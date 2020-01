Orbán Viktor: Ausztria fontos partnerünk marad

Ausztria természetes partnere Magyarországnak és a visegrádi csoportnak (V4), sok területen együttműködhetnek - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Prágában, a visegrádi országok és Ausztria vezetőinek csúcstalálkozóján.

A visegrádi csoport (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) miniszterelnökei az osztrák kancellárral egyeztettek, majd közös sajtótájékoztatót tartottak. Ezen Orbán Viktor kiemelte: Ausztria fontos maradt Közép-Európának mint befektető, piac és kereskedelmi partner, továbbá Ausztria fontos biztonsági partnerünk lesz a jövőben is, mert a migráció kérdésében "egy cipőben járunk".

A miniszterelnök szerint a mai találkozó legnagyobb eredménye, hogy azonosították az együttműködés területeit: ilyen a migráció, a biztonság, a határvédelem, a versenyképesség, a klímavédelem és a bővítés. Ugyanakkor azonosították az "együtt nem működés" területeit is, ilyen a nukleáris energia - tette hozzá.

Úgy vélte, a találkozó értékes volt, mert gratulálhatott Sebastian Kurz osztrák kancellárnak a második kormánya megalakulásához, és első kézből ismerhették meg e kormány terveit. Fontos volt a tanácskozás azért is, mert európai témák szerepeltek a napirenden, az összes lényeges külpolitikai kérdés, a bővítés és a költségvetés is - közölte.

Megjegyezte: a V4-nek különösen fontos volt ez a találkozó, mert jelezte a külvilágnak, hogy nem elzárkózni akarnak, hanem keresik az együttműködést a többi európai országgal.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy javasolta Andrej Babis cseh miniszterelnöknek, hogy a V4 vezetőjeként vesse fel: ha lesz konferencia Európa jövőjéről, arra az EU-ba igyekvő nyugat-balkáni országokat is hívják meg, mert Európa jövőjének kérdése őket is érinti.

Kérdésre a kormányfő elmondta: abban az ügyben, hogy a klímavédelem érdekében ne a kohéziós forrásokat csökkentsék, közös álláspontot képviselnek a V4-es országok, de meglátják, mi lesz a tárgyalásokon. Ha több Európát akarunk, több pénz kell, de azt nem a régi programok rovására kell előteremteni - jelentette ki.