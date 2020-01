Beláthatatlan káoszt és pusztítást hozna egy iráni háború

Fellélegzett a világ, miután Trump-elnök nem folytatta az adok-kapokot Iránnal, de most, hogy a közel-keleti ország felmondta az atomalkut, simán lehet, hogy a következő hónapokban tovább eszkalálódik a feszültség az Egyesült Államok és a síita politikusok közt. Irán vezetése alighanem tisztában van azzal, hogy nem tudna megnyerni egy nyílt háborút a világ legütőképesebb hadseregeivel rendelkező Egyesült Államok és szövetségesei ellen, ezért katonai összecsapás esetén a ajatollah és emberei jó eséllyel mindent megtesznek majd azért, hogy minél nagyobb kárt és káoszt okozzanak a Közel-Keleten, majd asszimetrikus hadviselésben minél tovább elnyújtsák a konfliktust. Megnéztük, melyek lehetnek azok az eszközök, melyeket Irán bevethet, hogy ezeket a célokat elérje.

Káosz, idő, elrettentés

Sokakat meglepetésként ért, hogy a nemzeti hősként ünnepelt Szulejmáni tábornok halálára Irán enyhének mondható, egyetlen áldozatot sem követelő rakétatámadással válaszolt és az is, hogy a vehemensebb tárgyalási technikájáról ismert Trump-elnök semmilyen katonai válaszcsapást nem helyezett kilátásba, pedig amerikai támaszpontokat ért a támadás. Bár jó hír a mindkét részről egyértelmű deeszkalációs szándék, sajnos könnyen lehet, hogy a következő hónapokban újabb konfliktuspontok adódnak, hiszen Irán újra korlátozás nélküli urándúsításba kezd, az Egyesült Államok pedig egyértelművé tette, hogy nem fogja ezt hagyni. Az átmeneti megnyugvás ellenére így sajnos még mindig reális, hogy a hűvös viszony nyílt háborúba fordul a következő években.

Bár a viszonylag ütőképes hadsereggel bíró síita ország kemény diónak bizonyulhat még a világ legerősebb hadseregével rendelkező Egyesült Államoknak és szövetségeseinek is, a háború korai szakaszában a koalíciós erők kétség kívül nagyon gyorsan, jelentős sikereket érnének el. A '70-es, '80-as évek MiG-29-eseit, F-14-eseit és F-4-eseit használó iráni légierőnek például esélye sincs, hogy felvegye a harcot az amerikai és izraeli F-35-ösökkel és bár az iráni légvédelem arzenáljában megtalálhatók például kifejezetten ütőképesnek számító Sz-300-as rakétarendszerek, ezek túl csekély számban vannak jelen ahhoz, hogy döntően befolyásolják a légtérért folytatott küzdelmet. Fontos tényező az is, hogy csak az Egyesült Államoknak tízszer annyi merevszárnyú harci repülője van, mint Iránnak, ami még azonos technológiai színvonalon is behozhatatlan fölényt jelentene.

A levegőből könnyedén likvidálni tudják az inváziós erők Irán földi erejét, infrastruktúráját, támaszpontjait és vezetését, valamint légi úton szinte bárhova el tudnak juttatni különleges alakulatokat, megszálló katonákat az ország területén belül. Jó eséllyel tehát az amerikai inváziós erők pár hónapon, ha nem héten belül bevonulnának Teheránba, de ha likvidálnák is az ország politikai és katonai vezetését is, a hadsereg egy része és a forradalmi gárda harcosai szinte biztosan nem tennék le a fegyvert, hanem – a lakosság jelentős részének támogatása mellett -, folytatnák a gerillaharcot a megszállók ellen. Ha a nyílt háború nem is, az aszimmetrikus háború még évekig, évtizedekig elhúzódhat.

Mivel az iráni hadsereg nagyon gyorsan védekező hadviselésre lenne kényszerítve, látványos, durva és szokatlan eszközökhöz kellene, hogy nyúljanak annak érdekében, hogy minél nagyobb kárt okozzanak az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek és akár komplett országokat is elrettenthetnek attól, hogy részt vegyenek az invázióban, majd miután ez megkezdődött, minél nagyobb zavart okozzanak az ellenség országok belterületén. Irán bőven rendelkezik ilyen eszközökkel, de kérdéses, mennyire tudná őket hatékonyan használni.

Ballisztikus rakéták

Iráni ballisztikus rakéták Teheránban kiállítva. Fotó: Getty Images

Irán legveszélyesebb fegyverei kétség kívül a ballisztikus- és cirkálórakéták: a perzsa ország több száz ilyen fegyverrel rendelkezik. Az arzenál zömét kis- és közepes hatótávolságú rakéták alkotják; a legnagyobb hatótávolságú cirkálórakétájuk, a Szoumár 2000-3000 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik becslések szerint.

Ezek a fegyverrendszerek elsősorban azért kifejezetten veszélyesek, mert az iráni kormány egyértelművé tette, hogy háború esetén nem riadnak vissza attól, hogy civil célpontokat támadjanak velük. Bár a héten katonai támaszpontokra intézett rakétatámadásokat Irán, ha Amerika válaszcsapást intézett volna az iraki bázisokat ért támadások után, ellenfelük következőnek az izraeli Haifát és az Egyesült Arab Emírségek fővárosát, Dubait vette volna célba ballisztikus rakétáival.

Bár Irán nem rendelkezik atomfegyverekkel, ezek a ballisztikus rakéták hagyományos robbanófejekkel is hatalmas károkat tudnak okozni, ha lakott területen csapódnak be. A potenciális célországok – Szaúd-Arábia, Izrael, az Emírségek -, persze mind fel vannak készülve egy ilyen jellegű támadásra; el vannak látva a világ legfejlettebb rakétavédelmi rendszereivel, óvóhelyekkel és olyan légierővel, ami még a földön meg tudná semmisíteni a rakétarendszerek nagy részét, de mindez nem jelent tökéletes védelmet.

Ha Irán a terrorbombázás eszközéhez nyúl, jó eséllyel csak egy maroknyi rakéta éri majd el a célját, de ezek a támadások is halottak százait és beláthatatlan politikai következményeket hagyhatnak maguk után.

Drónhadsereg

Egy iráni Karrar-drón. Fotó: Getty Images

Irán megszámlálhatatlan mennyiségű drónt épített a '80-as évek közepe óta, az ország mára már a világ egyik legnagyobb robotgép-arzenálját tudja felvonultatni. Ezek a pilóta nélküli gépek általában sokkal kisebbek és nehezebben észlelhetők, mint egy harci repülőgép, viszont szintén alkalmasak lehetnek harci feladatok kivitelezésére, hiszen egy részük például felszerelhető irányított rakétákkal, a kisebb gépek pedig alkalmasak lehetnek például egy öngyilkos bombatámadás elkövetésére. Idén szeptemberben például az Irán által támogatott jemeni húszi felkelők két szaúdi olajfinomítót is sikeresen megtámadtak drónokkal – a kisgépek ellen teljesen felkészületlen volt az állami kézben lévő Aramco vállalat.

Nyílt háború esetén Irán drónok százait, ha nem ezreit vetheti be annak érdekében, hogy kritikus fontosságú olajfinomítókat, logisztikai központokat, hidakat, netán zsúfolt, lakossági közterületeket támadjanak. Fokozza ezek veszélyességét az is, hogy ellentétben egy harci repülővel vagy ballisztikus rakétával, egy drón olcsó, könnyen mozgatható és kezelhető, így akár egy Irán-szimpatizáns, külföldi milícia is tud velük támadásokat végrehajtani, távol Irántól.

Olajembargó

Tankerek egy szaúdi kikötőben. Fotó: Getty Images

Nyílt háború esetén nemcsak az olajfinomítókat támadná Irán, hanem mindent megtenne azért, hogy a Perzsa-öblön és a Hormuzi-szoroson át közlekedő szaúdi, kuvaiti és emírségekbeli olaj útját akadályozza. A nyár folyamán több civil tankerhajót is eltérítettek iráni naszádok, ez arra enged következtetni, hogy háború esetén nem riadnának vissza attól, hogy eltérítsék vagy akár el is süllyesszék a térségben közlekedő külföldi szállítóhajókat.

Ha támadás alá kerülne Irán, az egyik első lépése valószínűleg az lenne, hogy megpróbálja elzárni a Hormuzi-szorost hadiflottájával, majd tengeralattjáróival, drónjaival, őrnaszádjaival és földi telepítésű rakétáival megpróbál minél nagyobb kárt okozni a térség olajforgalmában. Az alig egy tucat nagyobb hadihajóból álló iráni flottát is vélhetően gyorsan leszerelnék az USA-szövetséges országok, de a síita állam három tucat tengeralattjárójával és körülbelül 100 darab őrnaszádjával jó eséllyel nem tudnának végezni azelőtt, hogy azok komoly károkat okoznak a térségen áthaladó olajtankerekben és az ezeket kiszolgáló infrastruktúrában.

Mindez persze az egekbe repítheti az olajárakat; elég csak arra gondolnunk, hogy átmenetileg majdnem 20%-os drágulást hozott csak a múlt hétvégi dróntámadás híre.

Terrorhullám

Hezbollah-támogatók Beirutban. Fotó: Getty Images

Irán több országban is támogat fegyverekkel és kiképzéssel irreguláris alakulatokat, köztük olyan csoportokat, melyeket számos nemzetközi intézmény terrorszervezetként tart nyilván: ilyen például a Hámász, a Hezbollah vagy az Anszar Allah (vagyis a húszi felkelők Jemenben). Ha Irán támadás alá kerülne, ezek a szervezetek szinte mind aktivizálnák magukat és fegyveres támadásokkal, robbantásokkal próbálnának minél nagyobb kárt okozni Irán vélt vagy valós ellenlábasainak körében. Fontos tényező, hogy ezeknek a szervezeteknek alvó sejtjeik és szimpatizánsaik is lehetnek nyugati országokban, akik terrormerényletek sorozatával próbálhatják meg destabilizálni a fejlett országokat.

Szintén fontos tényező, hogy az újabb hosszas, véres és költséges megszálló hadművelet az amerikai közvélemény haragját is rövid úton kivívná. Az afganisztáni és iraki beavatkozások elhúzódása miatt az amerikai közhangulat egyre háborúellenesebb; az amerikai lakosság alig 27%-a támogatna egy iráni háborút, míg 2003-ban Irak invázióját a lakosság 47-54%-a támogatta. Ha a háborúellenes közvéleményt még meg is fűszerezik belföldi terrortámadásokkal, az Egyesült Államok belpolitikai klímája hamar feszültté válhat, ami mind az iráni ellenállók malmára hajtja a vizet.

Európában pedig újabb menekülthullám borzolhatja fel a kedélyeket, ami társadalmi feszültséget, anyagi, politikai, morális és biztonsági problémák tömkelegét hozhatja magával.

Hackertámadások

Körözött iráni hackerek egy FBI-sajtótájékoztatón. Fotó: Getty Images

Irán valóságos kiberhadsereggel rendelkezik; az ország hackerei ráadásul Szulejmáni tábornok halála után többszörös intenzitással kezdték el támadni az Egyesült Államok számítógépeit. Nem csak Amerika van veszélyben: az iráni kiberhadtest például a semleges Sierra Leone bankjait is elkezdte támadni, hogy a káoszt fokozza - ez erős indikációja annak, hogy háború esetén több "puha" célország is felkerülne mellé a listára. Az iráni hackerek elsősorban bankokra és kormányoldalakra lőnek, főleg zsarolóvírusokkal és túlterheléses támadásokkal dolgoznak, illetve weboldalakat tesznek tönkre.

Ha katonailag nem is támogatnák Iránt, amerikai kiberbiztonsági szakértők szerint Kína, Oroszország és Észak-Korea hackerei is a síita ország pártjára állnának egy kiberháborúban, hiszen lényegében következmények nélkül tudják bomlasztani a nyugati országok stabilitását saját gazdasági és politikai mozgásterük előremozgatásának érdekében, majd bomlasztó tevékenységüket Iránra tudják kenni.

Összegzés

Egyelőre úgy tűnik, hogy sikerült elkerülni a nyílt háborút Irán és az Egyesült Államok közt, de bármikor adódhat egy újabb konfrontáció, melynek fegyveres összetűzés lehet az eredménye.

Nyáron is forró volt a helyzet, amikor Irán a Perzsa-öbölben zaklatott tankerhajókat és lelőtt egy amerikai drónt, az pedig, hogy Irán újra korlátok nélküli urándúsításba kezd, szinte elkerülhetetlenné teszi az újabb feszültségpontok kialakulását.

Ha totális háború lesz az Egyesült Államok és Irán közt (ami még mindig reális, de remélhetőleg elkerülhető), szinte biztosan számíthatunk arra, hogy Irán

megpróbálja majd közel-keleti országok civil létesítményeit ballisztikus rakétákkal bombázni,

bombázni, dróntámadásokat hajthat végre kritikus olajpiaci infrastruktúraelemek ellen,

hajthat végre kritikus olajpiaci infrastruktúraelemek ellen, tankereket süllyeszthet el a Perzsa-öbölben,

a Perzsa-öbölben, terrorhullámot indíthat a régióban és nyugaton,

a régióban és nyugaton, és orosz, kínai és észak-koreai hackerekkel közösen kibertámadásokat hajthat végre még olyan országokban is, amelyeknek a konfliktushoz semmi köze.

EGY NYÍLT HÁBORÚT SZINTE BIZTOSAN NEM NYERHET MEG IRÁN, DE MINDENT MEG FOG TENNI AZÉRT, HOGY MINÉL NAGYOBB KÁOSZT OKOZZON, UTÁNA PEDIG HOGY MINÉL TOVÁBB KIHÚZZON EGY AMERIKA ÉS SZÖVETSÉGESEI SZÁMÁRA KÖLTSÉGES, VÉRES ÉS NÉPSZERŰTLEN, IDEOLÓGIAILAG NEHEZEN ALÁTÁMASZTHATÓ ASZIMMETRIKUS HÁBORÚT.

Az atomháború, a világháború vagy más, apokaliptikus forgatókönyv persze továbbra sem esélyes, erről itt írtunk:

Címlapkép: Getty Images