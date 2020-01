Rosszul jár, aki még nem lépett – Bukhatod a hosszú hétvégéidet

Veres Dóra Cikk mentése Megosztás

Csúcson jár a turizmus Magyarországon: bár a 2019-es számokat még nem ismerjük, de már 2018-ban minden rekord megdőlt, soha ennyi turista nem járt még Magyarországon. Szakemberek szerint a 2019-es év is erős volt, és várhatóan 2020-ban is folytatódik az elmúlt években megfigyelhető turisztikai rekordsorozat. Utánajártunk, milyen évre számítanak a hazai szállodapiac szereplői, akik arról is beszéltek, hogy már most érdemes szállást foglalni a hosszú hétvégékre.