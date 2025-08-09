Végre leülhet egymással Putyin és Trump, de lesz-e okunk ünnepelni az új találkozást?

Az ukrajnai háború kitörése óta először került elérhető közelségbe, hogy az amerikai és az orosz elnök személyesen találkozzon egymással: a két ország nyilatkozatai szerint a jövő héten kerülhet sor Donald Trump és Vlagyimir Putyin első személyes megbeszélésére Trump második ciklusában. (Az amerikai elnök pénteki bejelentése szerint augusztus 15-én, Alaszkában lesz a találkozó.) Vajon ez a találkozó tényleg elmozdulást hozhat az ukrajnai tűzszünet irányába, vagy Moszkva részéről továbbra is csak szép szavak és ígéretek hangzanak el, és a háború folytatódik tovább? És vajon nagyhatalmi osztozkodást látunk majd, vagy a többi érintett, így Ukrajna és Európa is helyet kap majd valamikor a tárgyalóasztalnál?

Hogy jutottunk el idáig?

Az utóbbi időben ismét felpörögni látszanak az események az orosz-ukrán háború lezárása ügyében. Donald Trump amerikai elnök már januári hivatalba lépése óta dolgozik azon, hogy kampányígéretének megfelelően véget vessen a 2022. február 24-e óta zajló véres konfliktusnak – igaz, a vakmerően belengetett 24 órás határidő már rég lejárt, és lassan nyolc hónapja nem sikerült fegyverszünetet tető alá hozni Ukrajnában.

Trump először azt a stratégiát alkalmazta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnöknek „hízeleg”, miközben a gyengébb játékost, Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt erővel próbálja engedményekre késztetni. E stratégia csúcspontja, vagy inkább mélypontja volt február 28-a, amikor Zelenszkij az Ovális Irodában alapos „fejmosást” kapott Trumptól és annak alelnökétől, J. D. Vance-től, majd egy időre leállt az amerikai hírszerzési támogatás és a fegyverszállítás Ukrajna részére. Kijev „vette az adást”, és a konfrontáció helyett az alávetés taktikáját választotta: belement az ukrán ásványi kincsekről szóló megegyezésbe, és elfogadta Trump részleges fegyverszünetre vonatkozó terveit.

A trumpi stratégia szerint ekkor az lett volna a következő lépés, hogy Oroszország is hajlandóságot mutat a fegyverszünetre. Ez azonban leginkább csak szavakban történt meg, illetve három isztambuli orosz-ukrán találkozót tartottak májusban, júniusban és júliusban, de ezek során csak fogolycserékben sikerült megállapodni. Annak ellenére, hogy Putyin és vezető orosz tisztviselők rendszeresen hangsúlyozták, hogy a háború leállításában érdekeltek, ezzel párhuzamosan azt is megerősítették, hogy Oroszország háborús céljai nem változtak, és ezeket mindenképpen meg fogják valósítani. Miközben a kommunikációban azt üzenték Trumpnak, hogy nyitottak a tárgyalásokra, egyre súlyosabb drón- és rakétatámadások sújtották Kijevet és más ukrán városokat.

Az amerikai elnök előbb több alkalommal is csalódottságát fejezte ki az orosz szavak és tettek között lévő szakadék miatt, majd július 14-én 50 napos ultimátumot adott Moszkvának, amikor is másodlagos vámok kivetésével fenyegetett, amennyiben nem születik megállapodás az ukrajnai háborúról. A Kremlt nem hatotta meg Trump fenyegetése: azt mondták, már immunisak a szankciókra, és az újabb büntetőintézkedéseket is túl fogják élni. Erre föl július 28-án Trump 10 naposra csökkentette ultimátumát, ami augusztus 8-án, pénteken járt le.

Megállapodás a találkozóról

Két nappal a határidő lejárta előtt azonban Trump Oroszországgal való kapcsolattartásért is felelős közel-keleti megbízottja, Steve Witkoff Moszkvába utazott, hogy Putyinnal tárgyaljon. A háromórás találkozóról eleinte nem sok minden szivárgott ki, de aztán Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója csütörtökön bejelentette, hogy

„az elkövetkező” napokban személyes találkozóra kerül sor Trump és Putyin között.

Bár a két nagyhatalom vezetője már több telefonbeszélgetést is folytatott Trump hivatalba lépése óta, a személyes találkozó ez idáig csak mint jövőbeli eshetőség merült föl, konkrét lépések nem történtek ez irányba. A találkozó egyik lehetséges helyszíneként Putyin csütörtökön az Egyesült Arab Emírségeket nevezte meg, miután találkozott az öbölállam vezetőjével.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff amerikai különmegbízott találkozója a Kremlben 2025. augusztus 6-án. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Amerikai és orosz vezető utoljára 2021 júniusában találkozott egymással: akkor Joe Biden amerikai elnök és Putyin Genfben folytatott megbeszélést. Kicsit több mint fél évvel később tört ki az ukrajnai háború. (Putyin és Trump 2019 júniusában, az oszakai G20-csúcs keretében találkozott utoljára személyesen egymással.)

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője szerint az oroszok részéről jött az a kívánság, hogy legyen személyes találkozó Putyin és Trump között. Ennek éppen az ellenkezőjét mondta Usakov, aki szerint a találkozó amerikai kezdeményezésre születik. Putyin aztán azzal zárta le a „vitát”, hogy mindkét fél érdeklődést mutatott a találkozó iránt; hogy kitől hangzott el először, az nem érdekes.

Feltételezhető azonban, hogy orosz kérésről lehetett szó, ugyanis Oroszországot szorította a pénteken lejáró ultimátum, és valamivel elő kellett állniuk, hogy meggondolásra késztessék Trumpot. A fő kérdés most az, hogy a Kreml valóban komolyan gondolja-e, hogy tettekben is a tűzszünet felé vezető útra lép, vagy ez is csak az orosz időhúzásos stratégia része: szavakban a béke barátjainak mutatjuk magunkat, ténylegesen azonban tovább fokozzuk Ukrajna támadását. Az időhúzó stratégia eddig bevált Moszkvának;

kérdés, hogy továbbra is el tudják hitetni Trumppal, hogy a háborús agresszió ellenére a békében érdekeltek, vagy az amerikai elnök most már csak konkrét, szemmel is jól látható lépésekkel elégszik meg.

Az orosz média és orosz háborús katonai bloggerek mindenesetre Putyin győzelmeként ünnepelték, hogy Donald Trump leül vele személyesen tárgyalni.

Az amerikai elnök azzal akart nyomatékot adni annak, hogy komoly elvárásai vannak Oroszországgal szemben, hogy a Putyin–Witkoff-találkozó napján újabb 25 százalékos vámot jelentett be Indiára. India az orosz kőolaj egyik fő felvásárlója, továbbá az orosz fegyverek egyik fontos importőre. Az amerikai elnök nem zárta ki, hogy Kínára is kivethet másodlagos szankciókat, de egyelőre talányosan függőben hagyta a kérdést.

A lengyel Onet portálhoz eljutott állítólagos amerikai javaslatok alapján úgy tűnik, Trump igencsak kedvező ajánlatot tett le Putyin asztalára. A portál úgy véli, ha ebbe nem megy bele Moszkva, akkor a leginkább oroszbarát nyugati politikusoknak is be kell látnia, hogy Oroszországgal nem lehetséges a kompromisszum.

Az amerikai javaslatok az Onet szerint a következők:

Ukrajnában tűzszünet lenne , nem béke;

, nem béke; az orosz területi nyereségeket de facto elismernék , a kérdés végleges rendezését 49 vagy 99 évre halasztanák;

, a kérdés végleges rendezését 49 vagy 99 évre halasztanák; visszavonnák az Oroszországra kivetett szankciók nagy részét, hosszabb távon pedig visszatérnének az orosz olaj és gáz importjához is.

A csomagból hiányzik az a Moszkva által követelt garancia, hogy a NATO nem bővülhet tovább kelet felé. Oroszország arra sem kapna ígéretet, hogy abbamarad Ukrajna nyugati katonai támogatása, bár utóbbit állítólag az orosz fél elfogadja.

A Bloomberg pénteken forrásai alapján egy olyan megállapodástervezetről számolt be, amely alapján Moszkva és Washington ukrán területekről egyeznének meg. Putyin követelése az, hogy Ukrajna mondjon le a Krímről, valamint Luhanszk és Donyeck megyékről, cserébe befejeznék a hadműveleteket Herszon és Zaporizzsja megyékben. Ez nagy győzelem lenne az orosz elnök számára, Donyeck megyét ugyanis egyelőre képtelennek látszik katonai erővel elfoglalni, Herszon és Zaporizzsja megye teljes bevételéhez azonban még a két megyeszékhelyt is meg kellene hódítania.

Európa kimarad?

Nagyon úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok és Oroszország Ukrajna és Európa feje fölött akar megállapodni az ukrajnai háború lezárásáról. Egy magas rangú európai tisztviselő a Washington Postnak azt mondta, megdöbbentek, amikor látták, hogy Trump közvetlenül Putyinnal akar találkozni:

Minden kérkedése ellenére Trump egy jottányit sem gyakorolt nyomást Putyinra. Semmit. Zéró, nulla, zéró

– mondta a név nélkül nyilatkozó tisztviselő.

Források szerint szerdán Witkoff közösen beszélt Trumppal, Zelenszkijjel és egyes európai vezetőkkel, és elmondta, Putyin mibe lenne hajlandó belemenni.

Keir Starmer brit miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár Donald Trump amerikai elnökkel beszél telefonon Kijevből 2025. május 10-én. Forrás: Downing Street 10 / Wikimedia Commons

Zelenszkij csütörtökön több európai állam- és kormányfővel, így Friedrich Merz német kancellárral, Emmanuel Macron francia elnökkel, Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is beszélt telefonon. Zelenszkij hangsúlyozta, Európát nem lehet kihagyni a békefolyamatból, Ukrajna ugyanis Európa része, és az Európai Unióba törekszik.

A háború Európában zajlik, Ukrajna pedig szerves része Európának – már tárgyalásokat folytatunk az EU-csatlakozásról. Ezért Európának részt kell vennie a vonatkozó folyamatokban

– írta Zelenszkij az X-en a Merzcel való telefonbeszélgetést követően.

Bár egy amerikai forrás azt állította, Trump egyik feltétele volt Putyin felé a kétoldalú tárgyalás kapcsán, hogy az orosz elnök Zelenszkijjel is üljön le tárgyalni, az amerikai elnök később cáfolta ezt.

Találkozni szeretnének velem, és én mindent megteszek, hogy megállítsam a gyilkolást

– mondta Trump.

Putyin csütörtökön azt mondta, kész találkozni Zelenszkijjel, de csak ha ehhez teljesülnek az előfeltételek.

Már sokszor mondtam, nincs ellene semmi kifogásom általában – lehetséges. De ehhez bizonyos feltételeket kell teremteni. És sajnos még mindig messze vagyunk attól, hogy megteremtsük ezeket a feltételeket

– mondta.

Mivel az előfeltételekkel kapcsolatban még semmi konkrétum nem hangzott el, ez az orosz elnök részéről inkább csak kommunikációnak tűnik: azt mutatja, hogy ugyan nem zárkózik el az ukrán államfővel való találkozó lehetőségétől, de valójában a távoli jövőbe tolja ennek megvalósulását. Márpedig Ukrajna biztosan nem lesz kihagyható egy tűzszüneti tárgyalásból, és ilyen kérdésben csak a legfelsőbb szinten születhet döntés. Moszkva eddigi viselkedése és a mostani nyilatkozatok így inkább arra engednek következtetni, hogy a háború belátható időn belül nem ér véget.

Címlapkép forrása: Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozója 2019. június 28-án. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons