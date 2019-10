Helikopterpénzzel a válság ellen: ingyenpénz az embereknek

A monetáris politika kezd kifogyni az eszközökből, de a gazdaság lassul, és valamit tenni kell. A kamatokat lassan nem lehet már hova vágni, a tartalékrátákon és refinanszírozási programokon keresztüli monetáris lazítás sem oldotta meg tartósan az alacsony infláció és a gyengélkedő gazdasági növekedés problémáját. Sokan egy régóta emlegetett elméletet porolnak le: a helikopterpénzt. A helikopterpénz fiskális és monetáris politikai lépések összessége, ami a gazdaságot hivatott élénkíteni és az inflációt növelni a gyenge növekeédsi és inflációs környezetben, magyarul: ingyen pénz.

Miért kerültek lépéskényszerbe a jegybankok?

A pénzügyi világválság, majd az azt követő államadósság-válság hatására a jegybankok lépéskényszerbe kerültek: visszavágták az irányadó kamatlábaikat és egyéb lazító intézkedéseket vezetettek be. Ez a legtöbb országban sikerrel járt abból a szempontból, hogy újra életet leheltek a gazdaságba, ám addig azért nem tartott az élénkülés, hogy a monetáris politikák is normalizálódjanak. Erre az eurózóna az egyik legjobb példa, amelyet az újabb gazdasági lassulás úgy ért, hogy közben a monetáris politika laza maradt. Így most adott a feladat, szűk eszköztárral kellene újra élénkíteni a lanyha inflációs és növekedési teljesítményt felmutató gazdaságokat.

Ahogy a fenti ábrán látszik, a deflációt sikerült megállítani, de az irányadó kamatok most is nulla közel vannak, az extra likviditás fordított hozamgörbét hozott létre mostanra és a további monetáris lazításra a piaci szereplők már majdhogynem immúnissá váltak. Eközben pedig az infláció újra lefelé fordult.

Lassulás esetén az infláció még jobban visszaesik a lankadó üzleti aktivitás miatt. A jegybankok kamatot sem tudnak vágni és a QE sincs már feltétlenül nagy hatással a gazdaságra. Sokan már recessziót sejtenek és ezt az inverz hozamgörbére alapozzák. A lényeg viszont, hogy a jegybankoknak valamilyen megoldást kell találnia az esetlegesen lassuló gazdaság talpra állítására.

De akkor miért is helikopterpénz?

Ilyen környezetben kerül be újra a köztudatba a régóta ismert helikopterpénz elmélet, ami stimulálni tudná a gazdaságot és segítene elkerülni a deflációt. Az alapvető gondolat Milton Friedman Nobel-díjas közgazdásztól származik. Lényege, hogy a jegybankok (vagy a kormányok) nem a pénzintézeteknek, hanem közvetlen módon a fogyasztóknak juttatnának likviditást a fogyasztás növelésére.

vagyis ez a kivételes helyzetekben alkalmazható ingyenpénz.

A Friedman-féle elmélet úgy szól, hogy a jegybank helikopterrel átrepül egy közösség fölött, onnan új 1000 dolláros címleteket szór ki, ezt pedig a közösség összegyűjti és igazságosan elosztja.

A példa természetesen nem életszerű, mindössze érzékeltetni próbálja az elmélet feltételeit, mégpedig:

egyszeri, vissza nem térő esetről van szó, és ezt a fogyasztók is tudják;

visszafordíthatatlan tranzakcióról van szó, azaz a kiosztás után már nem lehetséges beszedni;

nem hoz létre extra tartalékokat a bankoknál;

a bankok nem kerülnek kapcsolatba a kiosztott pénzzel;

vagy pénznyomtatásból, vagy adóbevételekből finanszírozzák, tehát monetáris vagy fiskális eredetű is lehet.

Valójában a helikopterpénz-koncepció nem teljesen kiforrott. Az még világos, hogy a jegybank nem tudja ezt a pénzt közvetlenül eljuttatni a lakossághoz, ehhez az államra (a költségvetésre) van szüksége. Innentől a helikopterpénz-koncepció valójában állami költekezést jelent. Ám a szakirodalomban is van ellentmondás a tekintetben, hogy helikopterpénznek csak a totálisan fedezetlen (jegybanki pénzteremtéssel finanszírozott) állami költekezés tekinthető, vagy a piaci kötvénykibocsátásból esetleg adóemelésből finanszírozott élénkítő csomagok is megfelelnek a definíciónak. Tovább növeli a zavart, hogy a pénzügyi válság során megjelenő ötletelések már helikopterpénznek hívták a lakosságot, a bankrendszert, illetve az államot (államadósságot) megfinanszírozó jegybanki pénzteremtést is.

Véleményünk szerint ma (annak érdekében, hogy a szimpla élénkítéstől élesen megkülönböztessük) helikopterpénznek a jegybanki pénzteremtéssel finanszírozott, lakossági jövedelmet közvetlenül növelő élénkítő csomagot érdemes hívni.

Jó, jó, de ez reális? Volt már ilyen?

Az egyik ilyen eset az amerikai "2008-as Gazdaságélénkítő Törvénycsomag" volt, egy másik pedig az ausztrál fiskális program, ami 2008 decembere és 2009 májusa között zajlott.

Az ausztrál program érdekessége, hogy megvizsgálták a program fogyasztókra gyakorolt hatását. A kutatás azt találta, hogy a 21 milliárd dollár értékű adóvisszaigénylési programban résztvevők 40%-a el is költötte a visszaigényelt összeget, és csupán 18,7%-uk takarította meg. Így kijelenthető, hogy a programnak sikerült a fogyasztást élénkítenie.

A legtöbbet hangoztatott kritikája a helikopterpénznek, hogy az könnyen és gyorsan eredményezhet hiperinflációt. A válság utáni friss tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a jegybankmérleg felfúvódása, a gazdaságban lévő pénzmennyiség jelentős emelkedése sem okoz minden körülmények között inflációt. Érdekes módon ez nem csak a recesszió időszakában volt igaz, hanem még az ezt követő éveben is.

Ausztráliában a program előtti, 2008. szeptemberi inflációs adat 5% volt, ez a decemberi 3,7%-ra csökkent, és a 2009. márciusban már csak 2,4%-volt. Ehhez képest a 2008-as költségvetés 1,7%-os többlete, 2009-re 2,1%-os hiánnyá változott. Ez azt mutatja, hogy a válság fékező hatásai erősebbek voltak, mint az élénkítés árfelhajtó ereje.

De ez miért érdekes most?

Valójában, a válság kezdete óta már többször előjött a helikopterpénz elmélete. 2012-ben a Financial Times készített videót a lehetőségről, mert az addigi konvencionális monetáris politikák nem váltak be a válság megfékezésére.

Három évvel ezelőtt, 2016-ban újra előjött az elmélet, amikor a QE programok nem látszottak megoldani a lassú növekedés és alacsony inflációs problémát, főleg az európai országokban. Ekkor a CNBC készített róla riportot, de a helikopter-pénz bevezetése itt is elmaradt, aminek a kézenfekvő magyarázata, hogy a európai gazdaságok enélkül is éppen élénkülni kezdtek.

Most a CNN Business ismertette az elméletet. A világgazdaság egyre inkább lassuló tendenciát mutat, és sorra érkeznek romló adatok. De adódik a kérdés: miért lenne fontosabb most ez az elmélet, ha előző időszakokban sem használták fel végül?

Erre igazából nincs új válasz. Most is ugyanazért merül fel, mint korábban: a jegybankok lépéskényszerben vannak és kezdenek kifogyni az eszközökből.

A helikopterpénz bevetését azonban most is komoly viták övezik, a többség elutasítja az ötletet. Ám ha a világgazdaság problémái a következő időszakban sem enyhülnek, meglehet, egyre népszerűbb lesz.