Bedöntheti a világgazdaságot a pusztító koronavírus?

Egyelőre megállítani próbálják csak a világszerte terjedő koronavírust, azonban a szakértők már a lehetséges gazdasági hatásokat is próbálják számba venni. Sok múlik persze azon, mikorra sikerül megállítani a járványt, de az biztos, hogy elsősorban a kínai gazdaság számára lehet majd fájdalmas az eddig nem ismert betegség, azon keresztül viszont a világgazdaságra is negatív hatással lehet.

Rohamosan terjed a vírus

Vasárnap estére már 80-an haltak bele Kínában a koronavírusba, a fertőzöttek száma pedig meghaladta a 2700-at. Annak ellenére, hogy a hatóságok igyeksznek megfékezni a betegség terjedését, egyre több országban jelennek meg fertőzöttek.

A kínai kormány hétfői közlése szerint öt koravírusos beteg van Hongkongban, kettő pedig Makaón. Szórványos eseteket jelentettek Thaiföldről, Tajvanról, Vietnamból, Szingapúrból, Malajziából, Nepálból, Franciaországból, az Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából.

Azt a kínai hatóságok is elismerik, hogy a koronavírus rövidtávon fontos tényező lehet az ország számára, minden bizonnyal a gazdaságot is érinteni fogja. A közlekedési miniszter-helyettes szombaton azt mondta, hogy a holdújév miatti szabadságolások első napján a közlekedés 28,8%-kal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest. Ebben egyrészt annak volt szerepe, hogy a vírus gócpontjaként azonosított Hopei tartományt szinte hermetikusan lezárták, másrészt az emberek eleve óvatosabbak az utazásokkal látva a vírus terjedését.

A másik azonnali hatás, amitől tartanak, hogy bizonyos gyógyszerekből és egészségügyi eszközökből hiány alakulhat ki. A hírek szerint ez elsősorban az egészségügyi maszkokat és a vírust azonosító teszteket érintheti. A kínai pénzügyminisztérium vasárnap közleményt adott ki arról, hogy 11,2 milliárd jüanos (mintegy 1,6 milliárd dollár) keretet biztosít az egészségügyi beszerzésekre.

Megrogyhat a kínai gazdaság

A közlekedés visszaesése már biztosan hatással lesz a kínai gazdaságra, különösen úgy, hogy a holdújév hagyományosan a csúcsszezon ebből a szempontból az ázsiai országban. Emellett az elemzők szerint elsősorban a szolgáltató szektor, a szórakozás érezheti meg a vírus hatását, hiszen az emberek otthon maradnak, egyre kevesebben mennek moziba, színházba, vásárolni.

A kínai kormány bezáratta a szórakoztató parkokat, sőt néhány különösen érintett városban a McDonald’s és a Starbucks helyi egységei sem nyitnak ki. Az amerikai cégek közül a Ford és a General Motors pedig megtiltotta dolgozóinak, hogy Kínába utazzanak.

A kínaiak egyébként fenntartásokkal kezelik a hivatalos tájékoztatást, hiszen mintegy 56 millió embert helyeztek karanténba, amire korábban sosem volt példa, ezért sokan arra gyanakszanak, hogy a valós halálozási adatok jóval magasabbak a hivatalosan közöltnél. Ezzel párhuzamosan a közösségi oldalakon tömegsírokról kezdtek terjedni képek (természetesen ezek hitelessége mindig megkérdőjelezhető), melyekkel szintén megkérdőjelezik, hogy csak 80 halálos áldozata van a járványnak.

Hiába a korábban sosem látott óvintézkedések, Eric Toner közgazdász már pénteken azt nyilatkozta a CNBC-nek, hogy szerinte a kínai hatóságok nem fogják tudni megfékezni a koronavírus terjedését. A szakember korábban résztvett egy olyan modellezésben, mely szerint egy hasonló vírus megfelelő körülmények mellett világszerte akár 65 millió embert is megölhet. Szerinte a koronavírus esetében az lesz a kulcs, hogyan reagál majd a modern vakcinákra, ha ezeknek ellenáll, akkor akár a milliós számot is elérheti az áldozatok száma világszerte.

Utoljára a SARS volt ilyen

A mostani koronavírus-járványt egyre többen hasonlítják a kétezres évek elején látott SARS-hoz, ami szintén Kínából indult el. Egy 2004-es elemzés szerint akkor 40 milliárd dollárjába került a világgazdaságnak a járvány.

Hétfő reggel kiadott elemzésükben a Danske Bank szakemberei is a SARS-hoz hasonlították a jelenlegi helyzetet, illetve abból próbálták modellezni a lehetséges hatásokat. Szerintük az pozitívum, hogy a kínai kormány most sokkal gyorsabban és erősebben reagált, mint a 2002-2003-as SARS-járvány idején. Ugyanakkor a koronavírus sokkal fertőzőbb, mint a SARS, a kínai közlekedési hálózat pedig rengeteget fejlődött közel húsz év alatt. Ráadásul ma már nagyobb a szolgáltató szektor részaránya a kínai GDP-ben, mint akkor, ez pedig arra utalhat, hogy a gazdasági hatások is jelentősebbek lehetnek. Ma a kínai gazdaság több mint felét már a szolgáltatás teszi ki, ez 2002-ben 42% volt.

Emellett a kínai gazdaság ma sokkal erősebben beágyazott a világgazdaságba, mint a kétezres évek elején. A szolgáltató szektor gyengélkedése ugyan nem érinti majd várhatóan az importot, viszont a kiskereskedelmi forgalomban jelentős az import aránya. A Hopei tartományban életbe lépett karantén miatt pedig a gyárak is hosszabb szünetre kényszerülhetnek, a kieső termelés pedig az inflációt még feljebb nyomhatja.

A SARS-vírus tapasztalatai alapján 2003-ban a kínai kiskereskedelmi forgalom növekedése a korábbi 10%-os ütemről 4,5%-ra zuhant vissza amiatt, hogy az emberek milliói otthon maradtak. A Danske Bank elemzői szerint a hatás hasonló lehet most is, annyi különbséggel, hogy nőtt az online vásárlás szerepe, ami valamennyit tompíthatja a visszaesést.

Hopei tartomány a kínai GDP 4%-át állítja elő, ott szinte teljesen leállt a gazdaság. Éves szinten a tartomány GDP-jének 20 százalékos zuhanása tehát a teljes kínai gazdaságban 0,8 százalékpontos lassulást jelentene – emelik ki az elemzők.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a koronavírus egyébként is törékeny állapotban érte a kínai gazdaságot, hiszen az afrikai sertéspestis miatt az infláció jelentősen emelkedett az elmúlt hónapokban, ami rontotta a bérek vásárlóértékét. Emellett az amerikai-kínai kereskedelmi háború bizonytalansága a beruházásokra volt negatív hatással. Január közepén ugyan az amerikai elnök és a kínai alelnök aláírta a háború első fejezetét lezáró megállapodást, de most a vírus további bizonytalanságot hozhat, lassabban indulhatnak be a beruházások, mint amire korábban számítani lehetett.

Összességében a szakemberek szerint egyelőre nehéz megbecsülni a teljes gazdasági kárt, a növekedés akár egy százalékponttal is lassulhat. Arra lehet számítani, hogy a hatásokat a kínai vezetés majd részben ellensúlyozni próbálja gazdaságélénkítéssel.

Közben a teljes globális növekedés mintegy harmadát adja most Kína, vagyis az ország gazdaságának lassulása 0,3 százalékponttal lassíthatná a világgazdaságot is. Emellett a bizonytalan hangulat az egész világon elterjedhet, a Danske Bank elemzői szerint emiatt a beszerzési menedzserindexekben látható élénkülés megtorpanhat átmenetileg.

Hasonlóan vélekednek a Fitch Solutions szakértői is, akik szerint a szolgáltató szektor lassulása lefelé mutató kockázatot jelent az 5,9%-os kínai növekedési prognózisuk szempontjából. Emellett rövid távon a kínai pénzügyi rendszerre és a jüanra is hatással lehet a kilátások romlása, de komoly piaci összeomlásra nem számítanak.

Címlapkép: Betsy Joles/Getty Images