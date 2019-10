Magyarországra is betört a negyedik ipari forradalom - Több helyen már a legkorszerűbb eszközök működnek

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

A legkorszerűbb egészségügyi eszközök jelenleg az állami kórházaknál is elérhetők, de a további innovációval kapcsolatosan komoly problémát jelent ezen intézmények magas adósságállománya. Az ipari és mezőgazdasági cégek viszont számos területen fejlesztenek, egyes üzemek már teljesen robotizált gyártósorokat és önvezető járműveket is használnak Magyarországon - mondta Kővágó Károly, az Asseco Central Europe Magyarország vezérigazgatója. Az Asseco egyébként számos ilyen innovációból kivette a részét; informatikai szoftvereik a legmodernebb egészségügyi eszközök és gyártási technológiák hátterét biztosítják, de fejlesztenek megoldásokat pénzintézeteknek is. A vállalat vezetője elárulta azt is, hogy kisebb költségvetésből, a kkv-szektor szereplői is sikeresen innoválhatnak, ilyen eszköz lehet például a vizualizáció is.