Most tényleg kibékül Trump a kínaiakkal?

Szerda reggel írhatja alá Donald Trump és egy magas rangú kínai delegáció Washingtonban a kereskedelmi háború első fejezetét lezáró megállapodást. A békekötésre régóta várunk, hetek óta az ezzel kapcsolatos várakozások hajtják felfelé a piacokat. De mit ír alá pontosan az amerikai elnök? Ezzel tényleg fellélegezhetünk az elmúlt évek háborús feszültsége után?

Szerdán jöhet végre az áttörés

Donald Trump amerikai elnök hónapok óta arról beszél, hogy küszöbön a kereskedelmi háború első fejezetének lezárása. Eredetileg már novemberben alá akarták írni az erről szóló megállapodást, de később az decemberre, majd januárra csúszott.

Ha minden igaz, akkor most szerdán már tényleg sor kerülhet az ünnepélyes aláírásra, legalábbis az utóbbi hetekben az amerikai és a kínai fél is elkötelezte magát szóban a megállapodásra. A hírek szerint magas rangú kínai delegáció utazik Washingtonba, hogy lezárja az előkészített megállapodást.

De mit is írnak alá pontosan?

Sokáig az sem volt világos, mit is készül pontosan aláírni az amerikai elnök a kínaiakkal, december közepére aztán tisztult a kép. A Reuters összeállítása szerint a megaállpodás a következőket tartalmazza:

Az USA már decemberben elhalasztotta 15%-os vám kivetését további 160 milliárd dollárnyi kínai termékre, többek között mobiltelefonokra, játékokra és laptopokra. Ezt azzal indokolták, hogy küszöbön áll a megállapodás. Ezt az újabb terhet most vélhetően teljesen elfelejthetjük.

Kína is visszalépett a december közepére tervezett vámoktól, például az amerikai autókra belengetett 25%-os tehertől.

A tavaly szeptember elején bevezetett amerikai vámokat megfelezik, így a 120 milliárd dollárnyi kínai termékre mostantól csak 7,5%-os teher vonatkozik majd.

A többi amerikai védővám viszont érvényben marad, vagyis a fennmaradó 250 milliárd dollárnyi kínai árura továbbra is 25%-ot kell majd fizetni. Az amerikai fél ezt majd a második körös tárgyalás témájává szeretné tenni.

Kína összesen legalább 200 milliárd dollár értékben vállalta, hogy amerikai termékeket és szolgáltatásokat vásárol a következő két évben. Ezen belül a legnagyobb hangsúlyt a mezőgazdasági termékek kapták, de a teljes körben feldolgozóipari termékek és szolgáltatások is vannak. Ettől Donald Trump azt reméli, hogy csökken majd az amerikai-kínai kereskedelmi mérleg 419 milliárd dolláros hiánya amerikai szempontból.

Csak mezőgazdasági termékekből 32 milliárd dollárral növelné vásárlásait Kína a következő két évben, ez évi 40 milliárd dolláros tételt jelentene, miközben a kereskedelmi háború előtt 24 milliárdért vettek csak. Ebben volt talán a legnagyobb vita, a kínai illetékesek még a múlt héten is arról beszéltek, hogy gabonából nem vesznek majd többet, de a tervezett megállapodás részleteiről nem árultak el többet. Vagyis egyrészt ez a legnagyobb vitás pont, másrészt talán itt a legnagyobb az esélye, hogy megbukik majd a megállapodás.

Trump azt szerette volna elérni, hogy Kína további 50 milliárd dollárnyi egyéb élelmiszeripari terméket vásároljon, az amerikai kereskedelmi tárgyaló elmondása szerint ebben gyakorlatilag megegyeztek, közel vannak az álláspontok.

A megállapodásban Kína vállalja, hogy lebontja az egyéb adminisztratív akadályokat az amerikai élelmiszeripari termékek előtt.

Az ázsiai fél abba is belement, hogy a jövőben erősebb jogok vonatkozzanak a szabadalmakra és védjegyekre.

A megállapodás részeként Kína vállalja, hogy a jövőben tartózkodik a jüan versenyképességet célzó leértékelésétől, illetve nem a kereskedelempolitika szempontjából határozza meg a célárfolyamot. Ezzel a devizaháború réme is távolodni látszik, hiszen Trump korábban azzal vádolta meg legfontosabb kereskedelmi partnereit, hogy a versenyképességük érdekében szándékosan gyengítik devizáikat.

A megállapodás könnyebb hozzáférést biztosít majd az amerikai cégeknek a kínai pénzügyi piacokhoz, vagyis az amerikai bankok, biztosítók, alapkezelők könnyebben léphetnek be az ázsiai piacra.

A felsorolásból látszik, hogy sokrétű megállapodásra törekednek a felek, de bőven maradtak még nyitott kérdések a második és a harmadik tárgyalási fordulóra. Hosszú őt vezet még a szabadalmak és a márkák teljes kínai védelméhez és az összes vám eltörléséhez.

A piac már megelőlegezte a sikert

Mióta Trump átütő sikerként próbálja „eladni” az első fejezetről szóló megállapodást, a piacok megelőlegezett bizalommal kezelik azt. Ez főleg a részvénypiacokra igaz, az elmúlt három hónapban a Dow Jones index 7,5%-ot erősödött, az S&P-500 pedig ennél is nagyobb, 10%-os emelkedést mutatott.

Meglepetésre a devizapiacon kevésbé látványos a hatás, az euró-dollár árfolyam egy százaléknál kisebb elmozdulást mutatott október közepe óta. Az utóbbi hetekben az amerikai-iráni háborús feszültségről szóló hírek sokkal erősebben befolyásolták a kockázatkerülést.

Egyáltalán mennyire megalapozott az öröm? A Nordea elemzői szerint a szerdai aláírás szinte biztosra vehető miután mindkét fél megerősítette, ha valamilyen ok miatt mégsem kerülne erre sor, akkor az sokkszerű hatással lehetne a piacokra. A hosszabb távú kilátásokkal kapcsolatban a fő kérdés az lehet, mennyit old meg a problémákból az első fejezet lezárása. Ezzel kapcsolatban is vannak még kritikus vélemények.

Amikor az egész kereskedelmi háború elkezdődött, akkor az USA több mint 400 ponttal állt elő, amiről meg kellene állapodni. Ennek negyven százalékát a kínaiak akár azonnal elfogadták volna, további negyven százalékról tárgyalni akarnak, húsz százalékra pedig sosem fognak rábólintani. Most Trump azt próbálja sikerként eladni, hogy az első negyven százalékról hamarosan megegyezhetnek, vagyis gyakorlatilag semmit nem léptek előre a felek másfél év alatt

- mondta a Portfolionak adott interjúban Steen Jakobsen, a Saxo Bank vezető közgazdásza októberben.

Vagyis rövidtávon jöhet még egy kis örömködés a piacokon, de a problémák többségét nem ez a megállapodás fogja megoldani, további kemény tárgyalások várnak a két félre.

Címlapkép: Oliver Contreras/SIPA USA/Bloomberg via Getty Images