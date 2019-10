A Volkswagen eladhatja a Lamborghinit

A Volkswagen menedzsmentje fontolóra vette, hogy vagy eladja, vagy tőzsdére viszi a cégcsoporthoz tartozó sportautó-gyártót, a Lamborghinit. Az ötlet elsőre meglepőnek tűnhet, de több szempontból is logikus lépés lenne: a kiadások csökkentésére és a friss pénzre ugyanis nagy szükség lenne, mivel rendkívül költséges átalakuláson megy keresztül a cégcsoport.

A Volkswagennél két lehetőséget mérlegelnek, vagy eladják, vagy tőzsdére viszik a Lamborghinit, állította egy neve elhallgatását kérő forrás a Bloombergnek, aki azt is elmondta, hogy hivatalos döntés még nem született.

Az ötlet elsőre bár meglepőnek tűnhet, de fontos azt is hozzátenni, hogy a Volkswagen csoport vezérének kiemelt szándéka az, hogy a jövőben az olyan húzómárkákra koncentráljanak, mint a Volkswagen, az Audi és a Porsche. Herbert Diess szeretne minden duplikációt megszüntetni a cégcsoporton belül a hatékonyság növelés, illetve a rendelkezésre álló erőforrások lehető legjobb kihasználása érdekében. Ezeket a célokat viszont nehéz lenne úgy elérni, hogy a cégcsoporton belül több sportautó-gyártó is versenyez egymással.

A Bloomberg Intelligence számításai szerint a Lamborghini durván 11 milliárd eurót érhet, és jól szerepelhetne abban az esetben, hogyha végül tényleg nyilvános kibocsátásra kerülne sor. A 2018-ban bemutatott szupersport-SUV, az Urus, valamint a megújult Aventador és a valaha volt legerősebb Lamborghini, a hibrid hajtással szerelt Sian érdemben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a márka profitabilitása 30 százalék fölé emelkedjen – vélik a Bloomberg szakértői. Mindez pedig vonzó célponttá teheti az autógyártót a befektetők körében, főleg azok után, hogy a Fiat Chrysler korábbi húzása, a Ferrari leválasztása és tőzsdére vitele is hatalmas sikersztori lett.

Diess vezérigazgatói kinevezése óta totális átalakítást hirdetett a Volkswagen csoportnál, amelynek középpontjában az elektromos- és önvezető autózás, valamint a digitalizáció és a mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatások állnak. Mindennek megvalósítása már önmagában is hatalmas feladat, de a Volkswagen vezére az elmúlt hónapokban olyan stratégiailag fontos üzleteket is tető alá hozott, mint a Traton tőzsdére vitel, vagy éppen a Forddal kötött hosszú távú együttműködés. Az ügyre rálátó forrás elárulta azt is, hogy mindezzel nem más a célja Diessnek, mint az, hogy a Volkswagenből egy 200 milliárd eurós cégcsoportot csináljon. Ez hatalmas ugrás lenne, a befektetők ugyanis jelenleg mintegy 81 milliárd euróra értékelik a német autógyártót.