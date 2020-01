Rémálom lehet a londoni kiruccanás, de néhány magyar örülhet a forintzuhanásnak

Beke Károly Cikk mentése Megosztás

Az euróval szemben történelmi mélypontra gyengült a forint a héten, azonban az angol fonttal szemben is fontos szintet láttunk: utoljára három és fél éve volt a lélektani 400-as szint felett a jegyzés. Az Egyesült Királyság fontos kirándulási célpont a magyarok számára is, ugyanakkor vannak, akiknek a külföldön dolgozó rokonok utalnak haza rendszeresen, így összességében nyertesei és vesztesei is vannak a jelenlegi helyzetnek.