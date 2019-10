Nyomás alatt Powell

Az amerikai jegybank kamatdöntő üléséről közzétett jegyzőkönyv szerint a Fed elnöke, Jerome Powell is aggódik, hogy a szeptemberi kamatvágás ellenére a foglalkoztatottság növekedése lassulhat. A jegybank úgy látja, hogy a a globális gazdaság növekedésének lassulása és az USA-Kína kereskedelmi háború komoly aggodalomra ad okot a gazdaság aktivitásának fenntartásában.

A szerdán megjelent jegyzőkönyv kitér arra is, hogy a Fed kutatásai szerint a feldolgozóipar gyengülése kezdi éreztetni hatását a többi ágazatokban is, mint például a szolgáltató szektorban. Az elmúlt hetekben a piac egyre nagyobb eséllyel árazza be a Fed a következő hónapi kamatvágását. A döntéshozók pedig nem siettek megcáfolni a média és a piaci szereplők várakozásait.

Forrás: CME FedWatch Tool

Egyre tisztább kép alakult ki az elhúzódó lassulásról a beruházási költések, a feldolgozóipari termelések, és az exportok területén.

– írja a Fed két kamatdöntés közötti találkozójának jegyzőkönyve. Ennek fényében a Fed elnökére, Jerome Powellre további nyomás helyeződik, hogy lazítson a monetáris politikáján.

A Fed úgy látja, hogy a gyenge inflációs nyomás, a kereskedelempolitika bizonytalansága és a gyenge globális növekedés indokolta a két kamatvágást júliusban és szeptemberben. A három tényező mellé csatlakozott be most a belső piac vártnál nagyobb mértékű lassulása – értékelt a Financial Timesnak Matthew Luzzetti, a Deutsche Bank vezető USA közgazdásza.

A szeptemberi jegyzőkönyv így máris előrevetíti: sokkal nagyobb vita várható a következő havi kamatdöntés körül.

Címlapkép: Daniel Brenner/Bloomberg via Getty Images