Nagy bajban van, aki most szeretne szobát foglalni karácsonyra

Az elmúlt évek egyik turisztikai trendje, hogy a magyarok nemcsak a szilveszter éjszakát vagy az újévi pihenést, hanem a karácsonyt is szállodában töltik. Számos hotelben telt ház várható december 24-étől. Míg a magyarok többsége inkább vidéki szállást választ, a főváros a külföldi vendégeket vonzza. Utánajártunk, van-e még esély szobát foglalni az idei ünnepekre.

A karácsony és a szilveszter az utóbbi években a magyarországi szállodák kiemelt időszakává vált, nagyon sokan utaznak el otthonról az ünnepekkor. Ezt alátámasztja a KSH is, adataik szerint ugyanis 2018. decemberében a belföldi vendégek száma 1,0%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest, és meghaladta a 430 ezret.

A magyarok által belföldön eltöltött vendégéjszakák száma tavaly decemberben 2,3%-kal nőtt, és több mint 950 ezer volt. A belföldi vendégéjszakák 81%-át realizáló szállodákban 2,5% volt a bővülés mértéke. A vendégek Észak-Magyarország és Dél-Alföld régió kivételével mindegyik turisztikai régióban több éjszakát töltöttek el, mint 2017 decemberében. A legnépszerűbb régiók a Budapest-Közép-Duna-vidék és a Balaton voltak.

Ha a 2018. december 31-i adatokat nézzük, kiderül, hogy 2633 kereskedelmi szálláshely közel 79 ezer szobával és 219 ezer férőhellyel várta a vendégeket. A szobák száma 3,1, a férőhelyek száma 3,2%-kal nőtt.

Tele lesznek idén a szállodák

Sokan idén is valamelyik hotelben töltik a karácsonyt és a szilveszterrel sincs ez másképp. Kíváncsiak voltunk, mire számítanak a hazai szállodák, és hogy aki most szeretne szobát foglalni a kiemelt időszakban, az vajon elkésett-e már.

A karácsonyi és szilveszteri időszakra is már csak várólistára tudjuk felvenni az érdeklődőket

– közölte a Portfolio megkeresésére a bükfürdői Greenfield Hotel Golf&Spa. Megjegyezték, szeptemberben már félig tele volt a szálloda az ünnepi időszakra.

A Danubius Hotelstől megtudtuk, hogy szállodáikban szilveszterre egészen biztosan minden szobájuk el fog kelni, várhatóan a tavalyi időszakhoz képest magasabb átlagáron. A kereslet Budapesten és a vidéki szállodáikban is egyaránt erős.

A budapesti szállodáink elsősorban külföldi vendégeket fogadnak szilveszterkor is, mint az év egészében, a külföldi vendégek aránya 90% feletti. Szilveszterkor ezt azzal próbáljuk ellensúlyozni, hogy egyes szállodáinkban (pl. Gellért) már évek óta hagyományosan a hazai közönség számára ismert sztárelőadók lépnek fel

– mondta lapunknak Bogár Zoltán, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója, hozzátéve, egyre több magyar család tölti az ünnepeket távol az otthonuktól, ezt a Danubius Hotels is tapasztalja, szállodáik egyre jobb kihasználtsággal üzemelnek karácsonykor is. Kiemelte, hogy

míg a kétezres évek elején december első fele még klasszikus utószezonnak számított, alacsony foglaltsággal, addig most 60-80% közötti foglaltság az általános december első két hetében, de a hétvégéken nem ritka a teltház sem.

Ennek több oka is van, többek között a népszerű karácsonyi vásárok is vonzzák a turistákat. A szállodalánctól megtudtuk, a karácsonyi időszakra akadnak még szabad szobák, tehát aki most akar foglalni, az még nem késett el.

"Sokszor még az utolsó héten is van szabad szoba szilveszterre, de sokkal drágábban, mint ha valaki például szeptemberben foglal" – mondta Bogár Zoltán.

A Budapest Marriott Hotel szobáinak a 75 százaléka a karácsonyi és szilveszteri időszakra már novemberben elkelt. A foglaltsági előrejelzések szerint december második felében a szálloda a közel a teltházzal fog üzemelni. Tehát van még hely, de gyorsan döntést kell hozni annak érdekében, hogy valaki szobát kaphasson. Minél tovább halogatja valaki a döntést, annál drágábban kap szobát – tudta meg a Portfolio Parti Jánostól, a szálloda értékesítési és marketing igazgatójától, aki elárulta, a karácsonyi napok évről-évre egyre erősebbek, tavaly a szobák közel 80 százalékát értékesítették.

A vendégek zöme külföldi, a legtöbben Izraelből vagy valamelyik dél-európai országból, például Görögországból érkezett. Nemzetközi viszonylatban egyre többen gondolják úgy, hogy a karácsonyt utazással kötik össze, úgyhogy egyre több a hagyományos piacokról érkező vendég is

– mondta Parti János, aki azt is elárulta, karácsonykor ünnepi menüvel várják a vendégeket, szilveszterkor pedig több rendezvény is lesz a szálloda különböző területein.

A KSH adatai szerint egyébként tavaly decemberben a külföldi vendégek és vendégéjszakák száma egyaránt 0,9%-kal emelkedett. A szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma meghaladta a 390 ezret. A vendégéjszakák több mint háromnegyedét a Budapest–Közép-Duna-vidék régióban töltötték a külföldiek, 1,6%-kal többet, mint az előző év azonos hónapjában.

Akciósan utaznak a magyarok



A Black Friday akció a turizmusban is élénkítő hatású. A Szallas.hu felmérése szerint a válaszadók kétharmada időzíti a szállásfoglalást ekkorra.



„A válaszadók kétharmada érdekelt a fekete péntek kampányban, a többség egy üdülést, de tíz százalék akár két utazást is ekkor foglal” – ismertette a részleteket Szigetvári József, a Szallas.hu Csoport vezérigazgatója. A kutatásból az is kiderül, hogy leginkább belföldi úti célokban gondolkoznak.

Egyedülállók nem ünnepelnek szállodákban?

Külföldön már megjelent a turizmusban az egyedülállók egyre növekvő rétege, a Brit Utazási Irodák Szövetsége szerint minden hatodik brit utazott egyedül az elmúlt évben, számuk hat év alatt megduplázódott. Rengeteg olyan külföldi utazási ügynökség működik, amelyik kifejezetten az egyedülállókra specializálódott, ez azonban Magyarországon még egyáltalán nincs így.

Kimondottan egyágyas szobával nem rendelkezünk, de természetesen van lehetőség az egy fős foglalásra, és nem a teljes kétágyas árat kell megfizetni, külön egyágyas árral dolgozunk. Bármely időszakban van lehetőség egyedül érkezni, akár az ünnepi időszakban is, de ez a magyar vendégek esetében még nem jellemző

- írta a Greenfield hotel.

