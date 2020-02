Szép csendben kamatemelésbe kezdett az MNB

A jegybank a likviditásszabályozó eszközeivel és kommunikációjával elérte, hogy kiszakadjanak mélypontjukról a bankközi kamatok. Mindez tudatos lépések eredménye, így elmondhatjuk, hogy a jegybank monetáris szigorítást hajtott végre.

Az fx-swap állományt az elmúlt hetekben érdemben csökkentettük, mindez szándékolt és tudatos döntés eredménye

- ez volt az egyik fontos üzenete Nagy Márton múlt heti nyilatkozatának. Bár az MNB-alelnöke nyíltan nem mondta ki, de szavai tulajdonképpen azt jelentik, hogy a jegybank megkezdte a kamatemelést.

A háttérről röviden

Ahogyan azt többször írtuk, a jegybank az extrém laza monetáris politikájához először csak alacsony szintre szállította az irányadó kamatszintet (0,9%), majd átalakította a jegybanki eszköztárat, a tényleges effektív kamatot még az „irányadó” kamatnál is mélyebbre (0,1-0,2%) süllyesztette. Ennek biztosítására többek között aszimmetrikus kamatfolyosót, aktív likviditásszabályozást, új swap-eszközt vezetett be. Azóta a jegybank tulajdonképpen a likviditás szabályozásával mozgatja a bankközi hozamokat (elsősorban a BUBOR-t és a swap-pontokat), vagyis a monetáris politika legfontosabb operatív eszköze a bankközi likviditást szabályozó fx-swap tender lett. Amikor a jegybank ezen keresztül bővíti a teljes likviditást, akkor a bankközi hozamok esnek, amikor szűkíti, akkor emelkednek.

Utóbbira januárig nemigen láttunk példát, hiszen a jegybank tulajdonképpen hónapokig tétlenül nézte a likviditás jelentős bővülését.

A forint pedig az olcsó shortolási lehetőségnek megfelelően rendületlenül gyengült, az euróval szemben egészen a 340-es szintig.

Csendes fordulat

A fordulópontot valójában nem Nagy Márton múlt heti nyilatkozata jelentette, ugyanis a jegybank már a megelőző hetekben is kényelmetlenül kezdte érezni magát az emelkedő inflációt és a töretlenül gyengülő forintot látva. Ennek megfelelően az fx-swap tendereken egyre szigorúbban viselkedett, többször visszadobva az összes ajánlatot. Ennek megfelelően a likviditás szűkülni kezdett, kicsit a kamatszintek is elkezdtek mocorogni. De mindaddig, amíg Nagy Márton nem adott egyértelmű jelzést arra nézve, hogy nem nézik jó szemmel az erősödő inflációs kockázatot, a forint gyengült és a kamatok is összességében alacsony szinten maradtak.

Ez változott meg a múlt héten, amikor is a kamatok addig óvatos emelkedése felgyorsult, a forint elleni short pedig erejét vesztette. A BUBOR kamatok mára rég látott magasságokba emelkedtek. A 3 hónapos lejáraton a január közepi 0,16%-ról 0,58%-ra ugrott a hozam, a 12 hónapos futamidőn pedig 0,27%-ról 0,75%-ra.

Ha a három hónapos futamidőből indulunk ki, akkor a jegybank tulajdonképpen 40 bázispontos kamatemelést hajtott végre.

A fenti folyamatokba illik a mai swap tender eredménye is. A jegybank az eredetileg meghirdetett 106 milliárd forinttal szemben csak 60 milliárd forint értékben fogadott el ajánlatot, és így a lejáró állományokat figyelembe véve további 50 milliárd forintos likviditásszűkítést hajtott végre.

Valószínűleg a forint árfolyam-alakulása, illetve a februári inflációs adat lesz leginkább befolyásoló a követező egy hónapban a tekintetben, hogy meddig folytatja a jegybank a mostani gyakorlatot. Elviekben akár 0,9%-is elviheti a rövid lejáratú kamatokat, de nem valószínű, hogy ennyire erősen a fékre lépne.

