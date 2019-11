Még a világ legnagyobb cégei is meghajolnak Kína akarata előtt

Kína gazdasági hatalmának növekedésével egyre jobban propagálja a politikai üzenteit is világszerte. A legnagyobb fejlődő ország nagyobb fokú becsatlakozása a világgazdaságba azt eredményezte, hogy a nemzetközi vállalatok végre hozzáférhettek a kínai belső piachoz, és ezáltal majdnem 1 milliárd extra fogyasztóhoz. De ha egy cég Kínában akar üzletelni, az sok feltétellel jár.

Eddig is elvárás volt, hogy ha egy cég Kínában akar üzletelni, akkor be kell tartania a kínai szabályokat. Ezek a szabályok eddig is aránytalan előnyt adtak a kínai cégeknek, mégis az utóbbi időben Kína a politikai egyetértés új formáit is elkezdte követelni.

Egyre több cég keveredik olyan botrányba, ahol Kína de facto elvárja, hogy a cégek válasszanak: Kína vagy az USA.

A "rossz" választás esetén pedig a következmények Kína esetében sokkal súlyosabbak, mint ha a cég az Egyesült Államokat választaná.

Így sok cég két esetet szokott választani. Az egyik megoldás, hogy próbál egy köztes döntést hozni, ahol a botránnyal kapcsolatos angol közlemény az enyhe és maximum pártatlan álláspontot képvisel, míg a kínai közlemény a kemény-vonalas kínai politikai nézetet szolgálja ki. A másik eset, hogy a cég teljességében a kínai álláspontot szolgálja ki. Ez Kínának megfelelő, viszont a nyugati országokban tapasztalható politikai aktivizmus miatt, a cégek az alulról szerveződő bojkottnak teszik ki magukat.

Az utóbbi időben annyira elszaporodtak ezek az esetek, hogy összeszedtük a cégek listáját, akik az USA és Kína között folyó gazdasági háború, a hongkongi tüntetések szülte botrányok áldozatává estek, vagy csak szimplán azt csinálták, amire a kínai kormány politikai iránymutatást adott. Egy rövidebb lista után bemutatjuk a 4 legnagyobb botrányt a közelmúltban, ami során cégek a kínai politikai érdekek közé szorultak.

American Airlines: A légitársaság Tajvant, mint önálló ország jelölte meg a legördülő listáján. Miután a kínai hatóságok komoly nyomást helyeztek a vállalatra, az American Airlines leszedte Tajvant az országlistájáról.

A "Top Gun: Maverick" című filmben cenzúrázták a tajvani zászlót Tom Cruise kabátján. Zara: Hasonlóan a többi céghez, a weboldalán Tajvant független országként tüntette fel.

1. Activision Blizzard:

Az amerikai játékgyártó céget leginkább a World of Warcraft, Diablo és Overwatch népszerű online játékokról ismerik, de a WoW-ból kialakult online kártyajátéknak, a Heartstone-nak is eléggé jelentős rajongótábora van.

Az utolsó játék kapcsán az Activision Blizzard nemrég rendezte meg az online kártyajátékának e-sport versenyét, amit a Hongkongból játszó "Blitzchung" karakterként elhíresült Ng Wai Chung nyert. A Blitzchung a nyerést követően élő közvetítésben bemondta azt, hogy:

Szabadítsák fel Hongkongot, ez a mi időnk szabadságharca!

Blizzard nem tétovázott sokáig, és 2 nap múlva ki is tiltotta a játékost, és elvette a 10 ezer dolláros nyereményét a bajnokság megnyeréséért. Blizzard úgy indokolta a döntését, hogy a játékos kijelentései megszegték a bajnokság szabályait. A történet pikantériájához hozzátartozik, hogy az angol közleményben a szabályokat részletezve, hosszan, mondhatni politikai korrektségből adódóan írták le az eltiltás indoklását. Míg a kínai verzió már csak annyit mondott, hogy végtelenül haragszanak és csalódottak, és semmilyen módon nem bocsátják ezt meg. A kínai verzió addig is elment, hogy a közleményben az is elhangzott:

"...mindig is meg fogják védeni az országunk becsületét."

Erre válaszul, az amerikai törvényhozói testületben ritka kétpárti kritika alakult ki a cég ellen, aki e lépésével szerintük nem csak Kínát akarta kiszolgálni, hanem egy embernek a szabad beszédhez való jogát blokkolják. Rengeteg játékos kezdett a játékaik bojkottjába, ami az előfizetői számokon is meglátszottak és a cég elé is szerveződött kisebb tüntetés.

2. Apple

Az amerikai eredetű és a világ legnagyobb telefongyártó cége nemrég szintén a hongkongi tüntetések miatt keveredett botrányba. Az AppleStore-ban elérhető volt a KHMapLive alkalmazás, amivel a hongkongi tüntetők le tudták követni a rendőrség tevékenységét, és annak alapján tudták szervezni a tüntetéseiket.

Miután a kínai kormány szócsöveként használt People's Daily kritikát fogalmazott meg, az Apple hamar úgy döntött, hogy törli az alkalmazást az AppleStore-ból. Lehet, hogy az Applenek sikerült betörnie Kínába a Google-lel és a Facebookkal ellentétben, viszont ez az Apple számára egyre inkább egy kockázatot jelent.

Ez viszont szintén kétpárti összefogást eredményezett. A republikánus Marco Rubio és a progresszív demokrata Alexandria Ocasio-Cortez másik 5 törvényhozóval kérte együtt, hogy az Apple hagyja abba a kínai politika érdek kiszolgálását az üzletén keresztül. A politikusok azzal vádolják az iPhone gyártóját, hogy cenzúrázza az AppStore-ban elérhető tartalmat. Tim Cook csak azután változtatatta meg az alkalmazás elérhetőségét, hogy a kínai pártlap megírta, így az Apple a kínai politikai cenzúrának egy eszközeként járt el.

Egy hasonló példa erre, amikor október elején az Apple törölte Tajvan zászlóját az iPhone-okban elérhető emojikból. Ugyan "Tajvan" begépeléskor a telefon feldobja még a zászló emojit, viszont az emojikból közvetlen módon már nem elérhető.

3. NBA - National Basketball Association

Felmerülhet a kérdés, hogy az amerikai kosárszövetség mit is keresne Kínában. A történet azzal kezdődik, hogy a 2000-es évek elején az egyik kínai NBA játékos, Yao Ming pont a botrányt kirobbantó csapatban, a Houston Rocketsben játszott. Yao Ming napjainkban a kínai kosárlabda szövetség elnöke, és az ő amerikai és kínai sikereire alapozva sikerült bevonzani a kínai közönséget is. Ezel után az NBA és a Rockets nyitott Kína felé is a meccsek közvetítéssel és szponzorációval. A kínai sikerekre alapozva sikerült az NBA-nek a globális piacra is belépnie.

A botrány viszont most, a hongkongi tüntetések kapcsán 2019 októberében kezdődött, amikor is a Houston Rockets általános menedzsere, Daryl Morey kiírta Twitterre az alábbi szöveget:

Harcoljatok a szabadságért. Veletek vagyunk Hongkong!

Kínának több se kellett, és a kínai konzulátus hamar kiadott egy, a Twitter bejegyzést elítélő közleményt. Ezt nem sokkal a kínai szponzorációs partnerek szerződésfelmondása követte, majd később a központi hírszolgáltató is lemondta az NBA előszezonban lévő kosármeccseinek közvetítését.

Az utóbbival azért is érdekes a kapcsolatok felszámolása, mert az NBA az ismert kétoldalú kommunikációt alkalmazta. Bár az amerikai nyilatkozatban az NBA megértő hangnemben nyilatkozott és tiszteletben tartotta a menedzser véleményét, de elítélte Morey Twitter bejegyzését apolitikusságra hivatkozva. A kínai nyilatkozat viszont már, mint egy jól bevállt "best practice", sokkal elítélőbb hangnemet ütött meg: a Rockets vezetőjének a kommentje "rendkívüli csalódást okoz" és "alkalmatlan" volt és remélik, hogy a kínai szurkolók érzései nem lettek súlyosan megbántva.

Mivel Adam Silver, az NBA elnöke nem állt be teljesen a kínai érdek mögé, így ez további bevételkiesést eredményezhet a szövetségnek. A kínai érdek túlzott kiszolgálása miatt az amerikai oldalon is komoly ellenállásba ütközött és a szövetséget szokásos kétpárti kritika fogadta.

4. NBA-ügy érintettjei: Disney, Nike, Under Armour

Az előző botrányba érintőlegesen a Disney is belekeveredett, amely az amerikai ESPN sportcsatornát birtokolja. Egy belső memo szerint a Disney megtiltotta az ESPN dolgozóknak, hogy a fent említett ügy kapcsán bárhogy is hivatkozzanak a kínai belpolitikára.

A Nike és az Under Armour pedig, mint az NBA kizárólagos márkabeszállítói, sok bevételt szereznek a meccseken keresztül, így a kínai botrány az ő eladásaikat is befolyásolni tudja. A Nike áruit konkrétan leszedték a kínai polcokról Morey bejegyzése után.

Kínában mindig is elvárt volt, hogy ha náluk szeretne egy külföldi cég üzletelni, akkor a kínai szokásokhoz és szabályokhoz kell alkalmazkodni. Ezek a szabályok jórészt a belföldi kínai cégek érdekeit képviselik, de a külföldi cégekre is vonatkoznak.

A dilemma igazából az, hogy a külföldi cégek a hatalmas kínai belső piachoz való hozzáférés érdekében mennyire hajlandóak kiszolgálni a Kommunista Párt politikai érdekeit és mikor mondják azt (egységesen), hogy inkább nem éri meg üzletelni Kínában.

Címlapkép: Justin Chin/Bloomberg via Getty Images