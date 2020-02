Itt az új generációs casco: annyit fizetsz, amennyit vezetsz

Magyarországon sem kell többé papírokkal bíbelődnünk, ha cascót akarunk kötni: a Smartsurance fejlesztett egy olyan alkalmazást, amely online köthető, beüzemelés után pedig automatikusan nyomon követi a járművünk mozgását és ez alapján vonja le a biztosítás díját. A Cristo névre hallgató alkalmazás hamarosan teljes körű „autós app” lesz, amely nemcsak itthon, hanem külföldön is megvetheti a lábát – árulta el nekünk Szota Szabolcs, a Smartsurance alapító-vezérigazgatója, aki közelgő Biztosítás 2020 konferenciánkon is előad.

Itt a fogyasztásalapú casco

A Cristo egy autós applikáció, melyen keresztül jelenleg elsősorban egy digitalizált cascót, a Roar Cascót lehet megkötni és üzemeltetni, hosszabb távon viszont számos plusz „autós” szolgáltatással bővül majd az alkalmazás – mondta el Szota Szabolcs, a szolgáltatást üzemeltető Smartsurance alapító-vezérigazgatója.

A Roar Casco sajátossága, hogy nem rendszeres díjas, hanem használatalapú. Az ügyfelek szerződéskötés után feltöltik az egyenlegüket, majd az alkalmazás automatikusan levonja a casco díját, ha a biztosított gépjármű mozgásban van.

A használatot egy speciális eszköz ellenőrzi, ezt az autó OBD2-portjába kell bedugni. Ez az eszköz lényegében egy kis fekete dobozka, amiben van egy SIM-kártya, egy GPS és egy giroszkóp is – ismertette Szota Szabolcs. A doboz rendelkezik önálló akkumulátorral is, így eltávolításáról a felhasználó és a Smartsurance is értesítést kap.

Ha áll az autó, akkor is felmerül egy alapdíj, ennek az oka az, hogy elemi- vagy lopáskár ekkor is érheti az autót, melyre a Roar Casco szintén fedezetet nyújt. Az alapdíj kiszámításánál figyelembe veszik az autó életkorát és típusát is.

A Roar egyébként a Generali brandje, a biztosítást ez a vállalat nyújtja. Az értékesítés a Cristo alkalmazáson keresztül történik, az alkalmazást fejlesztő Smartsurance pedig a Generali függő ügynökeként dolgozik. Az egyéb biztosításokkal foglalkozó Roar ügynökei egyébként ajánlhatják a Cristót ügyfeleiknek, ebben az esetben honoráriumban részesülnek ők is. Az értékesítés viszont teljes egészében digitális, nem kell hozzá ügyfélszolgálati egyeztetés, sem ügynökökkel való találkozás.

A kárbejelentés az applikáción keresztül történik: meg kell adni a kár típusát, a becsült kárösszeget és be kell fotózni a sérülést. Ezután egy hagyományos kárrendezés veszi kezdetét, de a Smartsurance minden adatot továbbít a biztosítónak, beleértve az okostelefon segítségével rögzített helyszínt is.

Teljes körű, nemzetközi „autósapp” lesz

Hosszabb távon a Cristo nem csak egy cascós app lesz, hanem számos új „fícsör” érkezik majd, ami segíteni fogja az autós felhasználót.

A Cristo már most is figyeli, hogy milyen hibákat vétett az út során a felhasználó, de az árazást ez nem befolyásolja. Az eszköz olyan tényezőket figyel például, ha valaki hirtelen vált irányt, vagy túl sűrűn fékez nagyokat. Az útjaiért az ügyfél pontszámot is kap. Ez most jelenleg gamifikációs elem, és visszajelzést jelent csupán, de Szota Szabolcs elmondta, hogy a felhasználóknak lehetőségük van saját kockázatközösség létrehozására, melybe ismerősök, vagy akár idegenek bevehetik azokat a sofőröket, akik jól vezetnek, amihez a pontszám segítséget nyújt. A kockázatközösségeken keresztül kedvezményeket érhetnek el a felhasználók.

A vezető arról is beszélt, hogy nemcsak az alkalmazást akarják bővíteni, hanem nemzetközi terjeszkedésre is készülnek. Elsősorban Lengyelország, Csehország és Szlovákia a cél, de esetleg szóba jöhet Szlovénia, Románia Bulgária is. A szakember elmondta azt is, hogy hamarosan lezárulhat egy tőkebefektetés is, amely a céljaikat támogatja.

A Generali Csoporton belül is tárgyaltak már a terjeszkedésről, viszont nemzetközi terjeszkedésnél más biztosítókkal való együttműködés is szóba jöhet – ismertette Szota Szabolcs.

A szakember hozzátette, hogy bár digitálisan viszonylag érett a magyar piac, nagyon kicsi, ezért minden startup érdekelt abban, hogy mielőbb kijusson a nemzetközi piacra.

A Cristo nagyjából egy hónapja működik, a bevételekkel és a szerződésszámokkal kapcsolatosan Szota Szabolcs annyit mondott, hogy ennyi idő távlatából nehéz nagy konklúziókat levonni a termékről, de a várakozásaiknak megfelelően alakul az értékesítés.