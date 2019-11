Veszélyben a dollár dominanciája

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A világ devizatartalékának számító amerikai dollár évtizedek óta a világ kedvenc fizetőeszköze volt. Viszont most kifejezetten befolyásos országok akarják a dollár dominanciáját felszámolni - figyelmeztet Anne Karin, a Analyses of Global Security intézet elemzője. A fő indok a dollár trónról való letaszítása mögött az, hogy a dollárban kereskedő országok ezáltal az amerikai igazságszolátatásnak vannak kitéve. A dollár mögül kiválni vágyó befolyásos országok között van Oroszország, Kína, de az Európai Unió is.