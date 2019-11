Őrült tempóban a magyar magánegészségügy - De hogyan tovább?

Hatalmas érdeklődés mellett zajlott le a harmadik Portfolio Private Health Forum, ahol a legnagyobb piaci szereplők megerősítették: szépen alakul az üzlet. Románia elsőszámú magánszolgáltatójának elnök-vezérigazgatója, Mihai Marcu (akik idén megvették a Rózsakert Medical Center 51%-át) további terveket szövöget Magyarországgal kapcsolatban, ami arra utal, hogy bejöttek a számításai. Elmondása szerint egy második egység megnyitását tervezik és keresik a felvásárlási lehetőségeket az országban, emellett laboratóriumi területen keresik az együttműködési lehetőségeket.

Varga Péter Pál, a Budai Egészségközpont alapítója nagyszabású terveit osztotta meg a közönséggel (új rendelőkomplexum nyitása 2020-ban, új kórház építésének megkezdése jövőre, vállalat-egészségügyi program kiterjesztése), és ez alapján ígéretes jövő elé néz a szektor.

A BEK vezetője is rámutatott a privát szektor működését esetlegesen befolyásoló legnagyobb kockázatokra, kihívásokra. Ezek között kiemelkedő szerepet foglal el a munkaerőhelyzet.

A lehetséges kockázatok között lehet említeni a kormány egészségügyi politikáját, nevezetesen, hogy a kormányzat vajúdik a köz- és állami szektor egymás mellett élésével kapcsolatban. Emellett abban bízik, hogy a magánegészségügyi biztosítás több támogatást kap majd a kormányzati oldalról. Elhangzott a részéről az is, hogy rövid távon kihívásként jelentkezik a növekedés finanszírozásának megoldása.

Nem csak Varga Péter Pál volt az egyetlen, aki a szektort körülvevő kihívásokról beszélt. A legnagyobb hazai magánintézményi vezetők is felhívták arra a figyelmet, hogy a magánegészségbiztosítások kedvezményének eltörlése nem jó irány, azonban a nagyobb cégek bevállalják az ezzel járó magasabb költségeket és tovább folytatják a vállalati egészségprogramokat.

Márpedig a magánegészségbiztosítások tömegére szükség lenne a bevételi lábak kiegyensúlyozása érdekében. Ennek kapcsán a konferencia első, tulajdonosi-vezérigazgatói panelbeszélgetésében többször is előkerült a jegybank versenyképességi javaslatcsomagja, amelyet többen is nagyon előremutatónak tartanak.

A következő komolyabb kihívásnak a politikai döntéseket lehetne mondani, ugyanis továbbra sem ismert az, hogy a kormány például mire készül a köz- és magánfinanszírozott intézményekkel, hogyan valósulna meg a régóta ígért szétválasztás. A legutóbbi hírek szerint plusz pénzt kap a közfinanszírozott ellátórendszer és a kórházak finanszírozásához is hozzányúlna a kormány.

A legnagyobb kockázat mégis az erőforrások oldalán található. Erre Lantos Csaba, a Lantos Vagyonkezelő tulajdonosa mutatott rá, amikor úgy fogalmazott, hogy az egészségügyben pedig a legfőbb és a legszűkösebb erőforrás az orvos, és ez elkezdett komoly mértékben drágulni, részben piaci folyamatok következtében, részben kormányzati intézkedések miatt. Arra is emlékeztetett, hogy egyszerű oka volt annak, hogy eladta tavaly a Róbert Magánkórházat: 2016-17-ben a személyzeti költségek erőteljesebben növekedtek, mint az árbevétel, pedig az árbevétel növekedésével is kiugró volt a Róbert Kórház.

És ne feledjük: a kormány az egészségügyben dolgozók további béremelésére készül, ami tovább erősítheti a bérnyomást a magánszektorban is, hiszen a humánerő tekintetében egymással versenyez az állami és a magán szféra.

Lantos Csaba azt is megjegyezte, hogy az emberek nem totálisan fordulnak el az állami egészségügytől.

A hazai privát intézményvezetők panelbeszélgetésében is előkerült a téma. Kirschner András (Swiss Medical) szerint Romániát követjük az orvosok 4 éves 83%-os béremelésének ígéretével, a magánszolgátatók a bérspirált kihívásként érzékelik. Papik Kornél (Dr. Rose ) ennek kapcsán megjegyezte: egyes szakorvosok olyan bérigényeket támasztanak, amelyeket még a legmagasabb fizetéseket felmutató szektorokban is alig látunk. Varga Péter Pál prezentációjában arra tért ki, hogy a BEK-nél is látványosan emelkednek a személyi jellegű ráfordítások: a bér és járulék összege 2012-höz képest idén 226%-os növekedést mutat. Közben a vezető magyar intézmény arra törekszik, hogy alkalmazásban dolgozzanak nála a szakemberek, idén ez a létszám már elérheti az 500 főt.

Forrás: Budai Egészségközpont

Ezzel azonban nem csak Magyarországnak kell megküzdenie. Mihai Marcu előadásában azt emelte ki ugyanis, hogy az orvosok megtalálása és az állami bérekkel való verseny a legnagyobb kihívás, a tavalyi 3000-4000 eurós romániai orvosi béremelés nagy kihívás elé állította a magán-egészségügyi szolgáltatókat. De a Doctorlink alapítója, a Londonból Budapestre érkező Andrew Gardner szintén arról beszélt, hogy az ellátások drágulása és a kereslet folyamatos növekedése mellett óriási kihívás a szektorban a munkaerő hiánya.

Végh Attila egészségügyi menedzser előadásában szintén utalt a komoly kihívásokra. Mert amellett, hogy mostanában az egészségügyi befektetések legizgalmasabb éveit éljük és a közép-kelet-európai régióban a jövedelmek növekedése látványos profitnövekedésben csapódott le, Magyarországon is konszolidáció várható. Hozzátette:

áttörés várható a minőségi ellátás, a transzparencia és a teljesítménymérés területén is, amelyben nem mindenki fog versenyben maradni.



Végh Attila a gyógyítás jövőjéről szóló harmadik szekció panelbeszélgetésében viszont tanácsot is megfogalmazott a privát intézményt működtetők számára. Három olyan területet azonosított, amit nyugodt szívvel ajánl a magánszolgáltatóknak, amire érdemes erőforrást és pénzt allokálni:

Betegportálok, ahol tájékoztatást, időpontfoglalást, profil adatokat, csetlehetőségeket, telekonferencia lehetőségeket találnak az ügyfelek.

Összehangolt menedzsment, folyamatoptimalizálás. A csapatnak együtt kell dolgoznia, hogy a beteg minél előbb hazamehessen gyógyultan.

Back office és automatizáció.

És mit tesz velünk a Dr. Google?

A harmadik panelbeszélgetésben előkerült a Google egészségügyre gyakorolt hatásának témája is. Végh Attila ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy a Google demokratizálni fogja az ellátást, a hozzáférést. Emlékeztetett a legutóbbi hírre, hogy az Amazon.com megvette a Health Navigator nevű szolgáltatást, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy Alexa okos orvos lesz, egy tünetvizsgáló. Ugyanakkor az nem fog változni a jövőben, hogy a gyógyítás művészete megmarad az orvosnál.

Csabai István, az ELTE Komplex Fizika Tanszékének professzora szintén úgy vélekedett, hogy a mesterséges intelligencia és a digitális forradalom demokratizálódás megy végbe az egészségügyben is. Ez azt jelenti, hogy a szabad szoftver mozgalomhoz hasonlóan az egészségügyben is kialakulnak megosztható rendszerek, amelyeket közösen fejlesztenek betegek, orvosok, fejlesztők és a szabályozó hatóság.

A digitális orvoslás a titok?

A szűkös erőforrásokra az egyik megoldást jelenthetik a digitális megoldások, a telemedicinális fejlesztések, amelyekre Magyarországon is akad néhány példa. Somogyi Tibor, a DokiApp alapítója kiemelte: Magyarországon éves szinten 65,5 millió háziorvosi esetet regisztrálnak, de az esetek 805-ában elég volt az, amit a háziorvos mondott, 10%-ban utalta be a háziorvos kiegészítő diagnosztikára a beteget. Ebből szerinte két dolog következik: az egészségügyi tudásunk nagyon alacsony, és a nagy részét ezeknek a találkozóknak lehetne kezelni telemedicinális megoldásokkal.

Előadásában úgy vélekedett, hogy a telemedicina időt, pénzt és energiát spórol, egyúttal pszichológiai megnyugvást ígér, de még az orvosokat is továbbképzi és edukálja a pácienseket, hogy ne a Dr. Google-t használják. A rendszerükben már 200 szakember vesz részt, akik egy online teszten, egy videóinterjún és egy személyes találkozón kerülnek kiválasztásra. Szerinte az orvosokat két táborra lehet osztani: egyrészt vannak, akik az új megoldással kapcsolatban szkeptikusok és a rossz kérdéseket teszik fel, a másik csoportban találhatók a nem szkeptikusok és akik a jó kérdéseket teszik fel. Ez utóbbi csoporttal haladnak előre.

Abban bízik, hogy a betegút megváltozik a telemedicinális szolgáltatásoknak köszönhetően. A tervekről szólva kiemelte:

Nem fogunk csak Magyarországon megmaradni. Validációs piacként tekintünk az országra az üzleti modell szempontjából.

A konferencia negyedik panelbeszélgetésében a hazai piacon, a fogyasztók számára elérhető online megoldásoké volt a terep. Itt is előkerült a Google megkerülhetetlen szerepe. Ordódy Viktória, a Teladoc Hungary üzletfejlesztési vezetője elárulta, hogy a Google és az Amazon dolgozói rendelkeznek egy egészségügyi applikációval a telefonjukon és ez a Teladoc. Nem érezzük ezeket a cégeket versenytársaknak - mondta. Gáspár Péter, a MediCall alapítója kiemelte: mindenki a Google-ön keresztül indul el, ezért minden szolgáltató ott akar lenni, ezért inkább egy lehetőségként kell tekinteni rá. Straub Fanni, a FoglaljOrvost.hu alapítója is arra mutatott rá, hogy egyre fontosabbá válik, hogy ki látható a keresőben. Még a szóban ajánlott orvosokat is ellenőrizzük kereséseink során - mondta.

