Megszólaltak az elemzők az önkormányzati választás után

Lehet gazdaságélénkítés, de nem (csak) a választás miatt

A következő egy évben gazdaságélénkítő és növekedésösztönző lépéseket tehet a kormány, miután a költségvetési mozgástér erre lehetőséget ad – válaszolta a Portfolio kérdésére Suppan Gergely, a Takarékbank vezető közgazdásza. Vakhal Péter, a Kopint-Tárki tudományos munkatársa úgy vélekedett, hogy várható hangulatjavító és gazdaságélénkítő lépés a kormányzat részéről, ez azonban „sokkal inkább a konjunktúra lassulásának az eredménye lesz, mintsem a választásoké.”

„A szavazóbázis továbbra is stabil, a Fidesz zömmel nagyvárosokat vesztett el, ezért úgy gondolom, hogy érdemben nem változik a kormány gazdaságpolitikája” - mondja Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza.

Azt se felejtsük el, hogy a következő választás csak 2022-ben lesz, vagyis kapkodni semmiképpen nem fog a kormánypárt

- hangsúlyozta Virovácz.

Vakhal Péter kiemelte, hogy a területi- és fejlesztéspolitikában lehet változás, azonban a gazdaságpolitika irányvonala összességében nem fog változni. Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője sem számít érdemi változásra a gazdaságpolitikában, de ha lesz, az inkább a világgazdasági környezet változása miatt következik be, illetve a német recesszió begyűrűzésétől való félelem miatt.

Ezzel értett egyet Virovácz Péter is. „A következő egy évben érezzük majd csak igazán, hogy mekkora hatása lehet a külgazdasági lassulásnak. Eddig meglehetősen jól viseltük a német (de mondhatnám azt is, hogy a globális) gazdaság lassulását, de nem lehetünk a végtelenségig immúnisak” – mondja a szakértő, aki szerint ha bármilyen gazdaságélénkítést is látunk, az nem a választási eredményre, hanem a gazdasági teljesítményre adott reakció lehet majd.

Az látszik, hogy Budapestnek több forrásra van szüksége, gondolhatunk itt a tömegközlekedésre és az infrastruktúrára

– mondja az élénkítéssel kapcsolatban Regős Gábor. Ezzel egyetértett Suppan, aki szerint „az biztos, hogy több figyelmet kell fordítani Budapestre.”

Van mozgástér az élénkítésre és a reformokra

Reményeink szerint a kormány nem adja fel az egyensúlyi költségvetés tervét – mondja Regős Gábor, hozzátéve, hogy legalábbis abban az esetben, ha a világgazdasági környezet ezt lehetővé teszi. Suppan Gergely pedig úgy látja, hogy azért folytatódhat a hiánycsökkentés, mert a költségvetés lényegesen jobban alakul a vártnál, így van mozgástere a kormánynak.

„Megkockáztatom, hogy nem a gazdaságpolitikán vagy a versenyképességen múlt a választás kimenetele, vagyis nagy hátraarcot semmiképpen sem várok egy főbb célkitűzésnél sem. Ezen gondolatmenet alapján tehát marad a kiegyensúlyozott költségvetés irányába haladás és az adósságleépítés, mindezt úgy, hogy közben a szerkezet egyre inkább tolódik a lakossági finanszírozás felé” – fogalmazott Virovácz Péter.

Regős Gábor úgy véli, hogy „a választások nem szabad, hogy befolyásolják a versenyképességi és reformprogramokat, ezek végrehajtása szükséges a tartósan dinamikus gazdasági növekedés eléréséhez. Az esélyek tehát nem változtak”. Vakhal Péter pedig azt emelte ki, hogy javultak is a reformprogramok végrehajtásának az esélyei, mert az ellenzéki vezetésű városoknak érdekükben áll hatékony fejlesztéspolitikát folytatni.

Az országos eredmények alapján továbbra is stabilnak tűnik a kormánypártok előnye, ám tény, hogy a politikai stabilitásnak pozitív hatása volt és van a gazdaságra

– válaszolta Regős Gábor arra a kérdésünkre, hogy a sokszor pozitívumként említett politikai stabilitás a választás után megváltozik-e. Szerinte a stabil előny miatt nem valószínű, hogy ebben változás lenne.

Nem lesz érdemi piaci hatás

„Az önkormányzati választásnak nem szokat piaci (forint, kötvényhozam) hatása lenni, kivéve, ha olyan eredmény születik, ami a parlamenti választásokra is jelentős hatással bír” – mondja Regős Gábor, aki szerint a mostani választás a külföldi befektetők szempontjából inkább politikailag érdekes. Suppan Gergely arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar gazdaság fundamentumai nem változtak, így nem indokolt, hogy bármilyen piaci hatása legyen a választásoknak.

A forint árfolyama nem is reagált hétfőn a választások hírére, ahogy a kötvénypiac sem, azonban a pesti tőzsdét nem hagyta érintetlenül a kormánypártok vártnál gyengébb szereplése, az Opus és a 4iG részvények jelentős eséssel indították a kereskedést.

„A politikai stabilitás kérdése a piacon egyelőre fel sem vetődött, amit jól mutat a forint árfolyama” – mondja Virovácz Péter. „Gyakorlatilag nem látunk semmilyen pánikreakciót a piacon” – fogalmazott, hozzátéve, hogy „a helyzet változhat, de csak hosszabb távon, ha már látszik, hogy a főváros politikai csatározások színterévé válik-e vagy sem”. Ez azonban azt gondolom, hogy senkinek nem állhat érdekében, hiszen a magyar gazdaság motorja továbbra is a főváros, vagyis a gazdaság központjának ellehetetlenítésével a teljes gazdaság lassabb fokozatba kapcsolna – fejtette ki az ING elemzője, aki szerint ebből egyik politikai oldal sem jönne ki jól.

Csapdahelyzetben Budapest miatt

Egy neve elhallgatását kérő elemző viszont ezzel ellentétes véleményt fogalmazott meg. Szerinte

biztos, hogy nem lesz zökkenőmentes a kormány és a főváros együttműködése, ami bizonyos fővárosi beruházásokat, intézkedéseket nehezíthet meg, pedig rengeteg fejlesztés van tervben.

„A kormány így csapdába került, mivel ha nem fejleszti Budapestet, az a 2022-es parlamenti választásokon is visszaüthet rá, de ha fejleszti, akkor a babérokat az ellenzéki polgármesterek arathatják le” – fogalmazott. Igaz ez fordítva is, az ellenzéki önkormányzatoknak sem érdekük csak nemet mondani, a fejlődés, fejlesztések érdekében olyan projektekre is igent kell mondaniuk, amit eddig elleneztek – hangsúlyozta a szakértő, ami szerint nekik járhat arcvesztéssel.

Egy másik név nélkül nyilatkozó szakértő úgy vélte, hogy önkormányzatok gazdálkodás megváltoztatása és a törvényi eszközökkel való gyengítése nem lenne jó irány. „A büntetés véleményem szerint nem lehet hatékony eszköz, ennek lehetősége a kampány során is hatástalan maradt” – fogalmazott. Egy másik elemző azonban úgy fogalmazott, hogy Budapest esetében nagyon könnyű elképzelni, hogy a kormánypárt büntetni fogja az ellenzék vezette fővárost.

Fókuszban az egészségügy, oktatás

Egy szintén név nélkül nyilatkozó szakértő azt emelte ki, hogy az alapvető irányok (pl. családpolitika) nem fog megváltozni, a tartalmi kérdéseket azonban újra kell gondolni a választások után. Szerinte az elégedetlenség okaira – ami az egészségügy és az oktatás helyzetével függ össze, valamint a túlzott centralizációval – reagálnia kell a kormánynak.

Szerinte nem a gazdaság élénkítése és a növekedés ösztönzése a kulcskérdés, hiszen már eddig is rengeteg intézkedést hoztak ezzel kapcsolatban és rengeteg pénzt is fordítottak erre, a „problémák azonban máshol keresendők”. A költségvetési forrásallokáción kell változtatniuk – tette hozzá.

