Mekkorát üthet a magyar gazdaságon a koronavírus?

A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, sikerül-e belátható időn belül megfékezni a Kínából indult koronavírus-járványt, ezen múlhatnak elsősorban a gazdasági hatások. Az Erste Bank elemzői szerint ha néhány héten belül megáll a fertőzés, akkor Kelet-Közép-Európa akár nyertese is lehet a dolognak, mivel a nyersanyagok ára jelentősen visszaesett.

Hol üthet a legnagyobbat a koronavírus a gazdaságon?

Az utóbbi napokban a piaci félelmek azt mutatják, hogy a befektetők is tartanak a koronavírus esetleges gazdasági hatásaitól, a bizonytalanság erősen megjelent a Kínából indult fertőzés miatt. Rövidtávon persze elsősorban a kínai gazdaság, azon belül is a szolgáltató szektor és a szórakoztatóipar érezheti meg a vírus hatásait, mivel az emberek inkább otthon maradnak ahelyett, hogy vásárolnának, szórakoznának.

AZ ELSŐ SZÁMSZERŰSÍTHETŐ HATÁSOKAT MAJD AKKOR LÁTHATJUK, HA MEGJELENNEK A JANUÁRI KISKERESKEDELMI FORGALOMRA VONATKOZÓ STATISZTIKÁK.

A világgazdaság szempontjából a legfontosabb, hogy meddig tart majd a vírus terjedése, mikor sikerül megfékezni, illetve ellenszert találni rá. Szakemberek szerint ha néhány hét alatt túl leszünk rajta, akkor az a kínai gazdaságot néhány tized százalékponttal vetheti vissza, ha viszont tartós, hónapokig elhúzódó válsághelyzetre kell felkészülni, az akár egy százalékpontot is jelenthet a növekedésben. Ettől függően pedig a világ további részén is érezhető lesz majd a koronavírus hatása a kínai turisták számának elmaradásában, illetve a bizonytalanságban, ami a beruházási döntéseket is elhalaszthatja.

Sokan a 2002 végén indult SARS-vírushoz hasonlítják a jelenlegi szituációt, akkor a teljes világgazdaságra 40 milliárd dollár volt a közvetlen hatás. Ma azonban a gazdasági helyzet sokkal törékenyebb, mint tizenhét évvel ezelőtt – figyelmeztetnek az Erste Bank elemzői. Akkor a kínai GDP a világ termelésének mindössze 8,7%-át adta, ma ez az arány közelíti a 20%-ot, vagyis még ha csak Kínára koncentrálódnak a gazdasági problémák, akkor is sokkal súlyosabb hatása lehet azoknak a világra.

De mi lesz a régióval és Magyarországgal?

Az Erste szakemberei egyébként friss elemzésükben a koronavírus gazdasági hatásait Kelet-Közép-Európa esetében vizsgálták, ez pedig már magyar szempontból is lényeges lehet.

Ha rövid időn belül sikerül megfékezni a vírust, akkor annak elhanyagolható hatásai lehetnek a régió gazdaságára

- emelik ki a szakemberek.

Legfeljebb a közvetett hatások érinthetnek azon keresztül, hogy a világgazdaság növekedése esetleg visszaesik, illetve a piacokon tartósan fennmarad a bizonytalanság. A szektorok közül elsősorban a nyersanyagtermelő cégek függnek a kínai kereslettől, az acél és a réz iránti kereslet visszaeshet az ázsiai gazdaság lassulása esetén. A másik iparág a turizmus, melyet érzékenyen érinthet a kínai turisták elmaradása.

Magyarországon a kínaiak évi 400-500 ezer vendégéjszakát töltenek el, ennek egy része eshet ki, ha elhúzódik a járvány. Ugyanakkor a magyar turizmusban az év eleje nem számít csúcsidőszaknak, a fájdalmas hatások akkor jelentkeznének, ha tavaszig sem sikerülne megoldást találni a koronavírus ellen. Szakértők szerint hosszútávon a kínai turizmus 20-30%-kal eshet vissza a vírus miatt, ebből kiindulva akár százezer vendégéjszakát is jelenthetne Magyarországon, ha nem tudnák megfékezni a terjedését.

Ugyan az utóbbi években folyamatosan nőtt a kínai turisták száma, de még mindig kis szeletét adják az összes látogatónak – emeli ki az Erste Bank. Magyarországon ez az arány mindössze 1,7%, amit akár kompenzálhat a nyugat-európai vagy az amerikai látogatók számának emelkedése.

Az ábrán a kínai turisták aránya látszik az összes külföldi látogató arányában, látszik, hogy Magyarországon ez elhanyagolható, mindössze 1,7%.

Jelentős exportkitettsége sincs a régiónknak Kína felé, a bank elemzői szerint a teljes kivitelnek csak nagyjából egy százaléka irányul az ázsiai országba, vagyis a kínai kereslet visszaesése ellen is nagyrészt védve vagyunk. A behozatalban nagyobb Kína súlya, ott is elsősorban a félkész termékek vagy alkatrészek importja lehet érdekes, hiszen a készletek leépülésével ennek elmaradása akár termeléskiesést is jelenthet. Az autóiparban a behozott alkatrészek nagy része Európában készül, 2,5-3% a kínai import aránya, ez nagyrészt gumit, textilt, vegyi anyagokat és elektronikai alkatrészeket jelent.

Az autóipar beszerzési forrásán belül a legnagyobb részt a hazai és európai beszerzések teszik ki, Kína szerepe elhanyagolható.

Akár nyerhetünk is a víruson

A kelet-közép-európai országok ugyanakkor nyersanyag-behozatalra kényszerülnek, így az árak miatt akár nyertesei is lehetnek a jelenlegi helyzetnek, hiszen érezhetően visszaesett a legtöbb nyersanyag világpiaci ára

- emelik ki az Erste Bank szakemberei.

A kínai gyárak termelésének leállítása ugyanis jelentős keresletkiesést okozhat elsősorban az olaj, a réz és az acél piacán, így ezek világpiaci ára visszaeshet. Az utóbbi napok piaci mozgásai arra utalnak, hogy a befektetők reális veszélyként tekintenek arra az eshetőségre, hogy kínai gyárak termelését kell leállítani esetleg. Részben ennek köszönhető, hogy például az olaj világpiaci ára az év eleje óta már majdnem tíz százalékkal esett vissza.

Címlapkép: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images