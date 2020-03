Rárúgták az ajtót a piacra a világ jegybankjai, de ez csak a kezdet

Az utóbbi napokban sorra érkeznek a jegybanki nyilatkozatok arról, hogy minden eszközt bevetnek majd a koronavírus gazdasági hatásai ellen. Sőt, az ausztrál és az amerikai jegybank már lépett, kamatcsökkentéssel próbálja ellensúlyozni a lassító hatásokat. Összehangolt akcióról egyelőre nem lehet beszélni, de akár napokon belül a most „kimaradó” fejlett jegybankok is reagálhatnak. Nézzük, mik lehetnek a lehetséges fegyvereik a koronavírus hatásai ellen!

A Fed váratlanul bedobta a követ a vízbe

Kedden váratlanul 50 bázisponttal csökkentette a kamatot a Fed, az indokolás szerint erre azért volt szükség, mert az egyre terjedő koronavírus-járvány új kihívásokat és kockázatokat jelent a jegybank számára. A lépés meglepő volt, bár a piaci és elemzői kamatcsökkenési várakozások folyamatosan erősödtek a megelőző napokban.

A piac szinte teljesen beárazta az 50 bázispontos kamatvágást márciusra, az viszont meglepetés volt, hogy a Nyíltpiaci Bizottság nem várta meg a március 18-i ülést.

Kedd délután óta az a fő kérdés, miért reagált most a Fed, miért nem tudott még két hetet várni. Részben ezért reagálhatott csalódottan a piac a lépésre, ugyanis két logikus magyarázat lehet a fenti kérdésre:

Egyrészt sokan tartanak attól, hogy a jegybanki válaszok nem tudják majd hatékonyan kezelni a kockázatokat, így igazából felesleges volt a kamatvágás, a koronavírus így is-úgy is érzékenyen érinti majd a gazdaságot. A másik lehetőség, hogy a Fed esetleg többet tud, vagy súlyosabbnak értékeli a helyzetet, mint a többség. Elképzelhető, hogy a jegybank már a járvány amerikai elterjedésére készül, és azt gondolja, hogy a belső óvintézkedések (karantén, áruhiány, egészségügyi ellátórendszer túlterheltsége, a termelés leállása) a vártnál fájdalmasabbak lesznek a gazdaság számára.

Bármelyik is áll a dolog mögött, az mindenképpen elbizonytalanítja a befektetőket, hiszen további kockázatot jelent amellett, hogy a koronavírus gazdasági hatásait önmagukban is nehéz megbecsülni.

Ki lehet a következő?

A szakemberek szerint szinte biztos, hogy a többi fejlett jegybank is reagál majd a Fed keddi lépésére, a kérdés csak az, hogy megvárják-e a következő tervezett kamatdöntés idejét vagy szintén soron kívül lazítanak. A piacon egyre erősebbek az azzal kapcsolatos várakozások, hogy az EKB és a Bank of England is előrébb hozhatja a döntést, a vérmesebbek szerint akár már a héten léphetnek.

Ha a hivatalos menetrendet Nézzük, akkor az Európai Központi Bank (EKB) lehet a következő, hiszen jövő csütörtökön tartja következő kamatdöntő ülését. Az eurózóna döntéshozói a napokban többször üzentek a piacnak, hogy minden eszközzel készek fellépni a kockázatok miatt.

Az ING Bank szerdai elemzése szerint az EKB elutasította, hogy a Feddel összehangoltak lépjen fel, pedig erre lett volna lehetősége, azonban az európai jegybankárok inkább a kivárást részesítették előnyben. A szakértők szerint a jegybank a jövő héten is inkább a szavakkal próbálja majd megnyugtatni a piacokat, mintsem konkrét lépésekkel. Persze ez nem is meglepő annak fényében, hogy a régóta negatív betéti kamat mellett erősen kérdéses a további esetleges csökkentés hatékonysága.

Ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy valamilyen lazítással reagál majd az EKB is a koronavírussal, a lehetséges eszköztár:

Az alapkamat további esetleges 10-20 bázispontos csökkentése.

Új hosszútávú kedvezményes finanszírozási program (TLTRO) indítása a bankoknak, illetve a jelenlegi program keretösszegének emelése.

Kiterjesztett eszközvásárlás, például vállalati kötvények vásárlása.

A piac jelenleg 10 bázispontos kamatvágást áraz, de ez még változhat jövő csütörtökig.

A Commerzbank elemzői szerint az újabb jelzésértékű kamatcsökkentés mellett a következő hat hónapra megduplázhatja az eszközvásárlási program keretösszegét a jegybank, így 20 helyett átmenetileg 40 milliárd eurónyi értékpapírt vásárolhatnak. Emellett szóba kerülhet egy új TLTRO-program a kkv-k olcsó finanszírozására, de erről még nem biztos, hogy döntenek.

Bármilyen furcsa is, az EKB után megint a Feden lehet a sor a lazításban, hiszen a keddi rendkívüli lépéssel a március 18-i ülést változatlanul megtartják. Ráadásul akkor jelenik meg a jegybank friss makrogazdasági előrejelzése és az úgynevezett dot-plot a döntéshozók kamatvárakozásairól. Akkor az is kiderülhet, mi volt a rendkívüli lazítás motivációja, valóban a piaci szakértőknél rosszabbnak látja-e a helyzetet az amerikai jegybank.

Az elemzők a következő két ülésen további 25-25 bázispontos kamatcsökkentést várnak a tengerentúlon, ha pedig nem csillapodnak a piaci mozgások és realizálódnak a kockázatok, akkor az év végéig még egy hasonló lépés jöhet.

Egy nappal a Fed után jön elvileg a Bank of Japan kamatdöntése, az ING Bank elemzői szerint a távol-keleti ország is elsősorban az olcsó finanszírozásban láthatja a kockázatok orvosságát. A Bank of England elvileg csak március 26-án dönt, de ahogy említettük egyre több a spekuláció azzal kapcsolatban, hogy nem várnak 3 hétig a válasszal. Az elemzők 25 bázispontos vágást és szintén nem konvencionális lazítást (olcsó hiteleket) várnak a brit jegybanktól.

Címlapkép: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images