"Elfogadhatatlan, hogy valaki heteket várjon egy magánrendelésre"

Robbanásszerűen fejlődik a magánegészségügyi piac, gombamód szaporodnak a magánklinikák. Mégis hogyan lehet a sokszereplős piacon fennmaradni? Milyen nehézségeket okoz a hétköznapi működésben, hogy egyre több a szereplő a szektorban? Hogyan lehet megtartani ebben a környezetben a pácienseket? Többek között erről beszélgettünk a 2009 óta létező, elsősorban mozgásszervi panaszokra specializálódott Emineo Magánkórház egyik alapító-tulajdonosával, Dr. Börzsei-Knoll Veronikával.

2018. áprilisa óta foglalkozik az Emineo fekvőbeteg-ellátással. Mik a legnagyobb kihívások a mindennapi működés során?

Két ortopédiai ellátásra felszerelt műtőt alakítottunk ki a legmagasabb gépészeti- és légtechnikai (a legmodernebb steril klíma - szerk.) berendezésekkel, 10 kórtermünk van, 18 ággyal. A magánkórház megnyitásához fel kellett állítanunk a teljes nővéri, műtéti asszisztensi, valamint aneszteziológiai gárdát. Ez nem volt könnyű feladat, hiszen óriási a szakemberhiány az egészségügyben.

Jelenleg is az egyik legnehezebb, állandó feladatunk a magasan képzett kollégák megtalálása, akik be tudnak illeszkedni, fel tudják venni egy magánkórház ritmusát.

A másik nagy kihívás a műtétek megszervezése. Ahogy a legtöbb magánintézménynél, úgy nálunk is zömében megbízásos orvosok dolgoznak. Van egy főállásuk valamelyik állami intézményben, amellett vállalnak mellékállást. Nagyon precíz szervezést igényel, hogy mind az orvos, mind a páciens igényeit szem előtt tudjuk tartani, ez egy alapos koordinátori feladat.

Egyre több a piaci résztvevő a magánegészségügyi szektorban. Hogyan lehet megtartani ebben a környezetben a pácienseket?

Már nem olyan egyértelműen könnyű az út, mint idáig volt, az utóbbi egy évben gombamód szaporodnak a magánintézmények. Biztosan tőlünk is visznek el betegeket, ez egyszerű matematika. Ennyi fizetőképes beteg nincs jelenleg Magyarországon.

A piaci szereplőket több csoportba lehet sorolni.Az Emineo Magánkórház egy tisztán privát finanszírozású, mozgásszervi profilú magán intézmény.

A pácienseket illetően, azt gondolom, az idő és a minőségi szolgáltatás a legfontosabb tényező. Már a magánszolgáltatóknál is van várakozási idő, véleményem szerint azonban elfogadhatatlan, hogy valaki heteket várjon egy magánrendelésre.

Mi egy héten belül mindenkinek biztosítunk időpontot. Túltelítettek a rendelések, hosszabbítások is vannak, de ez kulcsfontosságú kihívás, amelynek meg kell felelnünk. A másik, hogy alkalmazkodni kell a betegek elvárásaihoz, maximálisan kielégítve az igényeiket valóban magas színvonalat biztosítva.

Mi nem olyan magánkórház vagyunk, ahol 4-kor véget ér a rendelés. Az baleseti ellátás minden nap 0-24-ben elérhető, és a pácienseknek nem kell hosszú órákat várakozniuk, hogy foglalkozzanak a sérüléseikkel, panaszaikkal.

Dr. Börzsei-Knoll Veronika, az Emineo Magánkórház egyik alapító-tulajdonosa

Egyre többen választják a magánegészségügyet. Az Emineo-nál volt érzékelhető változás a betegszámot tekintve?

A hozzánk érkező páciensek száma évről évre nő. A járóbeteg-ellátásban 95 százalékban magyarokat látunk el, de az utóbbi években nőtt a Magyarországon élő külföldi pácienseink száma is. Ez a tendencia a fekvőbeteg-ellátásban is érezhető már.

Jellemzően milyen problémával keresik fel a betegek a járó- és a fekvőbeteg-ellátást?

Ez egy mozgásszervi problémákra specializálódott kórház, ortopédiai és traumatológiai esetekre fókuszálunk. Vannak társszakmák a járóbeteg-ellátásban, amik részben egy műtét-előkészítéshez szükségesek, ilyen a fül-orr-gégészet, az aneszteziológia, vagy az urológia például, de ezek kis százalékban vannak csak jelen nálunk.

Gyakran találkozunk csuklótöréssel és bokasérüléssel, sokan keresnek fel minket bokaficam, szalagszakadás vagy porcsérülés miatt is. A férjem, Dr. Knoll Zsolt specialitása az elülső keresztszalag-szakadás anatómiai, kétköteges pótlása. A páciensek másik nagy csoportja térdprotézis-beültetés miatt jön hozzánk. Nálunk a protézisek egyedi sablon által, teljesen egyénre szabottan készülnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a páciens térdéről MR vizsgálat készül, az alapján készítik el a háromdimenziós sablont, amit a műtét során használunk. A csípőprotézis műtéteinket izomeltolásos technikával végezzük, ennek következtében az izmok nem sérülnek, így sokkal gyorsabb a rehabilitáció.

Én leginkább boka és lábsebészeti beavatkozásokkal foglalkozom. Nagy esetszámban operálok modern lábsebészeti technikával lábdeformitásokat pl. bütyök, kalapácsuj, szabóbütyök, illetve bokaszalagplasztikákat, boka tükrözéseket. A vállsebészeti profilunk szintén magas színvonalú, elérhetők a különböző válltükrözéses beavatkozások, illetve vállprotézis beültetések.

Terveznek további szolgáltatásokat bevezetni, fejleszteni?

Látjuk, hogy van igény a gyermektraumatológiára, több egykori betegünk is jelezte ezt felénk. Hosszú volt az út, míg eljutottunk odáig, hogy gyerekeket is tudjunk fogadni. Egyrészt alapfeltétel volt a megfelelően szakképzett orvosgárda, másrészt a technikai háttér, de mostanra minden feltétel adott. A legújabb technológiát alkalmazzuk majd, ezzel is kitűnve a többi piaci résztvevő közül.

A cikk megjelenését az Emineo Magánkórház és Baleseti Ügyelet támogatta.