Annyira elfajult a kereskedelmi háború, hogy most isszuk meg a levét

A világgazdaság 2019-ben 2,91%-kal nőhet csak, ami a válság óta a legalacsonyabb és várhatóan 3% körül is marad az elkövetkező két évben - írja az OECD Economic Outlook jelentése. Az elmúlt 15 évben csupán a 2008-2009-es válság időszakban volt ilyen alacsony a világgazdaság növekedése. A lassulás egyik fő forrásának a kereskedelmi konfliktusokat jelöli meg a szervezet, ami hátráltatja a befektetéseket. A kormányoknak újra kell gondolniuk a gazdaságpolitikáikat és az infrastruktúrába kell fektetniük, hogy megelőzzék a hosszú távú stagnálást - teszik hozzá.

A OECD félévente megjelenő világgazdaság értékelő jelentése arra figyelmeztet, hogy a globális kilátások egészen törékenyek és egyre több jel utal arra, hogy elindult a ciklikus visszaesés. A szervezet úgy számolja, hogy a világgazdaság GDP-növekedése 2019-ben tovább fog csökkenni,

Várhatóan a globális GDP 2,91%-kal fog nőni, ami utoljára 2008-ban és 2009-ben volt ilyen alacsony.

A lassulás és a stagnálás minden egyes országban érezteti hatását, ami a kereskedelmi visszaesésnek is köszönhető. Az elkövetkező két évben az OECD nem lát erőteljes gazdasági felépülést: 2020-ra 2,94%-os növekedést vár csupán, míg 2021-re 3,02%-ot.

A kormányoknak össze kell fogniuk és befektetniük, hogy elkerüljék az elhúzódó stagnálást - figyelmeztet a jelentés. Az OECD kutatók úgy látják, hogy helyre kell állítani az üzleti bizalmat a gazdaságpolitika segítségével. Mivel a globális kereskedelem stagnál, ez hatással van a gazdasági aktivitásra is világszerte. Ez a fajta bizonytalanság meggátolja a befektetéseket és ezáltal a további állásteremtést.

Így akár gyengébb növekedés is elképzelhető az elkövetkező években, amiket a kereskedelmi konfliktusokkal, a geopolitikai feszültségekkel, a lassuló kínai gazdasággal és a klímaváltozással magyaráznak.

Az OECD, mint ahogy már több nemzetközi intézmény, felhívta a figyelmét a kormányoknak, hogy ideje lenne kihasználniuk az alacsony kamatkörnyezetet és infrastrukturális fejlesztésekbe fektetni. Emellett érdemes lenne felhagyni a kereskedelmet gátló gazdaságpolitikákkal és kialakítani egy igazságosabb adózási rendszert.

Az OECD felhívta a figyelmet arra is, hogy nem elég csupán monetáris és fiskális lazítást bevezetni, ezeknek az intézkedéseknek összehangoltaknak kell lenniük, hogy üzleti bizalmat eredményezzenek. A G20 GDP-jének nagy részét teszi ki ez, így kiemelten oda kell figyelni rá.

A jelentés kitér arra is, hogy az eddig erős lassulást mutató feldolgozóipar gyengülő teljesítménye kezdi éreztetni a hatását a szolgáltató szektorban is, ezen a téren további lassulást is várnak. A legfontosabb tényezőként a kereskedelmi feszültségeket jelölte meg, melyek az utóbbi időben megnövekedtek az országok között. A kereskedelmi konfliktusok kiélesedése nem csak Kínára és az Egyesült Államokra jellemző. A WTO-n keresztüli vitarendezési igények is megnövekedtek, ami nem csak Kínára és az USA-ra korlátozódnak, mégis egy tetemes részét felölelik.

A globális export és import, ami a 2008-as válság alatt összeomlott, idén újra elkezdett erősen visszaesni.

Az OECD külön az egyes országok gazdaságaira is tett előrejelzéseket és javasolatokat. A magyarországi helyzetről itt írunk részletesebben. A további fontos gazdaságok előrejelzéseit az alábbi táblázat összegzi:

Azt láthatjuk, hogy India és Brazília kivételével az OECD minden egyes ország gazdaságában lassulást lát az elkövetkező 2 évben. Az Egyesült Államok be fog állni a 2%-os növekedési pályára míg az eurózóna épphogy 1% fölötti növekedést ér el. Az eddig mindig erős növekedést mutató Kínának is a jelenlegi 6,2%-os növekedési pályáról 2021-re már csak 5,5%-os növekedést jósol.

