemezget a Hiúzokkal, mint a Bradleyk lehetséges utóda.

Otokar Tulpar

Nagy meglepetést okozott, amikor az idei budaörsi haditechnikai fesztiválon megjelent két török MRAP, egy Ejder Yalcin és egy NMS Yörük magyar felségjel alatt. Ezen kívül a magyar kormány aktívan keresi a lehetőséget a törökökkel való gazdasági kapcsolatok elmélyítésére, így könnyen lehet, hogy gyalogsági harcjárművet is inkább tőlük veszünk majd, sőt, előfordulhat, hogy Erdogan elnök novemberre tervezett látogatása is összefügg a török harcjárművek beszerzésével. Kínálati oldalon az Otokar vállalat Tuplar páncélosa jelentkezik erős versenyzőként, ezt a lánctalpast 2013-ban mutatták be először; 9 lövész szállítására alkalmas, 70 km/h csúcssebessége, fő fegyverét pedig egy 30 milliméteres gépágyú alkotja, de felszerelhető emellett irányított páncéltörő rakétákkal is, sőt, átalakítható akár egy nagyobb kaliberű, páncéltörő löveggel ellátott könnyűtankká is.

A Tulpar szintén erős esélyes befutó, az Altay-programmal párhuzamosan fejlesztett páncélos a világ legjobb gyalogsági harcjárművei közé tartozik és beszerzésével a törökök felé is gesztust tennénk, akikkel aktívan keresi a gazdasági kapcsolatok elmélyítésének lehetőségét a kormány.

CV90





Az eredeti nevén Stridsfordon 90 páncélozott harcjármű egy svéd dizájn, a ’90-es évek elején látott napvilágot, azóta folyamatosan fejlesztik. Fő fegyverét egy 40 milliméteres Bofors-gépágyú vagy egy 30-35 milliméteres Bushmaster gépágyú alkotja, Scania DS16-os motorja 70 kilométer / órás sebességre képes. Annak ellenére, hogy egy régebbi harcjárműről van szó, a CV90-es fejlesztése már a negyedik generációnál tart, így még mindig nagyon korszerűnek teknthető, több ország – köztük a régióban Horvátország és Csehország is – fontolgatja régi jugoszláv és szovjet páncélosainak felváltását a CV90-essel, sőt, egy időben még felmerült az amerikai Bradleyk potenciális utódaként is.

A régiós érdeklődéstől függetlenül egyébként nem túl valószínű, hogy a CV90-es lesz a befutó Magyarországon is, ha csak nem célja a kormánynak, hogy kifejezetten Svédországgal mélyítse el gazdasági kapcsolatait.

ASCOD 2





Az ASCOD (Austrian Spanish Cooperation Development), ahogy neve is sugallja, egy közös spanyol-osztrák páncélozott gyalogsági harcjármű, e két országon kívül az Egyesült Királyság is használja egy variánsát, illetve a csehek is fontolgatják a rendszeresítését. Az ASCOD-projekt jelenleg a második generációs fázisban van, az új típus magasabb személyi védelmet, moduláris páncélzatot és aknavédelmet is élvez, illetve terepjáró képessége is jobb, mint elődjéé. Egyébként a páncélos fő fegyvere egy 30 milliméteres Mauser MK 30/2 gépágyú. Mindezek ellenére arra sincs túl sok esély, hogy az ASCOD 2-es lesz a Honvédség következő generációs IFV-je.

Mowag Piranha V





A svájci Mowag harcjárműve kakukktojás abból a szempontból, hogy IFV-ként és PSZH-ként is használható: alapvetően egy 8 utas szállítására alkalmas, 8x8-as meghajtású, kerekes járműről van szó, viszont fegyverzete és páncélzata megfelel egy IFV-jének, hiszen alkalmas egy 30 milliméteres gépágyú, illetve páncéltörő rakéták hordozására is, miközben homlokpáncélja akár egy 20 milliméteres páncéltörő lövedék elől is védettséget nyújt. Szomszédjaink közül Romániának tetszett meg a típus annyira, hogy 30 darabot megrendeltek belőle, valamint még közel 200 darabot gyártanak majd le helyileg, Bukarestben.

Magyarország jó eséllyel csak akkor dönthet Piranha V-ösök mellett, ha az a cél, hogy egy olyan járművet találjanak, amely egyszerre tölti be a PSZH-k és az IFV-k feladatkörét is, vagyis az eszköz arra tökéletesen alkalmas lenne, hogy azt a kombinált harcmodort képviselje a jövőben is, melyet (szükségből) a BTR-80A-k látnak el jelenleg.

Mi lesz a BTR-ekkel?





Magyar BTR-ek a határon. Fotó: Ujvári Sándor, MTI

Benkő Tibor honvédelmi miniszter még januárban beszélt arról, hogy a gyalogsági szállítójárművek cseréje is tervben van, így jó eséllyel hamarosan az egyébként folyamatosan modernizált és karbantartott BTR-80-asoktól is el kell köszönnünk. Arról, hogy mi lehet e járművek utódja, egy külön cikkben jelentkezünk majd.