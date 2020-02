Nem engedik elveszni az értékes innovatív ötleteket

Csiki Gergely Cikk mentése Megosztás

Innovációs Központot hozott létre a Semmelweis Egyetem: ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy olyan környezetet alakítanak ki, amely nemcsak támogatja az innovációs folyamatokat, hanem ösztönzi is azokat. A központ önálló igazgatóság, szakmai és stratégiai irányát a rektor a tudományos és innovációs rektorhelyettes közreműködésével felügyeli, január elsejétől pedig a szervezet feladatai is kibővültek. A rendszer gyakorlati működéséről Szigeti Gyula Péterrel, a központ igazgatójával és Sódar Gabriellával, a központ Technológia Transzfer Csoportjának vezetőjével beszélgettünk, akik az EIT Health legutóbbi Morning Health Talks eseményén is részt vettek előadóként.