Totális háborút indítottak a techóriások a bankszektor ellen

2019-ben valósággal letámadták a techóriások a bankszektort: olyan vállalatok jelentették be, hogy pénzügyi szolgáltatásokat indítanak, mint a Facebook, a Google vagy az Apple. A techkonglomerátumok a hagyományos pénzintézetek rémálmát kezdték el valóra váltani, hiszen másodpercek alatt új felhasználók millióit tudják összeszedni, a felkínált termékeik pedig nemcsak olcsók, hanem gyakran ingyenesek is, így hosszú távon nagyon komoly konkurenciát jelentenek a bankoknak. Akad több olyan pénzintézet is, amely a harc helyett inkább élére állt a változásnak és összeálltak a techcégekkel, hogy hódításukból ők is részesedjenek. Megnéztük, melyek voltak azok a techóriások, amelyek idén úgy döntöttek, betörnek a pénzügyi szektorba.

Facebook Libra

Fotó: Getty Images

A pénzügyi szektorban terjeszkedő techcégek közül a legnagyobb vihart idén a Facebook virtuális devizaprojektje, a Libra kavarta, amely sok elemző szerint akár önálló devizaként is funkcionálhat, sőt, akár a dollár világkereskedelemben való dominanciáját is veszélyeztetheti.

A Librát egyszerre támadta le a komplett pénzügyi szektor, beleértve a hagyományos bankokat, felügyeleti szerveket és jegybankokat is: főleg adatvédelmi és biztonsági hiányosságok miatt kritizálták a projektet, de egyértelmű, hogy a hagyományos pénzügyi rendszer feletti kontroll elvesztése és az olcsó online szolgáltatások profitmarzs-rontó hatása is mind olyan tényező, ami szúrta a hagyományos szereplők szemét.

A támadások miatt sorra elkezdtek kiszállni a Libra-konzorciumból az olyan nevek, mint a Mastercard, a Visa, a PayPal vagy az eBay, majd Zuckerberg bejelentette, hogy jó eséllyel inkább Kínába viszi majd a Librát a hatalmas ellenszél miatt. Mivel a projekt sorsa így elég kétséges, ez a bejelentés talán a legnagyobb horderejű az összes közül, de közel sem a legsikeresebb.

Facebook Pay

Fotó: Getty Images

A Libra már bőven düledezett, amikor november közepén bejelentette a Facebook, hogy a virtuális devizától teljesen független fizetési szolgáltatást indít Facebook Pay néven, ami elérhető lesz a Facebookon, a Messengeren, az Instagramon és a WhatsAppon keresztül is - egyelőre csak amerikai felhasználóknak. A Facebook Paynek köszönhetően pénzt tudunk küldeni más felhasználónak, illetve vásárolni és adományozni is tudunk rajta keresztül anélkül, hogy újra és újra megadnánk a kártyaadatainkat minden egyes tranzakcióhoz.

Korábban is lehetett pénzt küldeni a Messengeren keresztül (amerikai felhasználóknak legalábbis elérhető volt ilyen funkció), a mostani szolgáltatás annyiban más, hogy a bankszámlák helyett kártyákat (beleértve a hitelkártyákat) is lehet majd csatolni a rendszerhez, illetve össze tudjuk kapcsolni a PayPal-lel és a Stripe-pal is.

A szolgáltatás egyébként díjmentes, a Facebook elsősorban a fizetési szokásaink elemzéséből keletkező adatokat értékesíti majd hirdetőinek és ezért éri majd meg nekik a fizetési rendszert fenntartani.

Viber Moneytou

Fotó: Shutterstock

A Viber november végén indította el fizetési szolgáltatását, a Moneytout, melynek sajátossága, hogy Magyarországon érhető el a világon először és a fejlesztésében is egy magyar cég, a NeoPay is részt vett. A technológia a Mastercard Moneysendjén alapszik és annyiban különbözik a Facebook Paytől, hogy csak közvetlenül beszélgetési partnereinknek való pénzküldésre használhatjuk és nem díjmentes. Míg vasárnaptól péntekig a pénzküldés díja 3000 Ft-ig összegig 79 Ft, 3000 Ft összeg feletti tételnél pedig 79 Ft + a 3000 forintot meghaladó részösszeg 1,5 %-a, szombatonként ez a díj 49 forintra csökken, a magasabb összegek esetén pedig 49 forint + a 3000 forintot meghaladó részösszeg 1,5% -ra módosul. Ezek a díjak egyébként még a banki pénzforgalmi díjaknál is magasabbak, cserébe viszont a teljesülés még hétvégén is szinte azonnali.

Mivel a személyek közti pénzküldés kevésbé fordítható reklámbevételekre, ahogy ez a Facebook Pay esetén felmerül (ezért is adott a költségstruktúra), a Viber esetében talán kevésbé kell aggódnunk amiatt is, hogy illetéktelenek kezébe kerülnek a fizetési adataink.

Google-számla

Fotó: Getty Images

A Google idén novemberben jelentette be, hogy a Citigrouppal közösen indítanak egy folyószámla-szolgáltatást, mellyel valószínűleg fizetési tranzakciókat is le lehet majd bonyolítani, a rendszer viszont csak jövőre élesedik, így még egyelőre keveset tudni róla.

Akár a Facebooknál, a Google-nél is valószínűleg a díjmentesség lesz majd a húzóerő, hiszen egy fizetési rendszer egy újabb adatbánya, mely alapján a felhasználókat profilozni tudják. Mint ismert, a Google például az androidos felhasználók helyadatait, beszélgetéseit, üzenetváltásait és böngészési adatait is gyűjti, a fizetési rendszereken kívül pedig próbálkoznak az érzékeny egészségügyi adatok gyűjtésével is.

Apple Card

Fotó: Getty Images

Az Apple egyelőre teljesen más piacon próbálkozik: a fizetési rendszerek helyett a hitelkártyákra repültek rá és teljesen önálló rendszer felépítése helyett ők is összeálltak egy amerikai nagybankkal, a Goldman Sachs-szal. Idén augusztusban dobták piacra az Apple Cardot, egy hitelkártyát, ami csak iPhone-használóknak elérhető. Az Apple Card alapvetően nem sokban különbözik egy „sima” hitelkártyától: fizethetünk vele a szokásos kártyaelfogadó helyeken és Apple Pay-en keresztül is. Díjszabását tekintve viszont kedvezőbb a versenytársai egy részénél: a hitelkártya kamatai évi 12,49% és 23,49% között mozognak és a felhasználók 1-3%-os pénzvisszafizetésre is jogosultak lesznek. Sok más hitelkártyával szemben az Apple Cardnak a késedelemi kamatokon kívül nincsenek egyéb díjai sem.

Az Apple Card felhasználói legfrissebb elérhető, szeptember végi adatok szerint 736 millió dollárnyi hitelkártyatartozást halmoztak fel, ami azt jelenti, hogy a felhasználók körében rendkívül népszerű a szolgáltatás, a kereskedők viszont nem örülnek neki. Miközben az Apple Card alapvetően a felhasználóknak olcsóbb, mint a piaci átlag, a kereskedőknek jóval magasabb díjakat számol fel, mint versenytársai; az Apple-Goldman együttműködés elsősorban rajtuk keresztül szerezné bevételeinek oroszlánrészét.

Korábbi projektek

Fotó: Shutterstock

2019 előtt is akadtak persze techcégek, melyek a pénzügyi szektorban bontogatták a szárnyaikat, csak hogy néhányat említsünk ezek közül:

a kínai WeChat üzemeltetője, a Tencent és az Alibaba pénzügyi ága, az Ant Financial már évekkel ezelőtt letarolták a kínai mobilfizetési piacot: az ázsiai országban tavaly már közel 600 millió ember használt aktívan valamilyen mobilfizetési megoldást (együttesen ez a két cég a piac kb. 90-95%-át uralja). Ezen kívül a vállalatok foglalkoznak hitelezéssel, vagyonkezeléssel és befektetési alapokkal is.

Az orosz Telegramon keresztül is lehet fizetni, viszont ehhez külső szolgáltatók „botjait" kell igénybe vennünk, minden esetre a platform adott.

keresztül is lehet fizetni, viszont ehhez külső szolgáltatók „botjait” kell igénybe vennünk, minden esetre a platform adott. Az Amazon is több éve foglalkozik hitelezéssel: elsősorban azoknak a kkv-knak biztosítanak forrásokat, amelyek a platformjukat használják. Több éve lebegtetik azt is, hogy a techcég elindulna a vagyonkezelési piacon is, korábbi híresztelések szerint egy klikkel adható-vehető ETF-ekkel lehetnek a platformon kereskedni. Ezen a téren idén nagy a csend, de több elemző is arra számít, hogy ha egyszer elindul az Amazon, gyorsan uralma alá veszi a piac jelentős részét.

Vélhetően ezek az újítások 1-2 év késéssel Magyarországon is megjelennek majd, idén például az AliPay és az Apple Pay jelent meg itthon, előbbi az UniCredittel, utóbbi több nagyobb magyar bankkal együttműködve.