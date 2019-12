Neked milyen mobilod volt 20 évvel ezelőtt? Videó

Ács András Cikk mentése Megosztás

Mi a közös a Nokiában és a gumicsizmában? Milyen készülékről indították az első mobilhívást Magyarországon? Mit tudott egy 250 ezer forintos mobiltelefon 1998-ban? Ezekre a kérdésekre is választ kaphat, aki ellátogat a GSM - Generációk Saját Mobilja kiállításra, ahol öt magángyűjtő több ezer darabos gyűjteményéből válogatták ki az elmúlt huszonöt év legérdekesebb készülékeit.



Például egy olyan, táskányi méretű, analóg Motorola mobiltelefont, amilyennel az első magyarországi mobilhívást indította el Bod Péter Ákos, akkori ipari és kereskedelmi miniszter 1990. október 15-én. De nem maradt ki az „elpusztíthatatlan” Nokia 3310, a Mátrix c. filmben is feltűnő Nokia 8110, vagy a különleges, futurisztikus – például sminktükörre hajazó - dizájnjukról ismert Siemens Xelibri mobilok. A látogatók azt is megtudhatják, hogyan jutottunk el a külső antennás, nyomógombos készülékektől, napjaink teljes érintőképernyős okostelefonjaihoz, és hogy a dizájn mellett mekkora volumenű technikai fejlődésen ment keresztül a mobiltelefon-gyártás.



A piac szereplői nálunk már néhány hónappal a rendszerváltás után megjelentek, egy évre rá pedig az első mobilos bázisállomások is megkezdték működésüket.



A tényleges GSM korszak 1993 október 27-én kezdődött el Magyarországon, mikor a Westel Rádiótelefon Kft., a Matáv és a US West által létrehozott Westel 900, valamint a magyar, és észak-európai befektetők tulajdonában álló Pannon GSM 15 évre szóló koncessziós szerződést kötött a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériummal 900 MHz-es GSM hálózatok üzemeltetésére.



Az új kommunikációs technológia újfajta telefonálási etikettet is megkövetelt, ezért a Westel saját illemszabály-gyűjteményt adott ki Westikett néven.



A GSM kiállítás a Piarista Múzeumban tekinthető meg február 29-ig.