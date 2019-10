A szemünk láttára alakul ki egy új tér, ahol a magyar betegekért versenyeznek

A digitális tér meghódítja az egészségügyet is, ez elkerülhetetlen. Részben a munkaerő okozta kényszerhelyzet, részben az általános digitalizációs trend, részben pedig a "piacra lépő" új generációk miatt - olvasható ki a Portfolio által készített körkép eredményeiből, melynek keretében a hazai piacon élen járó vállalkozásokat kérdeztük arról, mi várható az egészségügyben a digitalizáció terén.

Miért megállíthatatlan trend a digitalizáció Magyarországon az egészségügyben is?

Somogyi Tibor (DokiApp): KSH adat, hogy 2016-ban 65,4 millió háziorvosi eset volt Magyarországon. A magyar népességhez hasonlítva ez egy hatalmas szám, aminek jelentős részét meg lehet oldani telemedicinális keretek között. Egy ekkora indulási alappal rendelkező iparágban, ha a megfelelő digitális megoldásokat kínáljuk, akkor elkerülhetetlen az ilyen szolgáltatások felfutása.

Ordódy Viktória, Karai Gábor (Teladoc): Általános trend, hogy az emberek, és így a betegek is új kommunikációs utakat, új technológiákat keresnek, így nyitottak a telemedicinális megoldásokra. Ezzel párhuzamosan világszerte egyre súlyosabb probléma az egészségügyi munkaerőhiány. A modern kommunikációs technológiákat felhasználva hatékonyan használhatjuk ki az egészségügyi szakemberek szűkös kapacitását, ráadásul ezek felhasználásával sokkal kényelmesebben és gyorsabban elérhetővé válik a hozzáférés az orvosi segítségez.

Straub Fanni (Foglaljorvost.hu): Amikor 2000-es végén megfogalmazódott a Foglaljorvost.hu gondolata, már eleve abból indultam ki: a más iparágakban már elterjedt digitális, online megoldást indítsak útjára. Ennyi év távlatából pontosan ezt a térhódítást látom, 5 év alatt nyolcszorosára nőtt az oldalunkon foglalt online időpontok száma, mind a páciensek, mind az orvosok/klinikák száma napról napra emelkedik. A magánpiaci páciensek számának robbanásszerű növekedése rákényszerítette a praxisokat a digitalizációra, akik viszont még hősiesen ellenállni próbáltak, az EESZT-bevezetés és GDPR-követelmények miatt végül csak beadták derekukat. Nemrég bekapcsolódtunk a biztosítói ellátásszervezésbe, amit teljes egészében digitálisan oldottunk meg, és ezt a hozzáállást várjuk a klinikai partnerektől is. A hetekben indul el az oldalon a bankkártyás fizetés, és nem várat sokat magára online konzultációs szolgáltatásunk sem, ami könnyedén illeszthető a Foglaljorvost.hu meglévő rendszerébe, jó lehetőséget biztosítva olyan szakmáknak, ahol a privát szférában is többhetes a várólista.

Gáspár Péter (Medicall): Csak rá kell nézni a felnövő generációra, akik ma 14-15 évesek. Minden magán és “hivatalos” ügyüket mobilon intézik különböző applikációk használatával. 10-20 év múlva ők biztosan nem fognak már orvosnál sorban állni, teljesen hozzászoktak, hogy mobil platformon érnek el szolgáltatásokat. Tehát ez egy olyan trend, amit megállítani nem csak az egészségügyben, de más iparágakban sem lehet, csak felkészülni rá.

Mennyire speciális termék az egészségügyi szolgáltatás, a gyógyítás illetve a szolgáltató/az orvos, ha más ágazatokkal hasonlítjuk össze a digitális diszrupciót illetően?

Somogyi Tibor (DokiApp): Amiben mi hiszünk, az a magas minőségű felkészítés. A technológiai alapokat könnyedén megteremtjük, az nem lehet kihívás, erre akár "bárki" képes lehet. Viszont a digitális egészségügyben nem elég az alap orvosi felkészültség, azt számos soft skillel ki kell egészíteni, hogy abból valóban hatékony ellátás keletkezhessen. Amíg a fejekben nem történik meg ez az átállás, illetve szakmai felkészültség, addig a diszrupció is nehezebben mehet végbe.

Ordódy Viktória, Karai Gábor (Teladoc): A betegek az egészségügyi ellátásra is szolgáltatásként tekintenek, így az egészségügyi ellátóktól a szolgáltatói attitűdöt várják el, ugyanakkor a problémáik bizalmas természetűek, és a megoldásuk a beteg és a gyógyító személyes kapcsolatát igényli. Valóban szükség van a modern technológiákra, az egészségügyi ellátók nem csak betegközpontú, de ügyfélközpontú hozzáállására, de ezzel együtt a telemedicina csak kiegészíteni, és nem helyettesíteni fogja a hagyományos orvoslást. Ennek egyik oka, hogy bizonyos ellátások személyes orvos-beteg találkozás során végezhetők, másrészt pedig mindig lesznek olyan betegek, akik nem elégszenek meg a virtuális ellátással. Diszruptív folyamatokra tehát nem számítunk, de a digitális technológia és a távgyógyítás jelentős előre törése – azok előnyeiből fakadóan –elkerülhetetlen.

Straub Fanni (Foglaljorvost.hu): Azt látom, abban hiszek, a páciensek, vagy nevezzük őket marketinges terminológia szerint fogyasztónak, iparágtól függetlenül tökéletes kiszolgálásra, környezetre, élmény(ek)re vágynak. A jelenlegi egészségügyi kínálatban, és kiemelten a hazai piacra gondolok, bőven vannak unikális újdonságok, nemzetközi mércével nézve is erős tudományos fejlesztések, a törekvések szintjén nem vagyunk elmaradva a nyugati trendektől. Amit azonban tudomásul kell venni, a magyar piac kicsi, csak a tömegek számára elérhető és megfizethető szolgáltatások maradnak életben, vagy meg lehet próbálni a nemzetközi térnyerést, de ennek tőkeigénye kevés cég számára adatik meg. A mi gondolkodásunknak az a mozgatórugója, hogy az egészségügyi fogyasztás is pont olyan, mint a bevásárlás vagy nyaralás lefoglalása, ettől semmiben nem különbözik az éves nőgyógyászati szűrés vagy a nagymama ortopédiai vizsgálatának megszervezése.

Gáspár Péter (Medicall): Mindenképp speciális. Ha csak azt az egy dolgot nézzük, hogy az orvostársadalom elöregedett és ezáltal rugalmatlanabb, lassabban nyit a technológiai fejlődés irányába. Ez idővel változik természetesen, itt is felnő és betanul egy új generáció, aki már sokkal inkább technológia központú. Másik oldalról azonban az egészségügy is óriási lépésekkel halad a technológiai fejlődés útján. Ha jobban megnézzük, a műtéti eljárások, gépek és különböző gépi tanulási technológiák előretörése tekintetében az egészségügy élen jár.

Csak a magánegészségügy "trendje" marad az orvosokat és a betegeket digitális úton összekötő virtuális felület, vagy átszivároghat a közellátásba is?

Somogyi Tibor (DokiApp): Már most is zajlanak telemedicinális pilot projektek, viszont az állami méret miatt ezek sajnos lassabban mennek végbe, így egyértelmű, hogy a magánjellegű (profitorientált) vállalkozások gyorsabban tudják implementálni ezeket a megoldásokat. Az viszont nyitott kérdés, hogy mire odaér a közellátás, hogy alkalmazni tudja ezeket a megoldásokat, akkor tud-e együttműködni a már sikeresen működő magánvállalkozásokkal.

Ordódy Viktória, Karai Gábor (Teladoc): Idővel biztosan megjelenik a közellátásban is, hiszen a közintézményekben ugyanolyan betegek, ugyanolyan igényekkel jelennek meg, mint a magánellátásban, és a közszféra is ugyanazokkal a kihívásokkal küzd (ha nem súlyosabb mértékben). A közellátásban általában lassabban kanonizálnak új eljárásokat, mint a magánszférában, de ettől függetlenül a trend idővel oda is begyűrűzik.

Straub Fanni (Foglaljorvost.hu): Bár összességében úgy látom, hogy a magánegészségügyben vannak egyértelműbb törekvések a digitalizációra, azért a közfinanszírozott ellátás sem marad el, elég az EESZT bevezetésére, a teleradiológiára, vagy az állami finanszírozásban is elérhető, mesterséges intelligencia alapú döntéstámogató megoldásokra gondolni, például az onkológiában, de még bőven akad sorolható. A tudomány fejlődésével hétről-hétre újabb és újabb megoldások születnek, az ellátás finanszírozásától független, annyi információ vár feldolgozásra, ami emberi ésszel már felfoghatatlan. Nem mellesleg a digitális megoldások az iparágat sújtó munkaerőhiány átvészelésében is támaszt jelenthetnek.

Gáspár Péter (Medicall): Az biztos, hogy a magénegészségügy sokkal gyorsabban adoptálja a fogyasztói igényeket, ezért gyorsabb a technológiai átállás is. Az, hogy ez átszivárog a közellátásba is, szinte biztos, a kérdés csak a hogyan és a mikor. A közellátás fejlődése nagyban politikai és nem szakmai vagy gazdasági kérdés. Nem az a legfontosabb, hogy jó legyen a szolgáltatás. Véleményem szerint nagy mértékben lehet javítani az állami ellátás színvonalát és hatékonyságát a már most elérhető technológiákkal, azonban amíg a döntéshozók nem tisztán technokrata szemüvegen keresztül néznek a rendszerre, addig más érdekek mozdítják elő vagy éppen gátolják a változást. Én látok biztató jeleket.