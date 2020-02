A jövő iparpolitikájának 5 pillére - Interjú a magyarországi Siemens vezérével

Február 4-én ülésezik legközelebb a Nemzeti Versenyképességi Tanács, ahol a tanács tagjai többek között a globális Siemens javaslatait ismerhetik meg arra vonatkozóan, hogyan lehet jövő orientált az iparpolitika Európában, és így Magyarországon is - tudtuk meg Dale A. Martintól. A Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója lapunknak adott interjújában úgy vélekedett, hogy a vállalatoknak Európa-szerte többet kell innovációba fektetniük, főleg a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság, és a kritikus infrastruktúrák területén.

A kezdetek óta tagja a tanácsnak. Mit gondola a Tanács eddigi tevékenységéről? Valamint az eddig megtett lépések eredményeit összefoglalóan hogyan értékeli?

Számomra érték, hogy a gazdasági kormányzat és a gazdaság szereplői egymással párbeszédet folytassanak, és olyan javaslatok, megoldások szülessenek, amelyek mindkét fél, és végül az ország számára is előnyökkel járnak. Az NVT munkája során is bebizonyosodott, hogy ha egy párbeszéd konstruktív, akkor előremutató eredményeket lehet elérni.

Fontosnak tartom, hogy a versenyképesség nem egy pillanatnyi, statikus állapot, hanem egy dinamikus, a külső és belső tényezők hatására összetett, folyamatosan, rugalmasan változó helyzet. Ma Magyarországon biztatóak a gazdasági mutatók, és előre kell gondolkodnunk, hogy ez így is maradhasson. Tehát a versenyképesség biztosítására, fenntartására folyamatosan törekedni kell – olyankor a leginkább, amikor jók az eredmények, hiszen ekkor időben tudjuk megalkotni a jövőre vonatkozó stratégiákat. És ne felejtsük el, hogy más országok is ugyanúgy a folyamatos fejlesztésért tesznek lépéseket: versenyben vagyunk. Ez a vállalati világban sem ismeretlen: a vállalatok is folyamatosan megméretik magukat a környezettel és a versenytársakkal, és előretekintve fogalmaznak meg „jobbító” intézkedéseket. Ezért is ezt a hozzáállást fontosnak és értékesnek tartom.

Hogyan látja a kkv-szektor teljesítményét az elmúlt időszakban? Mit tapasztal ön a Siemens hazai leányánál a beszállítók körében?

A Siemens Zrt. részt vett az NGM által indított, és most az ITM-hez tartozó beszállító fejlesztési programban. Vállalatunk – a beszállítóink bevonása mellett – integrátorként is csatlakozott a programhoz, elsősorban kutatás-fejlesztési részlegünk és annak beszállítói partnereinek fejlesztése céljából. A projekt rövidtávon lehetővé tette a kísérleti fejlesztési szakaszok, és a nagyüzemi gyártás megteremtésének lerövidítését, valamint a beszállítók által gyártott termékek/végzett szolgáltatások minőségének javítását, kapacitásuk hatékonyabb kihasználását.

A beszerzések, beruházások hatására a K+F tevékenységünk infrastrukturális háttere fejlődött, aminek köszönhetően gyorsabban, nagyobb hatékonysággal és pontossággal tudunk ellátni bizonyos feladatokat, így az új technikai megoldásoknál meg is tudtuk növelni a magyar beszállító hányadot.

Nemrégiben a HIPA vezérigazgatója, Ésik Róbert (aki szintén az NVT tagja) fordult hozzánk egy már futó kezdeményezésükkel, amelynek lényege, hogy a beszállítókat ne csak az eszköz-oldalról, hanem tréningekkel is segítsék, fejlesszék, ezzel is javítva teljesítményüket. Ezen felül a HIPA beszállítói csapata üzletfejlesztési tevékenysége részeként integrátor specifikus üzleti találkozókat is szervez, melyek során a hazai kkv szektor szereplői beszállítói lehetőségekhez juthatnak a hazánkban megtelepült külföldi nagybefektetők értékteremtési láncában.

A kkv-k szerepe tehát, ahogy Németországban is látható, fontos. Ők biztosítják a legnagyobb foglalkoztatást és itt is rejlik a legnagyobb potenciál a gazdaság növekedésére. Ez az integrátor programnak és a HIPA beszállítófejlesztési tevékenységének is az egyik fő célja.

Hogyan javítható tovább a kkv szektor teljesítménye és hogyan válhatnak valódi beszállítóvá? Mit tud ebben tenni a Siemens helyi vállalata?

Két különböző szemléletet látok: az egyik inkább rövidtávú, a másik hosszútávú. Németországban, az ottani nagy múltú kkv-knál van egy olyan fajta hosszú távú szellem, amit Magyarországon ma még nem annyira érzékelek.

Több generáció kell ahhoz, hogy ez felépüljön, és hogy Magyarországon a tulajdonosok hasonló mértékben forgassák vissza a pénzt a cégekbe, mint német társaik, ahol magas a reinvesztíciós ráta.

Általánosságban nagyon fontos a jó együttműködés, a jó kommunikáció, a megbízhatóság, a minőség - értem ez alatt például a határidőre való leszállítást is. Ha időben kommunikálják, hogy egy szállítmány késik, akkor azt a helyzetet még lehet kezelni, hogy ne okozzon problémát sem a megrendelőnek, sem a beszállítónak. Ma már nem jelent nehézséget az sem, hogy olyan információtechnológiai rendszereket használjunk, amelyek segítségével időben eljut az információ a másikhoz, és egy jobb együttműködést tesz lehetővé. Tehát az együttműködésnek van egy emberi és egy technikai oldala is – mind a kettő fontos és értékes. Érték, hogy megbízható partnerként tekintenek a nagyvállalatok a kkv-beszállítókra, és mi segítünk nekik ebben.

Mikor lesz a következő NVT ülés? És mik lesznek a fő témái?

A Nemzeti Versenyképességi Tanács következő ülésére február 4-én kerül majd sor.

Engem ért a megtiszteltetés, hogy

a globális Siemens javaslatait bemutathassam a tekintetben, hogyan lehet jövő orientált iparpolitikát kialakítani.

Európa válaszút előtt áll, több szempontból is, hiszen meg kell határoznia a saját helyét egy változó világban. Világszerte egy nagyon hosszú pozitív fázison vagyunk túl, és ilyenkor jöhet némi megtorpanás. Németországban is lelassult a növekedés, és sok év után a világkereskedelem zsugorodik. Emellett vannak még olyan, inkább irracionálisnak nevezhető és nem várt tényezők is, mint például a Brexit, amire néhány évvel ezelőtt még senki sem gondolt. Az amerikai elnök is rugalmasan változtat álláspontján – lásd vámtarifák –, és ott van még Kína is, ami a most kitört vírus miatt még kevésbé kiszámítható.

Ezért a fenntartható növekedés érdekében szükséges tovább erősíteni a rugalmasan alkalmazkodó ipart és a megbízható infrastruktúrát. Ez lesz a Tanács ülésének egyik fontos témája.

Pontosan miről szól a Siemens javaslata, hogyan lehet ezeket adoptálni?

Európában, és Magyarországon egyaránt fontos, hogy megőrizzük az eddig elért eredményeket, és azokra építve tovább fejlesszük az ország gazdaságát, javítsuk versenyképességét. Ezért a bemutatott témák érintik

az energiarendszerek átalakítását, a jövő technológiáiba való befektetést, illetve az ezek fejlesztéséhez szükséges jogi keretrendszer kialakítását; valamint a digitális jövőben szükséges digitális készségek fejlesztését, illetve az ehhez szükséges oktatási kezdeményezéseket.

Mindegyikre meghatározhatóak konkrét lépések. Bízom benne, hogy ezek lehetséges hazai adaptációjáról is lesz szó az ülésen.

Mennyiben látja mindezekre felkészültnek Magyarországot? Miben kell előrelépnünk? Egyáltalán a hazai alacsony hozzáadott értékű struktúrával rendelkező iparnak milyen lehetőségei vannak a helyzetből való kiszakadásra? És ehhez milyen változtatásokra van szükség?

Vannak olyan területek, ahol előrébb járunk, és vannak olyanok, ahol felzárkózásra van szükség. A vállalatoknak, nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte, többet kell, hogy innovációba fektetniük, elsősorban a termelés és az automatizáció területén, és a fejlesztéseket el kell vinniük egészen a piaci bevezetésig.

Olyan, stratégiailag fontos területekre kell fókuszálniuk, mint a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság, és a kritikus infrastruktúrák.

A mesterséges intelligenciát példának véve, ezen a téren Európa nagy lemaradásban van az USÁ-hoz és Kínához képest; Németországban például 2018-ban csupán a vállalatok 10%-a használt ipari mesterséges intelligencia alkalmazásokat.

Az ún. „sandboxing” jó módszer lehet az új technológiák olyan bevezetésére, hogy a kezdeti időkben „kiveszik” a meglévő szabályozások hatálya alól. Ez a megközelítés használható olyan új koncepciók biztonságos, szabályozásokon kívül álló környezetben való tesztelésére, mint például az önvezető járművek, vagy a gyártásban használatos „digitális iker”.

A magyar kormány többször kifejtette, hogy a „Made in Hungary” megközelítéstől szeretné az országot az „Invented in Hungary” irányba elmozdítani – azaz, hogy ne csak gyártás, hanem valódi ipari hozzáadott érték is keletkezzen az országban. Az új technológiák terén tehát kiaknázható a magyar szellemi kapacitás, hogy több „Invented in Hungary” fejlesztés kerülhessen piacra.

Az oktatásban milyen feladataink vannak, hogy ennek köszönhetően is javuljon Magyarország versenyképessége?

Az oktatásnak is jövő-orientáltnak kell lennie. A „life-long learning” koncepciója nem új, de még mindig helytálló. Közhely, hogy a világ változik, de ez valóban így van, és a gyorsan változó világ változó készségeket, képességeket követel a munkavállalóktól. Ezért az akár 5-10 évvel ezelőtt elsajátított tudás is hamar elavulttá válhat. Már az oktatásban fel kell tehát készíteni a diákokat arra, hogy a tanulás nem ér véget akkor, amikor elhagyják az iskolapadot, hanem folyamatos alkalmazkodás kell. Ehhez az oktatási rendszerbe is szükséges beépíteni olyan digitális készségeket, amik később nem csak lehetővé teszik, hanem meg is könnyítik az új ismeretek elsajátítását.

Fontos a gyakorlati tudás tananyagba való integrálása is. Erre már jó példa a Magyarországon is működő duális képzés, amely nem csak a szakképzésben, hanem jónéhány éve már a felsőoktatásban is elérhető. Ezen képzések révén a fiatalok már piacképes tudással, többéves gyakorlati tapasztalattal léphetnek ki az iskola kapuján.

Ahogy említette, a Siemens javaslatai között szerepel "Energy transformation – an industrial policy opportunity" elem. Ez a nagy átalakulás mit takar konkrétan Magyarország számára, mik a legfőbb kihívások és hogyan lenne célszerű ebben előrelépni?

A megújuló erőforrások szerepe Európa-szerte egyre nő. A klímacélok eléréséhez fontos, hogy ezeket hatékonyan beintegráljuk a gazdaságba – beleértve ebbe a közlekedést, az épületek és az ipar energiahatékonyságát is. Az EU klímasemleges szeretne lenni 2050-re, ehhez is lépésekre van szükség. Új terület a hidrogén, mint energia-forrás, ennek potenciálját egyelőre még nem használjuk ki. Az akkumulátoros energiatárolás az elektromos hálózatok másik fontos (szó szerinti!) eleme, mert csak ezek révén lehet a megújuló energiákat teljesen kihasználni.

Európának, és Magyarországnak elöl kell járnia a fenntartható közlekedési módok terjesztésében – ilyenek például az elektromos autók, buszok, amik hozzájárulnak a széndioxid-kibocsátás csökkentéséhez. Ide tartozik például a vasút villamosítása, a vasúti közlekedés előtérbe helyezése.

Magyarország jó úton jár, hiszen az utóbbi időben már nagy akkumulátor-gyárak kiépítése kezdődött meg, ami hozzájárul a közlekedés károsanyag-kibocsátásának csökkentéséhez.

Összefoglalva: az új, klímabarát technológiák új növekedési lehetőségeket, és amellett, hogy világszinten új piacokat nyitnak meg, fontosak és jövőbemutatóak is.

A Siemens vezére



Dale A. Martin (62) igazi világpolgár. Az Egyesült Államokban született magyar nagyszülők unokájaként, Németországban és Ausztriában nevelkedett, az érettségi után pedig egy évig Tajvanon tanult, majd visszatért Európába, és a bécsi Wirtschaftsuniversitäten diplomázott. Ezen évek alatt nem pusztán élményeket és tapasztalatokat gyűjtött, hanem bizonyos fokig a kínai és a francia nyelvet is elsajátította a már beszélt német, angol és magyar mellé. Magyarországhoz több szállal is kötődik: diplomaszerzést követően a bécsi AWT-nél a társaság magyarországi piacáért felelt, majd a csoport hongkongi kirendeltségének vezető-helyettesi pozícióját követően, pályafutásának első hazai állomásaként 1991-ben a Siemens Telefongyár felsővezetője lett Budapesten. Néhány év elteltével – amit Japánban és Szlovákiában töltött –, 2010-ben, mint a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója tért vissza Budapestre. Az elmúlt tíz évben az üzletember a magyar-német gazdasági kapcsolatok meghatározó alakjává vált: a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöki tisztségét a maximális három cikluson keresztül töltötte be, valamint jelenleg is a szervezet elnökségének tagja. Emellett cége, a Siemens Zrt. 2013 óta a kormány stratégiai partnere. Eredményeit 2015-ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével, 2020-ban pedig a HIPA Partnership Award díjjal ismerték el.

