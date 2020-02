Hoppon maradt a kormány, nemet mondtak a beszállítók

Egyetlen kórházi beszállító cég sem fogadta el a Pénzügyminisztérium ajánlatát arról, hogy megkapják a pénzüket akkor, ha lemondanak a tőkekövetelésük 20 százalékáról - jelezte a Pesti Hírlapnak Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára.

A Portfolio számolt be elsőként arról, hogy a Pénzügyminisztérium egyesével tárgyal a legnagyobb (100 millió forint feletti követeléssel rendelkező) kórházi beszállítókkal a központosított adósságrendezési eljárás keretében. A tárgyalássorozat a végéhez közeledik, a napilapnak az OSZ főtitkára azt is elmondta, hogy

olyan vállalat akadt, ami elengedett valamennyit a tartozásból, de csak 1-2 százalékot.

A lap forrásai szerint a kormány hamarosan központosított beszerzést vezet be több műszer és anyag esetében az állami ellátórendszerben. Akik engedtek a követelésükből, azok leginkább azért tették, hogy ne legyenek nem baráti cégként elkönyvelve és ezzel kiszoruljanak a központosított beszerzésekből.

Az ezzel kapcsolatos fenyegetést legutóbb Varga Mihály fogalmazta meg:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 02. 24. Szintet lépett a kormány, fenyegeti a cégeket

Rásky László azt is kiemelte, hogy januárban már 8,5 milliárd forintnyi adósság keletkezett az állami kórházaknál, és ha a kormány minden tavaly keletkezett adósságot ki is fizetne március végére, akkor is

felhalmozódhat 25-30 milliárd forintnyi idei tartozásállomány.

Innen szép nyerni a kormánynak - jegyezte meg a főtitkár.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt