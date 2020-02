Robotok, repülő taxik, gondolatolvasó gépek – Ilyen lesz a világ húsz év múlva?

A technológia fejlődése miatt a mindennapi életünk is gyökeresen átalakulhat húsz éven belül, könnyen lehet, hogy otthon robotasszisztens látja majd el a házimunkát, aztán repülő taxival megyünk be az irodába, vagy csak virtuálisan ülünk be egy meetingre – mondta a Portfolio2040 interjúsorozat keretében Pintér Szabolcs, az SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. A szakember szerint az alapjövedelem még nem realitás húsz éven belül, de könnyen lehet, hogy alig kell majd kimozdulnunk otthonról.

Mi lehet a következő húsz év legnagyobb változása, ami mindannyiunk életét megváltoztatja?

Az egyik ilyen a közlekedés változása lehet, ha megnézzük, mi volt húsz évvel ezelőtt és hova jutottunk el. Szerintem 2040-re eljuthatunk oda, hogy teljesen önvezető taxik lesznek, melyek akár egy légcsatornán keresztül is tudnak közlekedni. Erre a technológia lassan adott, a számítógép-kapacitás megvan. Ha ez a fejlődés folytatódik és még több információt még több csatornán lehet használni, akkor szerintem semmi akadálya nem lesz, hogy megvalósuljon a teljesen automatizált, sofőr nélküli – részben légi – közlekedés.

Ez elérhet olyan szintet, hogy az átlagember is megengedhesse magának, vagy inkább a gazdagok luxusa lesz majd?

Szerintem nem kizárt, hogy az átlagember számára is megfizethető lesz egy ilyen szolgáltatás, már most is azt látjuk, hogy az önvezető autók nem feltétlenül számítanak luxusnak. Ha megvan az önvezető autó, akkor onnantól kezdve már csak jogszabályi és egyéb változások szükségesek egy ilyen szolgáltatáshoz, technológiailag én nem látom akadályát. Kevesebb jármű lesz, azok viszont nagyon magas kihasználtsággal fognak futni, több megtett kilométert teljesítenek, nagyobb forgási sebességgel. Ebből eredően jobb cash-flow és megtérülési viszonyokat kínálva a gyártóknak. Ennek köszönhetően akár évről évre cserélődhet le a járműparknak egy nagy szelete, így a meghajtási, újrahasznosítási, kibocsátási, fenntarthatósági paraméterek sokkal kedvezőbben alakulhatnak.

Az biztosan kijelenthető, hogy ezeknek a technológiáknak – jelen esetben az önvezető autózásnak – a fejlődése töretlen lesz a következő évtizedekben?

Ha nem is lesz exponenciális a növekedés, de szerintem hasonló ütemben folytatódik majd. Én még emlékszem arra, amikor kicsit több mint húsz éve az első merevlemezek megjelentek 40 megabájtos tárhellyel, ehhez képest ma egészen elképesztő méretekről beszélhetünk. De ugyanígy amikor alig tíz éve megjelentek az első tabletek, akkor azok még luxuscikknek számítottak, nem tudtuk elképzelni, mire fogjuk majd használni, ehhez képest ma ugyanolyan hétköznapi használati cikknek számít, mint például egy mobiltelefon.

Ebből kiindulva én hiszek abban, hogy a technológia még tovább tud szárnyalni.

A közelmúlt egyik nagy technológiai áttörése talán a mesterséges intelligencia, amiről régóta beszélünk, maga a technológia nagyjából nyolcvan éves, de csak az elmúlt három-öt évben kezdtünk vele intenzívebben foglalkozni, eredményeket elérni.

Van olyan technológia, amiről azt gondolja, hogy sokat várunk tőle, de csalódást okoz majd a következő évtizedekben, nem fut be akkora fejlődési pályát, mint reméljük?

Abban nem hiszek, hogy megvalósul majd, hogy minden adat egy központi szerveren legyen a világon, a különböző érdekek, a politika nem fogja engedni, hogy például Amerikában legyenek az európai vállalatok adatai. Én abban hiszek, hogy sok kisebb központ lesz, ahol tárolják ezeket az adatokat, akár úgy, mint a blockchain technológia.

Ugyanakkor ez a példa is rávilágít arra, hogy minden fejlődés magával hoz lebontandó vagy lebonthatatlan korlátokat, ami lassítja a terjedésüket, és a kérdésben említett csalódást kiválthatja. Az energiaipar forradalma is hasonlóképpen zajlik a szemünk előtt: gombamód szaporodnak a napelemek a házakon, a szélkerekek a mezőkön és a nyílt tengeren, ugyanakkor lassan nő fel hozzá az elosztói hálózat, a nemzetközi szabályozás és kereskedelem. Ha hirtelen rendelkezésre állna a fúziós erőmű, a szinte ingyenes energiatermelés kora, akkor sem tudna egyik napról a másikra hadrendbe állni, amíg a hálózat, az elszámolási rendszerek, egyáltalán az ágazati vertikum hozzá nem igazodnak.

A nagy találmányok tömeges elterjedése előtt mindig ki kell épüljön hozzá az üzleti modell. Azt lehet látni, hogy amíg nincs meg az új modell, addig minden öncélú felhasználóra kalózként tekint a mainstream gazdaság. Gondoljunk az mp3-ra, a bitcoinra, az otthon töltött „jövedéki adótól mentes” villanyautóra. Időről időre a telekom cégek is felvetik, hogy miért is kéne tűrniük, hogy appok segítségével adat alapon beszélnek az előfizetők, ezzel megkerülve a hangalapú szolgáltatást, aminek a kiépítésére ők bizony nagyon sokat áldoztak.

Egyre többen vallják, hogy „az adat a jövő olaja”. Egyetért ezzel? Az adattárolás technológiája további forradalom elé nézhet, vagy ez már lezajlott?

Szerintem nem kell sok idő, és már adózni is fogunk az adataink után, az lesz a tényleges vagyon.

Olyan mennyiségű adat, információ lesz, hogy azt érdemes lesz megadóztatni, mert nem lesz más bevételi forrás, más adónemeknek nem biztos, hogy lesz létjogosultsága. Azokat a cégeket lehet majd egyszer megadóztatni valamilyen logika mentén, amelyek használják és tárolják az adatokat.

Az adat szerepének növekedésével az adatvédelem fontossága is felértékelődhet?

Persze, már most is folyamatosan felértékelődik. Már ma is azt látjuk, hogy a nagy technológiai cégek egyre több adatot gyűjtenek rólunk, amiket használnak, ennek a kezelésére valamilyen megoldást kell majd találni.

Ráadásul ezek a szabályozói kérdések csak sűrűsödni fognak, szerintem néhány éven-évtizeden belül nem kizárt, hogy az adataink mellett ezek a cégek olvasni tudnak majd a gondolatainkban, elég lesz csak valamire gondolnunk, és célzott termékekkel, akciókkal bombázhatnak.

Hogy nézhet ki a jövő munkája? Van arra esély, hogy tényleg csak négy napot kelljen dolgoznunk vagy alapjövedelmet kapjunk?

A fiatal generációt elnézve szerintem át fog alakulni a munka, a munkaidő. Már most is azt látjuk, hogy a fiatalabb generációnál nem működik a kötött munkaidő, ez pedig csak erősödni fog. Én egyébként is hiszek abban, hogy nem az számít, hogy valaki, 8, 10 vagy 12 órát dolgozik, eredményeket kell tudni felmutatni. Ha ezeket az eredményeket valaki két óra alatt el tudja érni, akkor neki lehet, hogy sokkal kevesebbet kell dolgoznia. Szerintem ez a gondolkodás fel fog erősödni, az eredmények mérése hangsúlyosabb lehet.

Fontos változást hozhat a robotizáció is, aminek szintén látjuk a jeleit, bizonyos automatikus munkákat robotok is el tudnak végezni.

Lehet, hogy nekünk majd az lesz a munkánk, hogy ezeket a robotokat irányítsuk.

Én hiszek abban is, hogy mondjuk húsz év múlva a munkahelyeken már holografikus meetingeket lehet majd tartani, nem kell személyesen jelen lenni, elég lesz, ha az ember otthon ül a számítógépe előtt, és egy berendezés kivetíti a tárgyalóban.

Onnantól kezdve pedig már majdnem egy virtuális valóságról beszélünk, nem is biztos, hogy az embernek ki kell mozdulnia otthonról. Az persze más kérdés, hogy ennek majd milyen társadalmi következményei lesznek, ezzel kapcsolatban nekem is vannak aggodalmaim.

A robotizációnak csak előnyei vannak vagy van tőle félnivalónk is? Elveszik például a munkánkat?

Azokat a manuális munkákat lehet elsősorban kiváltani robotokkal, melyeket az emberek többsége amúgy sem szívesen csinál. Vannak olyan dolgok, amiket egy robot nem fog tudni eldönteni helyettünk, például, hogy akarjuk berendezni a lakásunkat vagy az irodánkat. Tud adni alternatívákat, de a végén humán gondolkodás kell a döntéshez.

El tudom azt képzelni, hogy néhány évtizeden belül lehetnek majd saját robotjaink otthon, mint ma egy robotporszívó, de nem csak takarítani tud majd, hanem gyakorlatilag egy személyi asszisztens lesz.

Az utóbbi években Magyarországon is azt tapasztaljuk, hogy felerősödött az informatikai tudás, elsősorban a programozás iránti igény. Ez a tendencia folytatódhat azzal, hogy a robotokat majd programozni kell valakinek?

A programozás módszertana is megváltozott az utóbbi évtizedekben, amikor én tanultam, akkor még a teljes programot meg kellett írni, a mostani technológiákkal már sokkal tanulhatóbb a dolog, az átlagember számára is könnyebben elérhető. Szerintem ennek van jövője, ezzel érdemes foglalkozni.

Akár azok számára is perspektíva lehet, akiknek a munkája kiváltható robotokkal.

A számítási kapacitás fejlődésével, vagy a sokat hangoztatott kvantumszámítógépek tömeges terjedésével ismét olyan léptékű fejlődési ugrás lesz előttünk, ami ma még megjósolhatatlan. Az egyik utópia, hogy programozó sem fog kelleni, csak kigondolom, hogy milyen alkalmazásra vágyom, és lefejleszti nekem a mesterséges intelligencia. Ezt egyelőre nagyon távolinak érzem, sokkal valószínűbb, hogy inkább az emberek egyre szélesebb körének kell az alapfokú programozást elsajátítaniuk a leghétköznapibb ügyeik megoldásához.

Részben a robotok hatékonyabb munkavégzése elhozhatja majd azt, hogy sokkal kevesebbet kell dolgoznunk, cserébe kapunk valamilyen alapjövedelmet?

Ez már politikai kérdéseket is felvet. Ma azt szokták mondani, hogy a világ vagyonának nagy része egy szűk csoport, a leggazdagabbak kezében van, én egyelőre nem látom, hogy ezen hogyan lehetne változtatni húsz éven belül. Később elképzelhető, de szerintem ehhez kevés lesz húsz év.

Az reális lehet, hogy bizonyos, a jólétünket, egészségünket növelő szolgáltatásokat, tevékenységeket akár ingyenessé tegyen az állam, lehet ez wellness, sportolási lehetőség, mégpedig azért, mert hosszú távon így éri meg jobban a közösségnek, így valamelyest csökkenthetők az egészségügy egyre horribilisabb költségei.

Hogy alakulhat át a jövő oktatási rendszere? Mit kellene tanítanunk a mai általános iskolásoknak, akik majd húsz év múlva munkavállalók lesznek?

Az ismeretek egy részét automatikusan megkapják, ma már szinte minden gyermek kezében ott van néhány évesen a tablet vagy a mobiltelefon. Szerintem mindegy, ki milyen iskolát fog végezni, ezekre a készségekre, ezeknek az eszközöknek a használatára szükség lesz.

Ha ma megnézünk egy álláshirdetést, akár csak az SAP toborzói kiírásait, inkább csak irányadó jelleggel van benne, hogy milyen végzettséget vár el a munkaadó. Sokkal inkább hozzáállást, rátermettséget, új ismeretek befogadásának és alkalmazásának képességét várjuk el. Vannak olyan programnyelvek, üzleti szoftverek, megközelítési módok, amik nincsenek 5 évesek se. Hogy is várhatnánk el, hogy valaki célirányos munkatapasztalattal érkezzen? De ha megvan az érdeklődése, hamar mesterévé válhat az adott területnek.

Az jó kérdés, hogy akik mondjuk ma megszületnek, hogy fognak majd egyetemen tanulni, egyáltalán lesz-e még iskolapad. Ahogy ma már nem járunk a bankba vagy az ügyfélszolgálatra, simán elképzelhető a jövőben már az egyetemre se fogunk bejárni. Az áthallgatás, egy-egy online kurzus elvégzése könnyebb és életszerűbb lehet a virtuális térben, ráadásul költséghatékonyabb is, ha nem kell Bostonba költözni, hogy az MIT-n végezhessen valaki.

Fogunk még készpénzt használni húsz év múlva?

Szerintem fogunk, addig még nem jut el oda a világ, hogy teljesen készpénzmentes legyen. A feketegazdaságban sosem fog eltűnni a készpénz. Persze a blockchain technológia elterjedésével a feketegazdaság egy része is áttevődött arra a platformra, de szerintem teljesen nem fog eltűnni a készpénz még évtizedekig.

Én abban sem hiszek, hogy a következő húsz évben a mindennapi tranzakciókból ki lehet vezetni a készpénzt.