Megérkezett a figyelmeztetés az itthon is terjedő füstmentes cigi miatt

A hevített dohánytermékek dohányterméknek minősülnek, emiatt dohánytermékként is kell szabályozni őket. Az új típusú termékekre való átállás nem tekinthető leszokásnak, és a passzívan elszenvedők is ki vannak téve az egészségkárosító vegyületek hatásának - többek között ezeket az üzeneteket tartalmazza az Egészségügyi Szakmai Kollégium Tüdőgyógyászat Tagozatának hevített dohánytermékekkel kapcsolatos állásfoglalása, amelyet a Portfolio elsőként közöl. Azt is megemlítik, hogy a hevített dohánytermékek esetében káros és esetlegesen káros vegyületek ugyan kisebb mennyiségben vannak jelen, mint a hagyományos cigaretta esetében, de más, mérgező és rákkeltő vegyületek lényegesen nagyobb mennyiségben találhatók meg.