Erős üzenetet kaptak a kórházvezetők

Ahogy közeledünk az év végéhez, úgy kerül a figyelem középpontjába a kórházak adósságállománya. Most Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Banai Péter államháztartásért felelős államtitkár ejtett szót erről.

A kórházak adósságával kapcsolatos kérdésre válaszolva Gulyás Gergely kijelentette: az adósság kifizetése alapos vizsgálat, adott esetben személyi következmények érvényesítése után várható. Az a cél, hogy ez legyen az utolsó év, amikor ilyen helyzet előáll - tette hozzá Gulyás Gergely. A Népszava beszámolója szerint Gulyás úgy fogalmazott, hogy ez az utolsó év, hogy a kormány utólag kifizeti a kórházi adósságokat. Azt is hozzátette: az adósság okainak feltárása után az intézményvezetői felelősséget is kell majd érvényesíteni. „Ha az adósság oka az intézményvezető, akkor vezetőváltásra van szükség, de nem zárom ki, hogy strukturális hibák is lehetnek” - mondta.

Ezt megelőzően szerdán Banai Péter a Hungaromed keretében rendezett Medicina Fórumon egyrészt elismerte a Medicalonline tudósítása szerint, hogy szükség van plusz pénzre az egészségügyben, de ha az éves költségvetés tervezésekor valamennyi minisztérium finanszírozási igényét automatikusan elfogadnák, 60 százalékra kellene emelni a személyi jövedelemadó kulcsát. Az egészségügyi célú források emelése pedig csak más a többi területen végzett csökkentéssel, vagy adóemeléssel érhető el – emlékeztetett a szakpolitikus, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az idei és jövő évi költségvetésben is rendelkezésre áll az intézmények számára 40-40 milliárd forint, de csak akkor juthatnak hozzá, ha hatékonyságot növelnek. Az államtitkár is arról beszélt, hogy nem tudja megmondani, mennyiben felelős az adósságért a menedzsment, de emellett a rendszer felülvizsgálata is elkerülhetetlen, a struktúrát is át kell gondolni, "hogy hol milyen ellátásokat biztosítunk a jövőben".

Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a kormány kettős kommunikációt folytat és úgy tesz, mintha semmilyen felelőssége nem lenne az egészségügy bajait illetően. Mert egyrészről felveti az intézményvezetők felelősségét, de közben elismeri, hogy az egészségügyi ellátórendszer struktúrájával is gond van. Ez utóbbi problémáira a megoldás viszont a kormány felelőssége, viszont arról semmilyen információnk nincs, hogy a kormánynak lenne konkrét terve erre vonatkozóan. Amíg viszont nem változik a struktúra és a finanszírozás, addig a kórházi problémák is velünk maradnak.

