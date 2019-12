Megszólalt az IMF: jövőre teljesen új világ jön a magyar gazdaságban

Az elmúlt években a magyar gazdaság kiemelkedő növekedési ütemet produkált, sokkal ellenállóbbá vált a külső sokkoknak – olvasható a Nemzetközi Valutaalap (IMF) csütörtökön megjelent országjelentésében. 2020-ban komoly fordulat jöhet, hosszú évek után először eshet a növekedésünk a potenciális szint alá. A szervezetnek konkrét javaslatai is vannak Magyarország számára: fenn kellene tartani a költségvetési fegyelmet, és további reformokkal javítani a potenciális növekedésünket, hogy a kedvező tendencia fenntartható legyen.

Elismerték: tényleg kiemelkedő a magyar gazdaság teljesítménye

A jelenlegi bizonytalan globális gazdasági környezetben Magyarország az egyik legmagasabb növekedési ütemet produkálta Európában, a tavalyi 5,1% után 2019 első felében is hasonló ütemű volt a bővülés – emeli ki az IMF negyedik cikk szerinti éves országjelentése, melyet csütörtökön tettek közzé. Kiemelik, hogy a gazdaság jelenleg potenciális üteme felett növekszik, a bérek gyorsan emelkednek, a munkanélküliség pedig történelmi mélyponton van.

Középtávon a Valutaalap elemzése szerint lassul majd a magyar gazdaság növekedése, további reformokra lenne szükség ahhoz, hogy fennmaradjanak a kedvező körülmények. A szervezet szakértői azt jósolják, hogy az idén összességében 4,9 százalék lehet a gazdaság növekedése, majd ez 2020-ban 3,5 százalékra lassul. Középtávon 2024-ig fokozatosan 2,2%-ra lassulhat a magyar gazdaság növekedése.

Az elmúlt évek gazdasági növekedése kapcsán sokszor hallottuk már, hogy az egyszeri tényezők fűtik, a valódi áttöréshez a potenciális növekedésünket is javítani kellene. Az IMF szerint ebben is történt előrelépés, a 2016-os 2,3 százalék után idén már 3,9 százalék lehet a gazdaság „természetes” növekedési üteme, majd jövőre is 3,7 százalékon maradhat.

Vagyis 2016 után jövőre fordulhat elő először, hogy a potenciális szint alatt lesz a növekedésünk, majd ez 2024-ig így is marad. Ezzel csökkenthetnek a gazdaság túlfűtöttségével kapcsolatos félelmek.

A fenti növekedési előrejelzésben továbbra is inkább lefelé mutató kockázatok vannak az IMF szerint a bizonytalan külső környezetnek és a kereskedelmi vitáknak köszönhetően. A szervezet elemzői arra számítanak, hogy a német gazdaság lassulásával a magyar export is nyomás alá kerülhet, ezt csak rontanák az esetleges további kereskedelmi korlátok. A belső kockázatok viszont inkább felfelé mutatnak, a keresleti bumm a vártnál erősebb hatással lehet a gazdasági növekedésre, emellett a foglalkoztatás további emelkedése és a határon túli magyarok bevándorlása is hozhat pozitív meglepetést a növekedés szempontjából.

A magyar hatóságok is hasonlóan látják a kockázatokat, szerintük a német gazdasági problémák begyűrűzése mérsékelt lesz, viszont a háztartások fogyasztása mellett pozitív kockázat lehet a versenyképességi program végrehajtása – olvasható a jelentésben.

Bőven vannak még tennivalóink

Az elmúlt évek gazdaságpolitikai lépései jelentősen csökkentették a gazdaság sérülékenységét, de még ambíciózusabb intézkedésekre lenne szükség a fiskális célok eléréséhez, hogy ismét komoly költségvetési mozgástér épüljön fel

- vélik az IMF elemzői.

De nézzük a Valutaalap konkrét javaslatait, melyekkel szerintük védekezni tudnánk a gazdaság lassulásával szemben és biztosíthatnánk a költségvetési fegyelmet. A fiskális politikában a szakemberek szerint fontos lenne a középtávú célok teljesítése, ezzel elkerülhető lenne a keresleti nyomás a gazdaságban és komolyabb puffer épülhetne fel, melyet a jövőbeli nehezebb környezetben fel lehetne használni. Hozzáteszik, hogy elsősorban a kiadások és a bevételek szerkezetének javítására kellene koncentrálni.

Az IMF által összeállított reformcsomag 2020-24 között a GDP 1,4 százalékának megfelelő kiigazítást tartalmaz a költségvetésben, ezzel az időtáv végére többletes lehetne a magyar büdzsé. Ez elsősorban a kiadások csökkentését tervezi, a GDP 1,8 százalékával lehetne mérsékelni ezt az oldalt, miközben a bevételek a nemzeti össztermék 0,4 százalékával csökkenhetnének. A konkrét javaslatok:

Két intézkedéshez lábjegyzetet is fűzött a Valutaalap: kiemelték, hogy az állami bérköltségek csökkentését nem a bérek mérséklésével, hanem az állami szektor karcsúsításával kellene elérni például összevonások eredményeként, és részben ez a racionalizálás válthatná ki az állami fogyasztás csökkentését is.

A fentieken túl az általános közlekedési támogatások és rezsitámogatások célzottabbá tételét javasolják Magyarországnak, elsősorban a szegényebb rétegek számára kellene ezeket a támogatásokat nyújtani.

A jelenlegi monetáris politikai irányultság rövidtávon fennmaradhat a nagy nemzetközi jegybankok lazításának és a lefelé mutató globális kockázatoknak köszönhetően, viszont a jegybanknak is figyelnie kell a belső keresleti nyomásra – emeli ki a Valutaalap. Emellett szükséges az ingatlanpiac figyelemmel követése, és az MNB-nek meg kellene fontolnia a keresletösztönző lépéseinek leállítását.

A gazdaságpolitika terén az országjelentés hangsúlyozza, hogy a versenyképesség javítása kell, hogy legyen a cél a jövedelmek további felzárkózása mellett, illetve orvosolni kellene a demográfiai kihívásokat. A versenyképesség javításán belül különös figyelmet kellene fordítani az üzleti környezet javítására, elsősorban a kkv-k számára, a bürokrácia csökkentésére és a munkaerőpiaci részvétel növelésére. Utóbbi eszköze lehet a közmunkaprogram további leépítése és a felnőttképzés erősítése.

A fenti ajánlások hasonlók ahhoz, amiket az elmúlt években tettünk, de ezek mértéke kisebb köszönhetően a kedvező költségvetési- és adósságkilátásoknak – ismeri el az IMF. A szervezet szerint, ha a kormány végrehajtja a fenti évente 0,3 százalékpontos kiigazítást a költségvetésben, akkor az államadósság 2024-re a GDP 50 százalékára csökkenhet. Ha nem valósul meg ez a kiigazítás, akkor alapesetben 56,2 százalékos adósságra számítanak. Ha pedig ezen felül további megtakarításokat tud elérni a kormány, akkor azt infrastruktúrakiadásokra fordíthatja, hogy ellensúlyozza a csökkenő uniós forrásokat a következő években.

