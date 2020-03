Kapitalista Kánaán helyett káosz törhet ki a szomszédban

A befektetők és az elemzők jobboldali gazdaságpolitikai fordulatra számítanak Szlovákiában, miután az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek nevű párt jobboldali koalíciót hozhat létre. Ha csak az ideológiát és a programokat nézzük, akkor valóban okkal számíthatunk vállalkozóbarát, piacpárti intézkedésekre. A politikai ellentétek és a pártrendszer töredezettsége miatt viszont nem valószínű, hogy a gazdaság szerkezetének átalakítására az új kormánynak lesz kapacitása. Szemléletváltásra pedig szükség lenne: a szlovák gazdaság erősen kitett a külső sokkoknak, a munkatermelékenység pedig nem nő olyan mértékben, mint az általános bérszínvonal.

Szlovákia 1993-as függetlenedését követő években az útkeresés időszakában volt, ami után az országot az 1998 és 2006 között kormányzó Dzurinda vezette jobboldal állított szép pályára. A magyar kisebbségi pártot (akkori MKP) is soraiban tudó konzervatív-liberális kabinet olyan intézkedéseket hozott, mint a társasági adókedvezmények és egyszerűbb adózás, egykulcsos adórendszer, egészségügyi- és közigazgatási reform, lazább munkajogi szabályok, a szociális kiadások lefelezése.

Ezek egyrészt társadalmi ellenállást váltottak ki, másrészt viszont hozzájárultak Szlovákia kiemelkedő gazdasági teljesítményéhez. Emlékezetes, hogy ebben az időszakban előztek le minket az egy főre jutó GDP tekintetében, és a mai napig is tartják az előnyüket (a magyar kibocsátás/fő az uniós átlag 71, a szlovák annak 78%-án áll jelenleg). A szlovák gazdaság egészen meredeken nőtt, 2007-ben például 10,83%-kal.

A társadalmi elégedetlenségből táplálkozott Robert Fico pártja, a Smer, amely 2006-ban átvette a kormányrudat. Az első ciklusához köthetőek azok a magyarellenes intézkedések, amelyeket azóta is csak részben, vagy egyáltalán nem vontak vissza (nyelvtörvény, állampolgársági törvény).

A Smer magát szociáldemokrata pártnak nevezi, baloldali víziójuk viszont nem köszönt vissza a gyakorlatban. A Dzurinda-éra alatt kiépített gazdasági modell eredményeire támaszkodtak, és az olcsó munkaerőre és adókedvezményekre építő fejlesztő állam útjáról nem tudtak, és nem is próbáltak meg letérni. Legfőbb gazdasági lépéseik különféle szociális jellegű intézkedésekben merültek ki, mint a diákoknak és időseknek nyújtott vasúti kedvezmények, a progresszív adó ismételt bevezetése, bankadó, vagy épp a legutóbbi választási napokban elfogadott 13. havi nyugdíj. A választást előzményeiről és Szlovákia gazdaságáról itt írtunk bővebben:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 02. 28. Káosz a szomszédban: sorsdöntő pillanat előtt Szlovákia

A Dzurinda-féle reformokat befejezni viszont nem sikerült. Az átalakítást követő erőforrástöbbletet nem fektették be az oktatásba és az innovációba, illetve a hazai vállalkozó szektor fejlesztésébe sem. A szlovák kis- és közepes vállalatok súlya az exporton belül így alacsony maradt, ahogy a termelékenységi rátájuk sem nőtt megfelelően. Nem történt elmozdulás tehát a magasabb hozzáadott értékkel termelő, tudás alapú gazdaság felé, és a szlovák gazdaságon belül egészségtelenül magas az olcsó munkaerőre építő autógyárak súlya.

Az uniós források nem hatékony felhasználása miatt elmaradtak a szükséges infrastrukturális beruházások is – emiatt, valamint a munkaerő-termelékenység lassú növekedése miatt a Bizottság le is húzta Szlovákia GDP-növekedésének előrejelzését 3% alá (jelenleg a Bizottság szerint ez a szlovák gazdaság növekedésének potenciális szintje). A termelékenység szintje felett növekvő bérköltségek miatt az exportpiacoknak kitett feldolgozóipari vállalatok profitvárakozásai romlottak. Fico kormánya a gazdaság átfogó átalakítása helyett a rövid távú politikai célokat megvalósító intézkedéseket hozott, miközben az ország kilátásai egyre romlottak.

Jöhet a jobboldali fordulat? Ne kiabáljuk el!

A múlt szombati parlamenti választáson tarolt az ellenzék. A 2006 óta minden választást megnyerő (de egyszer így is ellenzékbe kényszerülő) Smer 18%-os eredménnyel vereséget szenvedett. A kormányváltó hangulatot a legutóbbi ciklusban felszínre kerülő korrupciós botrányok után Ján Kuciak oknyomozó újságíró megölése hevítette fel – ennek következményeképp lemondásra kényszerült Robert Fico, és pártelnökként próbált a háttérből irányítani.

A választás egyértelmű győztese az Igor Matovič vezette Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO), amely a szétaprózódott jobboldalon 25%-os eredménnyel abszolút domináns pozíciót tudott elfoglalni. A körülbelül 28 százaléknyi elvesző szavazat (a 13 esélyes párt közül csak 6 jutott be végül) miatt Matovič eredménye a parlamenti patkóban erősen felértékelődik - a 150 parlamenti helyből 53-at vitt el.

A szlovák pártrendszer széttöredezettsége már a 2000-es évek közepén megkezdődött. A teljesen arányos választási rendszer nem ösztönzi a pártokat előzetes koalícióra, és az erősen perszonalizált szlovák politikában az ismert személyiségek gyakran alapítanak „egyemberes pártokat”, és a fluktuáció a pártrendszerben szintén magas. Ennek tudható be, hogy a legtöbb bejutási küszöb környékén billegő párt most 5% alatt teljesített - köztük a két magyar párt is -, és így minden negyedik leadott szavazat elveszett.

A parlamentbe jutott még a Boris Kollár vezette Család Vagyunk (Sme rodina is), ami 17 széket nyert el, valamint a szintén jobboldali-liberális Szabadság és Szolidaritás (13 hely), és a korábbi köztársasági elnök vezette Emberekért (Za ludí) párt is.

Ugyan a kormány hivatalosan még nem alakult meg, de szinte biztosra vehető, hogy Igor Matovič vezetésével egy négypárti, alkotmányos többséget (északi szomszédunknál ez 3/5-öd) jelentő, jobboldali kormány alakul.

A gazdaságpolitikai értelemben hagyományosan piacpárti, liberális elveket valló jobboldal hatalomra kerülésével a legtöbb elemző a Dzurinda-féle korszak visszatérést várja, illetve a Szlovákia további fejlődéséhez szükséges szerkezetváltás eljövetelét vetíti előre. A Teneo Portfolionak megküldött elemzésében például ezt írja:

Az új kormánytól - amit minden bizonnyal az OLaNO első embere, Igor Matovič vezet majd – antikorrupciós intézkedéseket, konzervatív fiskális és szociális politikát, és Európa- valamint NATO-párti külpolitikát várhatunk.

Hasonló véleményen volt az UniCredit cseh és szlovák leányának vezető közgazdásza, Lubomír Korsnák is. Elemzése szerint az Egyszerű Emberek egy piacpárti, korrupcióellenes és Európa-párti együttműködést alakíthat a jobboldali pártokkal.

A külföldi szakmai körökben tehát konszenzusos megállapításnak tűnik, hogy az új szlovák kormány a Dzurinda-féle iskolát viszi tovább. Érdekes adalék, hogy bár a szlovák tőzsde annyira kicsi, hogy abból messzemenő következtetést levonni nem lehet, de a szlovák piaci index, a SAX a koronavírus járványtól való félelem ellenére nem csökkent, hanem nőtt február közepe óta. A legtöbb európai indexnél ebben az időszakban meredek esést láthattunk.

Szlovákiának tehát itt van a lehetősége, hogy a gazdaságpolitika fókusza a látszatintézkedések helyett a strukturális reformokra terelődjön, és erre a hagyományosan piacpárti szlovák jobboldalnak most széleskörű felhatalmazása lesz. A megvalósítás előtt azonban számtalan akadály áll, amelyek már most is világosan látszanak, és ennek tudatában nem világos, hogy a nemzetközi várakozás miért ennyire egyirányú. Nézzük meg kicsit bővebben, kik is szerezték meg a kormányrudat Szlovákiában, hogy eloszlathassunk pár tévhitet.

Gyakorlatilag megjósolhatatlan, hogy mi történik

Noha Igor Matovič pártja valóban a jobboldali térfélen játszik, ez nem jelenti azt, hogy a korábban hagyományosan a Smer-féle nacionalista baloldallal szemben álló, konzervatív-liberális, nyugatorientált jobboldal hagyományait viszi tovább. Mindenekelőtt megállapítható, hogy Matovič pártjának identitását lehetetlen meghatározni. Eleve a pártapparátus jellege egyedi:

egy évtizedes jelenlét alatt nem tett törekvést országos hálózat kialakítására, a párttagság létszáma nem éri el a százat. A választások során Matovič jellemzően kiadja a listás helyeket ismert személyiségeknek (sportolóknak, civil szereplőknek) akik nem kötődnek szorosan a párthoz.

Ez most is így volt. A párt képviselőinek fő üzenete az antikorrupció és a Smer-ellenesség, irányadó gazdaságpolitikai ideológiáról nem beszélhetünk. Mindenesetre ha megnézzük a párt programját, akkor látjuk, hogy a populista szociális intézkedések visszavonása nem szerepel az ígéretek között. A program olyan általános elemeket tartalmaz, mint vállalkozóbarát környezet, bürokráciacsökkentés, innovációba történő beruházás.

Aligha várható el, hogy a népszerű szociális intézkedéseket az új kormány megszünteti, pedig az államkassza idei hiánya a választási költekezések miatt erőteljesen meglódult. A kormány az idei évre 0,49%-ot irányzott elő, de a 13. havi nyugdíj további 300-400 milliós lyukat üt a költségvetésen, így a cél aligha tartható.

Az Egyszerű Emberek politikai hovatartozását amiatt is nehéz megjósolni, mert a kampányban Matovič gyakorlatilag a szélsőjobboldali szavazóktól kezdve a magyar kisebbségig mindenkit megcélozott, és minden társadalmi csoportból tudott szavazókat elszipkázni. Populista ígéreteinek (például internetes kérdőív segítségével akarta megalkotni a kormányprogram egy részét), antikorrupciós retorikájának és a gerillamarketingnek köszönhetően a választók széles rétegét érte el, meglovagolva a kormányváltó hangulatot – a szlovákiai magyarság 10%-ának szavazata mellett nagy részt harapott ki a fajgyűlölet vádja miatt majdnem betiltott LSNS bázisából is.

Ha csak a szavazótábort nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a választói inkább a populizmusra tartanak igényt, mint az egykor Dzurinda által képviselt technokrata centralizmusra.

A legfontosabb kérdés azonban, hogy a kormány kellően stabil lesz-e ahhoz, hogy átfogó reformokba kezdjen. Első körben az is kérdés, hogy Matovič fel tudja-e tölteni lojális emberekkel az apparátusát. Kiépült pártstruktúra hiányában ez lesz az első akadály a leendő miniszterelnök előtt.

Az is nehézzé teszi a leendő kormány irányának előrejelzését, hogy a legnagyobb koalíciós partner, a Boris Kollár vezette Sme rodina legalább annyira kiszámíthatatlan, mint az Egyszerű Emberek. Az egyemberes párt 2016 óta van jelen a szlovák politikában, és a párt profilja inkább épül a pártelnök személye, mint a párt szakpolitikai víziója köré. Mindenesetre ha csak a programot nézzük, Boris Kollár inkább a magasabb szintű állami újraelosztás pártján áll.

A harmadik potenciális partner, a Szabadság és Szolidaritás párt ideológiailag egyértelműen jobboldali. Liberális gazdaságpolitikai elképzeléseik mellett viszont EU- és Nyugat-ellenesség jellemzi őket, ami ütközőpont lehet a leendő koalícióban. Hozzá kell tenni, hogy a geopolitikai irányultság Matovič esetén sem egyértelmű, ahogy Kollárnál sem.

Az SaS ráadásul korábban már megbuktatta saját jobboldali kormánykoalícióját, amikor a bizalmi szavazással egybekötött segélyalap-hozzájárulást nem szavazták meg Görögországnak 2012-ben.

A negyedik potenciális koalíciós partner (Emberekért párt) az egyedüli egyértelműen jobboldali entitás, az ő súlyuk azonban elhanyagolható lesz a koalícióban, és a többséghez nem is lesz rájuk szükség. Mindenesetre a párt első embere, Andrej Kiska már finoman jelezte, ő szívesen kihagyná a koalícióból Boris Kollárt, így a viszony már most sem felhőtlen.

További faktor, ami erősíti a kiszámíthatatlanságot, az maga Matovič személye. A leendő miniszterelnök a kampány során szinte az összes ellenzéki pártvezérrel összerúgta a port, és mindez nem feltétlenül korlátozódik majd a belpolitikai színtérre.

Matovičnak ellenzéki pozícióból többször bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is, így nem kizárt, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok is kárát látják az új szlovák kormánynak.

A magyarság kérdésére külön ki kell térni, hiszen most először nem lesz magyar képviselet a szlovák törvényhozásban. Matovičnál már korábban is láttuk, hogy a magyarság jogait szélesítő javaslatokat – gyakran egyedüliként a jobboldali térfélről – nem szavazta meg, így a jelenlegi parlamentben csökkent annak az esélye, hogy a kisebbségi jogokat érintő korlátozásokat feloldják (még úgy is, hogy Matovič pártjában és a koalíciós partnereknél is vannak magyar nemzetiségű politikusok).

Mi lehet ennek a vége?

Mindebből az látszik, hogy a fenti kérdést lehetetlen megválaszolni. Ha csak a politikai hagyományokat és a leendő kormánypártok ideológiáját nézzük, akkor valóban okkal lehet előre jelezni egy jobboldali, piacpárti fordulatot a szlovák gazdaságpolitikában. Ha azonban részleteiben megnézzük a fejleményeket, ismerve a pártvezetők karakterét, reputációját, és a köztük levő konfliktusos kapcsolatot, már nem ilyen egyértelmű a helyzet. Ha mindehhez hozzávesszük az olyan technikai jellegű akadályokat is, mint például a domináns kormánypárt laza struktúrája, akkor már tisztán látszik, hogy az instabilitás kódolva van a rendszerben.

A legnagyobb esély a koalíción belüli civakodásra, az agresszív ellenzéki politizálásra, és a szétaprózódott pártrendszer miatt a kormány ingadozó megítélésének van – hiszen a jobboldali pártok támogatottsága között nagy az átjárás. Ilyen környezetben pedig nehéz átfogó gazdasági szerkezetátalakításba kezdeni, és az sem egyértelmű, hogy erre megvan a politikai akarat.

Címlapkép: Getty Images