Járványként terjed a veszélyes szokás Magyarországon

A fejlett országokban nem leszokási folyamat megy végbe a dohánytermékek esetében, hanem egy átszokási folyamatnak vagyunk a szemtanúi, az új típusú termékeket választják a fogyasztók, az e-cigarettát és a hevített dohánytermékeket. És ez tapasztalható Magyarországon is, az új dohánytermékek törnek előre, főleg a fiatalok körében - tudtuk meg Kovács Gábortól, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatójától és Cselkó Zsuzsától, az intézet osztályvezetőjétől. A Ne gyújts rá világnap alkalmából készített interjúban a szakértők a zéró tolerencia fontosságát hangsúlyozták a nikotonbevitel kapcsán és kiemelték, hogy az e-cigaretta bizonyítottan káros az egészségre, valamint nem igaz az az állítás, hogy az új termékek segítenek a leszokásban. Az intézet vezető munkatársai lehetséges új dohányzásellenes javaslatokat is megfogalmaztak: szigorúbb hatósági ellenőrzés a cégek marketingtevékenységére vonatkozóan és a jövedéki adó emelése a hevített dohánytermékek esetében.

Kezdjük talán azzal, hogy elmondjuk – bár valószínűleg minden olvasó ismeri -, hogy egyáltalán miért kell küzdeni a dohányzás ellen? Miért nevezhető ez káros tevékenységnek, akár egyéni, akár társadalmi szinten?

Kovács Gábor: Magyarországon sajnálatos módon a halálozás terén a legfontosabb betegségek jelentős része összefügg a dohányzással. Elég csak az idült légzőszervi betegségekre, a daganatos betegségekre, kiemelten a tüdőrákra gondolni. Ez utóbbi esetében a halálozási mutatónkkal hazánk világelső. Ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a bizonyítottan oki tényezőt, a dohányzást szorítsuk vissza a lakosság körében. Ez egy jó kiindulópont. És tekintettel arra, hogy a dohányzás egy súlyos függőségi állapot, és ebből fakadóan egészségügyi probléma, amit kezelni kell. Olyan függőséget okoz, mint a kábítószerfüggőség. Fiziológiai értelemben legális drognak tekinthető a nikotin, a dohányfüstben lévő alkaloida, ami kiváltja a szervezet függőségét. Az egyénre kifejtett káros hatás miatt a tüdőgyógyász szakmának felelőssége ez ellen fellépni, össztársadalmi szinten pedig az lenne a fontos, hogy a dohányzással szembeni attitűd alakuljon ki a társadalomban. Hiszen kiszámítható, hogy ez a függőség milyen költségekkel jár társadalmi szinten. Egészségügyi, társadalmi és gazdasági kérdésről beszélünk, vagyis ez egy multiplex probléma.

Hogyan lehet mérni, ha egyáltalán lehet a társadalom dohányzással kapcsolatos attitűdjét? A 2011-2014-es dohányzásellenes aktív fellépés óta lehet érzékelni ebben változást? Ez alatt azt értjük egyébként, hogy a fogyasztók hogyan és mennyire gyorsan reagálják le a legújabb piaci folyamatokat, mennyire reagálnak érzékenyen a termékek változására?

Kovács Gábor: Ez az időszak viszonylag rövid időnek mondható, és ez alatt lehetnek hullámzások. Én inkább a dohányzással szembeni attitűdről beszélnék. Azt elmondhatjuk, hogy a cigarettával szemben egy folyamatosan erősödő ellenállás látható. A fejlett országokban, és Magyarországot ide sorolhatjuk, ez az erősödő ellenállás megnyilvánul a hagyományos dohánytermékek fogyasztásának folyamatosan csökkenésében. Ami viszont változást hozhat az attitűdben és ez az utóbbi 10 év jellemző folyamata, hogy megjelent és elterjedt az elektronikus cigaretta, majd három éve kerültek a magyar piacra a hevített dohánytermékek. Ennek következtében a fejlett országokban nem leszokás megy végbe, hanem egy átszokási folyamat, az alternatív, vagy újfajta termékekre.

Cselkó Zsuzsa: Az attitűd és reakciók kapcsán én csak egy múltbeli példát emelnék ki. Amikor Magyarországon korlátozták a vendégáltóipari egységekben a dohányzást, akkor az érintettek számtalan fórumon tiltakoztak a korlátozás ellen, mivel úgy érveltek, hogy a korlátozás bevételkieséssel jár számukra. Azóta egyértelműen kimutatták, hogy nem igaz, nem csökken az árbevételük. Másrészt az utánkövetésből és ellenőrzésekből kiderült, hogy az emberek tartják magukat a szabályokhoz és ennek köszönhetően visszaesett a passzív dohányzás.

Ahhoz, hogy megértsük a szemünk láttára zajló rendkívüli piaci folyamatokat, menjünk vissza egy kicsit a múltba. Mikor és mire alapozva mondták ki annak idején, hogy a klasszikus dohánytermékek bizonyítottan károsítják az egészséget? Mikor volt ez a fordulópont a cigi esetében? A későbbi kérdéseimből kiderül majd, hogy miért kérdezem ezt.

Kovács Gábor: Igen, ez a dátum: 1964, amikor az amerikai tiszti főorvos az éves jelentésében állást foglalt, hogy a dohányzás egyértelműen káros az egészségre. Azt is kimondta, hogy a kardiovaszkuláris és daganatos betegségekben milyen kóroki szerepe van. Ezt természetesen évtizedes kutatói tevékenység előzte meg. Érdemes azt is felidézni, ha már erről beszélünk, hogy jellemző módon 1964-ben a dohánygyárak vezetői kollektíven kiálltak amellett, hogy ez a jelentés nem igaz.

Fotó: Kereszturi Levente

Vagyis az adatok és összefüggések hitelességét igyekeztek megkérdőjelezni?

Kovács Gábor: Igen. A dohányipar mindig próbál manipulálni ebben az értelemben, de olyan erősek voltak akkor a szakmai érvek, hogy nem volt esélye az iparnak. Ezt követően évtizedekig tartott, hogy a dohányzás visszaszorítását célzó intézkedések az Egyesült Államokban és Európában elterjedjenek. 2003-ban jutunk el odáig, hogy Európában elsőként Írországban bevezetik a zárttéri dohányzás tilalmát.

Visszatérve a közelmúltra: milyen dohányzási trendek azonosíthatóak nemzetközi, illetve magyar szinten?

Cselkó Zsuzsa: Azt érdemes kiemelni, hogy a magyar trendek néhány év késéssel hozzák a nyugat-európai trendet, és néhány évtized késéssel Amerikához képest. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a fejlett országokban folyamatosan csökken a dohányzás, a fejlődő országokban viszont emelkedik. Ez utóbbi úgy jön össze, hogy a férfiak esetében stagnál a fogyasztás, míg a nők esetében egyre többen élnek ezzel. Régiónként természetesen eltér, hogy mely termékeket részesítik előnyben a dohányzók, de

hazánkban az látható most, hogy az új típusú dohánytermékek előretörtek, jelentősen emelkedik ezeknek a fogyasztása, főleg a fiatalok körében.

Kovács Gábor: Arra vonatkozóan vannak adataink, hogy az utóbbi 10 évben hogyan alakult az elektronikus cigaretta használata, mi a fogyasztók felől mérjük fel a helyzetet.

Mik a legutolsó adatok a klasszikus dohánytermékek, illetve az új típusú termékek fogyasztása esetén idehaza?

Kovács Gábor: A legutolsó felmérés, ami jól összehasonlítható, nemzetközi szinten és időben is, mivel egységes módszertannal készülnek, az 2014-ben volt. Az európai lakossági egészségfelmérést 5 évente készítik, a legújabb felmérés idén esedékes és ezért jövőre várhatóak adatok.

És az előző felméréshez képest Önöknek mik a benyomásaik, hogy alakul a fogyasztás?

Kovács Gábor: A hagyományos dohányzás tovább fog csökkenni. Viszont van egyfajta átszokás az új típusú dohánytermékek irányába.

Cselkó Zsuzsa: Az európai lakossági egészségfelmérésből vannak erre vonatkozó adataink, amelyeket 5 évente végeznek el és jól látható az e-cigaretták előretörése. A mostani felmérés idén aktuális, ezért csak ebben lesznek benne a hevített dohánytermékekre vonatkozó adatok, erről még nem állnak rendelkezésre átfogó friss információk.

Fotó: Kereszturi Levente

Akkor tehát ha onnan nézzük, hogy csökken a klasszikus dohánytermékek fogyasztása és kezd füstmentessé válni a tevékenység, akkor hátra is dőlhetünk elégedetten, nem?

Kovács Gábor: Nem szabad abban a hiszemben lennünk, hogy ezzel megoldódott a probléma, mert már csak 25-26%-a dohányzik a felnőtt lakosságnak. Ugyanis egyre többen vannak azok, akik az új típusú termék miatt rátértek a dohányzásra. A fiatalok pedig elkezdték, ami további óriási kockázatot jelent. Ugyanis fennáll a veszélye annak, hogy ők innen lépnek tovább a hagyományos dohánytermékekre.

Az e-cigaretta és a hevített dohánytermékek nyomán ugyanúgy kialakul a függőség, hiszen nikotint szívnak a használók.

Beszéljünk akkor az új trendekről, az új termékekről, az e-cigaretta és a hevített dohánytermékek magyarországi terjedéséről és annak következményéről. A magyar szabályozás értelmében ezek ugye dohánytermékekről beszélünk, és mint ilyenek csak a nemzeti dohányboltokban lehet kapni.

Kovács Gábor: Nagy a felelősségünk a kommunikáció tekintetében, hiszen nagy a tájékozatlanság, főleg a fiatalok körében. Fontos ezért hangsúlyozni, hogy a hevített dohánytermékek

ugyanazokat a kémiai anyagokat tartalmazzák, legfeljebb más arányban, mint a hagyományos cigaretta. Lássuk be: ez dohányzás.

Ahogy figyeljük az új típusú termékek terjedését, azt láthatjuk, hogy az ipar arra törekszik, hogy mindezt ne dohányzásnak nevezzék, már magát a folyamatot is másképp szeretik nevezni, pl. vaping, juuling.

Kovács Gábor: Ne felejtsük el: ez is dohányzás, csak a hevített dohánytermékek esetében más kémiai reakciók zajlódnak le az alacsonyabb hőfokon való égés során, de ugyanazok a szén alapú, karcinogén anyagok, hozzászokást elősegítő anyagok vannak benne, sőt még az aromásító anyagok is hasonlóak.

Vagyis a már korábban is használt, rászokást segítő, évtizedekkel ezelőtt is jellemző, trendivé tevő eszközöket is beveti az ipar.

Kovács Gábor: Így van, emlékezzünk csak a slim cigarettákra, amelyek a fiatalabb nőket célozták, velük akartak azonosulni, nekik üzenni. Akkor a fiatal, karcsú nők szerepeltek a cigaretta reklámokban, mi pedig most látjuk a tüdőrákos nőbetegeket 20-30 év elteltével. Visszatérve az új típusú termékekre: amit nem szabad elfelejteni, hogy bár a dohányipar azt hangsúlyozza, hogy ezek egészségesebb termékek, ez nincs bizonyítva. Az igaz ugyan, hogy a kémiai anyagok kevésbé töményen vannak jelen, mint a hagyományos termékeknél, de senki nem bizonyította, hogy mi az a töménységi fok, ami beindítja a rosszindulatú sejtelváltozásokat.

Igen, és el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, amiért a beszélgetésünk elején feltettem a kérdést, hogy mikor volt a fordulópont a cigaretta megítélésében és szakmai elutasítottságában. Ugyanis mintha ugyanez ismétlődne meg most az új termékek esetében: vannak esetek, vannak adatok, van összefüggés, de a gyártók egyik menekülőútja, hogy azt hangsúlyozzák, hogy nem bizonyított az, hogy az új típusú termékeik hasonlóak károsak az egészségre. Az a fő üzenete a dohányiparnak, hogy ezek a termékek kevésbé károsak.

Kovács Gábor: Nem véletlen, hogy ebben a tekintetben a zéró toleranciát kell hangsúlyozni a karcinogén anyagokkal szemben, ezt hirdette meg az Egészségügyi Világszervezet és minden nemzetközi szaktekintély is. Nincs olyan, hogy a kevés karcinogén anyag jobb. Csak hogy egy hasonlatot mondjak: ha van egy krokodil, amelyik mind a két lábát leharapja az arra járó turistának és van egy másik, amelyik csak az egyik lábát harapja le, akkor nem fogom megsimogatni azt a krokodilt, amelyik csak egy lábat harap le, hogy ez a jó krokodil. A zéró ártalom hangsúlyozása sokkal fontosabb, mint az ártalomcsökkentés.

Fontos hangsúlyozni azt is, bizonyított az is, hogy az e-cigaretta káros.

Az e-cigarettának már van egy 15 éves története, ezért ebben az esetben már eljutottak a szakmai publikációkig ezer számra, amelyek bizonyítják, hogy a nikotin mellett az itt használt adalékanyagok is károsak. A másik fontos üzenete a dohányiparnak, hogy az új termékek segítenek a leszokásban. Ez azonban nem igaz.

Fotó: Kereszturi Levente

Erre vannak olyan adatok, amelyek ezt az állítást cáfolják?

Kovács Gábor: Igen, szakmailag bizonyítottan már korábban cáfolták ezt az állítást, tekintettel arra, hogy a nikotintartalmú e-cigaretta fenntartja a függőséget. Fontos hangsúlyozni, hogy egészen más megoldás az, amikor egy leszokni vágyó páciensnek tudatosan, adagoltan adunk nikotintapaszt egy leszoktatási program keretében, ahol ellenőrzötten tudjuk, hogy mennyi nikotint tartalmaz a tapasz és fokozatosan csökkentjük a bevitt adagot. Így érhető el fokozatosan az addikció csökkentése. Az új típusú termékek esetében nem erről beszélünk: jó esetben ugyanazt, ha nem nagyobb mennyiségű nikotint visznek be a szervezetükbe a fogyasztók.

Ugyanis az e-cigivel megszűnik a kontroll: nem tudja, hogy egy ilyen cigi elszívásakor hány milligramm nikotint visz a szervezetébe.

Mindezek alapján nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy az e-cigaretta nem segít a leszokásban.

Ahogy beszéltünk is róla, a dohányipar nem véletlenül találja meg ezeket az országokat az új termékei elterjesztésére, miután a fejlett világban már csökken a hagyományos termékek fogyasztása.

Cselkó Zsuzsa: Érzékelhető, hogy a dohányipar olyan országokba igyekszik betörni ezekkel a termékekkel, ahol érzékeli a hagyományos termékek fogyasztásának visszaesését. A fejlődő országokban, ahol még szívják és használják a hagyományos dohánytermékeket, ott nem érdeke ezeket az új típusú üzeneteket megfogalmaznia, melyek azt is tartalmazzák, hogy a hagyományos dohányzás mennyire káros.

Milyen eszközei vannak egy ilyen környezetben a fejlett országok kormányainak? És relatíve ebben hogy áll Magyarország? Szigorúak a szabályok azzal, hogy ezeknek a termékeknek a hivatalos értékesítési csatornáját beterelték a dohányboltokba?

Kovács Gábor: Magyarországon a 2010-es évek elején rendkívül határozott és előremutató intézkedések történtek a dohányzás visszaszorítása érdekében. Erről a nemzetközi közvélemény is elismerően nyilatkozott, és a vonatkozó nemzetközi listákban is látványosan léptünk előre abban az időszakban. 2014-2015 óta ezen a téren nagy változások nem történtek már, az alternatív termékek esetében pedig nem vagyunk lemaradva a szabályozás tekintetében Európához képest.

Cselkó Zsuzsa: Az e-cigaretta szabályozása tekintetében valóban jól állunk, ugyanis ugyanúgy dohánytermékként van nyilvántartva, mint más hagyományos termékek és ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá. Más kérdés az illegális kereskedelemmel és a nikotinmentes, dohányzást imitáló termékekkel, amely felett nincs kontroll. Ezek olyan e-cigaretták, amelyek nem tartalmaznak nikotint, ezért nem is kell bejelenteni őket, emiatt nagy a kockázat a használóikra. Belgiumban meg is történt az első ezzel kapcsolatos haláleset. Ezek újfajta kábító vegyületeket tartalmaznak, olajként árulják ezeket.

Kovács Gábor: Azt is meg kell említeni, hogy az új típusú termékek jóváhagyásának folyamata is szigorú. Minden esetben az OGYÉI felé kell bejelentéssel élni, a benyújtott dokumentáció alapján a hatóság adhatja ki a forgalombahozatali engedélyt.

Térjünk rá a legújabb trendre, a hevített dohánytermékek fogyasztására. Erről mit tudunk ma Magyarországon?

Kovács Gábor: Ez is ugyanúgy dohányzás, mint a hagyományos cigaretta esetében. Ebben az esetben bizonyítottan ugyanazok az anyagok szabadulnak fel, csak más kémiai folyamatok révén más arányban. Ebből kifolyólag szintén káros az egészségre ezeknek a fogyasztása. Kétségkívül, ezeknek az anyagoknak a töménysége, mennyisége lehet kisebb az új termékekben, de ezért érdemes hangsúlyozni a zéró toleranciát. A zéró tolerancia fényében az nem lehet érv, hogy az illetők ebben az esetben csak kicsi karcinogénanyagot visznek be a szervezetbe.

Cselkó Zsuzsa: Ha valódi ártalomcsökkentésről beszélünk, akkor nem a kevesebb dohányzáshoz kell hasonlítanunk, hanem a zéró ártalomhoz.

Azt is látni kell, hogy az egyik függőség hozza magával a másikat. Először a nikotinfüggőség jelentkezik, de ez után fennáll a veszélye, hogy áttér a droghasználatra, vagy más dohánytermékre is.

Fotó: Kereszturi Levente

És arra vannak kimutatások, hogy azok, akik az új típusú dohánytermékekkel találkoznak először később hajlamosabbak a régi termékek fogyasztására?

Cselkó Zsuzsa: Ez bizonyított, igen. Az e-cigaretta hajlamosít a hagyományos termékekre való rászokásra. Korábban nem dohányzó fiatalok nagyobb valószínűséggel szoknak rá a hagyományos termékekre is, és más függőséget okozó termékekre.

Ismerjük az eszközöket, amelyek segítségével az egyes országok egyre erősebben és hatékonyabban harcolnak a dohányzás ellen. Ez lehet adóztatás, hozzáférés-korlátozás, fogyasztás-korlátozás, de általános szabály a dohányreklámok tiltása. De mik azok az eszközök, amelyeket az ipar használ az új termékeik elterjesztése és népszerűsítése érdekében?

Kovács Gábor: A dohányipar képviselői nagyon ügyesen kerülgetik a meglévő jogszabályokat, nem direktben hágják át azokat. Egyrészt az ipar azt hangsúlyozza az új termékek kapcsán, hogy alternatív termékek, de persze tudjuk, hogy ezek dohánytermékek és ezekben az esetekben is hasonlóan szigorú fellépésre van szükség.

Másrészt zajlik egyfajta reklámozási tevékenység, ami nem közvetlenül a terméket reklámozza, hanem ügyesen becsomagolva társadalmi célként jelenik meg egyes felületeken.

A következő ilyen ügyes megoldása a piaci szereplőknek, hogy amikor valaki vásárol a dohányboltban egy ilyen eszközt, akkor megadhatják az adataikat. Kvázi innentől kezdve már önként belép egy bizonyos körbe, és ennek következtében a gyártó célzottan bombázza a fogyasztót a további fogyasztásra buzdító üzenetekkel.

Ezek olyan eszközök, amelyek a nikotin mellett szintén fenntartják a függőséget?

Kovács Gábor: Igen, ezek a marketingmegoldások is működnek. De nemcsak a célzott üzenetküldésről tudunk, valamint arról, hogy ezáltal egyfajta közösség részeseivé válnak a vásárlók. Hanem arról is, hogy kisebb csoportokban, személyes ajánlásokon keresztül terjed az eszköz vásárlása. Azok pedig, akik sikeresen ajánlják ismerőseiknek az új termékek vásárlását, azok a későbbiekben kedvezményt kaphatnak az utántöltőkből. Ez is egyfajta pszichológiai eszköz, mert azt az érzést eredményezi, hogy egy közösséghez tartozhatnak és ezt követően a környezetükben fogják reklámozni a terméket, amit egyébként nem lehet reklámozni. Ezt az egyéni hálózatépítést hatóságilag nagyon nehéz megfogni.

Ebben a helyzetben milyen eszközeik lehetnek a dohányzást visszaszorító erőknek? Kinek mi ebben a felelőssége, legyen az a szakma, legyen az a kormányzati egészségpolitika?

Kovács Gábor: Amit megtehetünk, hogy beszélünk róla minden felületen, hogy az új termékek egészségkárosító hatására felhívjuk a figyelmet, minden korosztály számára, de főleg a fiatalabbak számára, akár a pedagógusokon keresztül, hogy ne csak a közösségi online felületeken találkozzanak ezzel a kérdéssel, hanem a saját mikroközönségükben. A másik fontos célközönség a szakemberek. Az a mi felelősségünk, hogy a lehető legszélesebb körben az orvosok, egészségügyben dolgozó szakemberek legyenek tisztában a kockázatokkal. Abban nagyon aktívak vagyunk, a célunk, hogy minden szakmát értesítsünk ezekről a veszélyekről.

A kommunikációs eszköz mellett fontos eszköz még az adópolitika. Bizonyított ugyanis, hogy az adó emelésével közvetlenül lehet befolyásolni a dohánytermékek iránti keresletet, a legális piacon.

A hevített dohánytermékek esetében az adótartalom még nem éri el a hagyományos dohánytermékekét. El kell érni, hogy az adótartalomnak köszönhetően ezen termékeknek az ára megfelelően magas legyen.

A harmadik fontos eszköz pedig a hatósági ellenőrzés. Akár a már említett újracsomagolt, burkolt reklámozási tevékenység vizsgálata.

És milyen eszközök léteznek, akár újak azon dohányosok számára, akik elhatározták, hogy le akarnak szokni?

Cselkó Zsuzsa: A leszokni vágyó dohányosok számára fejlesztettünk ki egy applikációt, amit a múlt héten indítottunk útjára. Ez azoknak nyújt segítséget, akik már elhatározták, hogy le akarnak szokni és keresik a módját. Az applikáció praktikus segítséget ad arra, hogy hogyan szabaduljon meg a sóvárgástól, segít fenntartani a motivációt, erősíti az önbizalmat, tippeket ad arra, hogy hogyan készüljön fel a dohányos a stopnapra. A fiatalok számára az okostelefonos applikáció hasznos eszköz lehet. De emellett természetesen vannak még leszokást támogató programjaink. Például a telefonos leszokást támogató tanácsadás, valamint országszerte a személyes tanácsadó pontok.

Címlapkép forrása: Getty Images