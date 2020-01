A prágai reptéren is elkezdték ellenőrizni a koronavírus miatt az érkező utasokat

Csehország vasárnap ellenőrizni kezdte a prágai repülőtéren az országba érkező utasokat, nem mutatnak-e a koronavírus-fertőzésre, azaz a vírus okozta tüdőgyulladásra utaló tüneteket - jelentette be Facebook-profilján Andrej Babis cseh miniszterelnök.

A kormányfő jelzése szerint a prágai Václav Havel repülőtéren orvosok, egészségügyi szakemberek és tűzoltók vannak készenlétben, hogy szükség esetén segítséget nyújtsanak.

A repülőtéren az utasok számára már hozzáférhetőek mindazok az információk, amelyek tájékoztatják, hogyan kell eljárni, ha az ember rosszul érzi magát, és lehetőség van egy első ellenőrzésre is, nem jelentek-e meg nála a koronavírusra utaló tünetek - írja Babis.

Eddig még nem volt szükség beavatkozásra, de a forgatókönyv már kész.

Amennyiben a repülő fedélzetén egy konkrét személynél gyanús tüneteket észlelnek, a repülőtér azonnal beindítja készenléti terv szerinti intézkedéseket

- tájékoztatott a kormányfő. Minden esetet azonnal kivizsgálnak, és a betegséggyanús személyt karanténba zárják - tette hozzá.

Pontosabb és részletesebb tájékoztatást ezzel kapcsolatban Adam Vojtech egészégügyi miniszter adott a vasárnap délutáni sajtóértekezletén. A miniszter hangsúlyozta: megelőző intézkedésekről van szó, egyelőre semmiféle vészhelyzeti fogatókönyvet nem léptettek életbe, mert jelenleg az alapvető cél a Csehországba érkező utasok tájékozottságának növelése, mit tegyenek gyanús tünetek esetén. Az utasok ellenőrzése szúrópróbaszerű, és nem általános. Adam Vojtech szerint a vasárnap folyamán már két személy kérte kivizsgálását, de egyelőre egyiknél sem találtak az orvosok koronavírust.

Csehországban eddig nem jelent meg a koronavírus, de egy cseh állampolgárt a vietnami Danangban koronavírusos tünetekkel kezelnek. A miniszter szerint kivizsgálása negatív eredménnyel zárult. Adam Vojtech szerint a csehországi kórházak fertőzőbeteg osztályain készültség van. "A helyzetet semmiképpen sem becsüljük le, a higiénikusok intenzíven dolgoznak" - írta a miniszter a Twitter közösségi mikroblog portálon. "Nincs ok az aggodalomra" - szögezte le a miniszter újságírók előtt is. Hozzátette: a csehországi intézkedések összhangban vannak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásaival.

Felkészültek vagyunk, levontuk a tanulságokat a 17 évvel ezelőtti SARS-járványból

- nyilatkozta Eva Gottwaldová országos tisztiorvos az iDnes című internetes portálnak. Megjegyezte: pánikra nincs ok.

A Právo című napilap szombaton arról írt, hogy a koronavírus esetleges megjelenésére a civil egészségügyi hálózat mellett a katonai egészségügyi szakemberek is fel vannak készülve. A hadseregnek Techonínben - Prágától északkeletre az Orlické hory hegyalján - fertőző betegségek kezelésre szakosodott speciális kórháza van. Magdalena Dvoráková, a cseh hadsereg vezérkarának szóvivője szerint a kórház szükség esetén 12 órán belül teljes mértékben üzemképes lesz.