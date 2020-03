Mikor pusztíthatjuk el a koronavírust, mikor lesz védőoltás?

Nem csillapodik a koronavírus-járvány a világban, Magyarországon csütörtök éjszakára 4 fertőzöttet regisztráltak . Korábban már írtunk arról, hogy milyen eszközei vannak az egyénnek a fertőzés minimalizálása érdekében, valamint milyen eszközei vannak a közegészségügynek ilyen esetekben, most pedig ismertetjük, hogy mennyi idő alatt fejleszthetőek ki védőoltások az ilyen helyzetek kezelésére. A fejlesztés, gyártás kulisszatitkairól beszélt a Portfolio-nak adott interjújában Zsigmond Krisztina, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) védőoltás-munkacsoportjának vezetője.

Hogyan zajlik általánosságban egy védőoltás kifejlesztése? Honnan indul a folyamat?

Zsigmond Krisztina: Egy oltóanyag kifejlesztése 8-18,5 évig is eltarthat általában és költsége elérheti a 900 millió dollárt. Az oltóanyag a vényköteles gyógyszerek közé tartozik, így ugyanazok a szigorú minőség ellenőrzési és biztosítási szabályok vonatkoznak rá, mint a normál gyógyszerkészítményekre. A védőoltás kifejlesztése az antigén azonosításával kezdődik. Az antigént a kórokozóból azonosítják be és két szempontnak kell megfelelnie:

képes legyen a szervezet felismerni általa a kórokozót, ami a betegséget okozza képes legyen ellenanyag termelésre sarkalni az immunrendszert, vagyis olyan immunválasz kialakítására ösztönözni, amely a kórokozóra specifikus (vagyis leküzdi)

Ez a fázis laboratóriumi keretekben működik és 4-6 hónapot is igénybe vehet. Miután az antigént megtalálták, állatkísérletekben tesztelik, hogy valóban hozza-e a laboratóriumban tapasztalt eredményeket, vagy sem. Ha sikeres az eredmény, akkor térhetnek át a humán kutatás-fejlesztésre. Ez a fázis 1-1,5 évet is igénybe vehet, hogy biztonsággal tovább vihető legyen a projekt.

Melyek ennek a fő fázisai? Milyen hosszúak az egyes fázisok?

A humán gyógyszer- és védőoltás kutatás-fejlesztés 4 fázisból áll: fázis 1, fázis 2, fázis 3 és fázis 4. A fázis 1 vizsgálat keretében próbálják ki először az oltóanyagot emberen. Minden esetben önkéntes, egészséges embereken történik a vizsgálat. Kis elemszámú, pár tíz ember elég hozzá. Célja, hogy megnézzék, egyáltalán ki alakul-e immunválasz emberben az adott kórokozóval szemben. Emellett azonosítják az esetleges mellékhatásokat, megítélik a biztonságosságát és tolerálhatóságot. Ez a fázis 1-3 évig tart és döntő fontosságú, mivel mert itt születik meg az a döntés, hogy érdemes-e egyáltalán foglalkozni az adott vakcina jelölttel a továbbiakban. Ha igen, akkor elindul a fázis 2 vizsgálat.

A fázis 2 vizsgálatot már pár 100-as létszámú embercsoporton vizsgálják. Ők is egészségesek. Ebben a fázisban az oltóanyag által kialakított ellenanyagszintet vizsgálják. Mérik hogy az ellenanyag mértéke eléri-e a protektív szintet – ami azt jelenti, hogy elég mértékű ahhoz, hogy a megelőzze a fertőzést és leküzdje a szervezetbe bekerülő kórokozót -, hogy ezekhez hány adag védőoltás beadására van szükség, mennyire biztonságos és tolerálható a védőoltás. Ebben a fázisban gyűjtik össze az oltás beadása után esetlegesen jelentkező mellékhatásokat. Ez a fázis 2-3 évig tart, oltóanyagtól függően. Ha ez a fázis rendben van, vagyis kellő mértékű ellenanyag épül ki a kórokozóval szemben, ami képes a betegség megelőzésére amellett, hogy jól tolerálható és biztonságot, akkor lépnek a fázis 3 vizsgálatba.

A fázis 3 már több ezer fős, egészséges populáción történik. Ebben a fázisban már tudják, hogyan kell adagolni az oltóanyagot, milyen mellékhatásokra számíthatnak. Itt igazolják nagy elemszámú mintán a fázis 2 eredményeit. Meghatározzák, hogy az esetlegesen felmerülő mellékhatások mennyire gyakoriak – ez kerül be a betegtájékoztatóba és termék alkalmazási előírásába –, mennyi ideig marad fenn az immunválasz, amit az oltóanyag kialakított. Az ebben a fázisban összegyűjtött adatok adják a törzskönyvezés alapját. Ez a fázis 2-4 évig tart, oltóanyagtól függően.

Ha jól számolom már 12 évnél járhatunk. Hogyan tovább?

A fázis 4 vizsgálat a védőoltás törzskönyvezését követően indul, amikor elkezdődik az oltóanyag valós életben történő felhasználása. Ez a fázis bármeddig eltarthat – 10-20 évig – mivel itt vizsgálják a hosszú távú hatékonyságot, hogy kell-e emlékeztető oltás, vagy az alapimmunizáció egy életen át megvédi az oltott egyént; valamint okoz-e bármi más mellékhatást, mint amit a kutatás-fejlesztés stádiumában feltártak.

Hiteles tájékoztatás



Célunk, hogy ebben a felfokozott helyzetben is (amikor már arról beszélünk, hogy az új vírus megjelent Magyarországon is) hiteles és mértéktartó tájékoztatást adjunk a koronavírus aktuális fejleményeiről ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a pánik jellegű reakciók ne alakulhassanak ki a lakosság körében.



1. Ennek érdekében írtunk cikket arról, hogy egyéni szinten milyen lehetőségek vannak a betegség elkerülésére.

2. Ezért jelentettünk meg cikket arról, hogy ebben a helyzetben milyen lehetőségei vannak a munkáltatóknak a kockázat minimalizálása érdekében.

3. Ezért beszélgettünk Ócsai Lajossal is (2005 és 2015 között az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztályának főosztályvezetője volt), aki a téma szakértőjeként a közegészségügyi szempontokra világított rá.

4. Cikksorozatunk negyedik részében pedig a védőoltásokról van szó. Helyretesszük az új típusú koronavírus elleni védőoltás esélyeit, kifejlesztésének időbeli realitását, hogy a lakosság körében ne alakuljon ki hamis várakozás.

A fent bemutatott folyamattól rendkívüli esetben el lehet-e térni? A jelenlegi, koronavírus okozta helyzet ilyen? Ha igen, mennyivel lehet lerövidíteni a folyamatot, mi ennek az ára?

Mint látható, a kutatás-fejlesztés egy bonyolult, egymásra épülő folyamat.

A folyamatot rövidíteni akkor lehet, hogy már meglévő fejlesztés alatt álló oltóanyagot törzskönyveznek hamarabb, mint az eredeti eljárás.

Erre volt példa 2014-ben az Egyesült Államokban a meningococcus B baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás esetében. Felütötte a járvány a fejét egy egyetemi campusban és az FDA gyorsított eljárással törzskönyvezte a fázis 2 szakaszban lévő oltóanyagot, hogy a campusban megállítsák a járványt. Ekkor az oltóanyagról már tudott, hogy alkalmas a kórokozó elleni specifikus és elégséges immunválasz kialakítására, ahhoz hány adag kell és hogy jól tolerálható és biztonságos. Csak azt nem tudják, mennyi ideig véd az oltóanyag az adott betegséggel szemben. Járvány helyzetben azonban a járvány terjedésének megállítása a cél, nem a hosszú távú védelem, ezért van lehetőség a korábbi törzskönyvezésre. Ettől függetlenül a kutató-fejlesztő cégnek folytatnia kell a vizsgálatot és be kell mutatni az összes szükséges adatot a végleges törzskönyvezéshez.

A CEPI (Coalition of Epidemic Preparadness Innovation) ezt a fajta lehetőséget támogatja. Pályázat keretében szólítja meg a kutatás-fejlesztőket és anyagi támogatás nyújtásával igyekszik gyorsítani a fázisokat. Sok cég csak kutató-fejlesztő tevékenységre szakosodott, nem rendelkezik gyártási kapacitással és kellő tőkeerővel, hogy végig vigyen egy K+F folyamatot. Ezen kis start-up cégeknek jön jól ez a fajta pályázat, mert sokszor a különböző fázisokra szánt idő azért is nyúlik hosszabbra, mint általában kellene hogy legyen, mert nincs meg a megfelelő anyagi háttér hozzá, vagy alul tervezték a költségvetést.

Mindezek alapján Ön szerint reálisan mikor jelenhet meg védőoltás a koronavírus új törzsével szemben?

Bármely védőoltás esetében a fázis 3 vizsgálat lezártát követően, a törzskönyvezési folyamat elindítás kezdődik az EMA (Európa esetében) felé. Az EMA által elfogadott és igazolt törzskönyvezési engedély kibocsátása a feltétele a forgalomba hozatali engedély kiadásának. A törzskönyvezés 12-18 hónapot vehet igénybe, mivel egy folyamatos kérdezz-felelek párbeszéd van a kutató-fejlesztő cég és az EMA között, hogy minden adatot jól megértsenek és értelmezzenek. A forgalomban hozatali engedély további 3 hónap várakozást jelent.

Ez után indul a gyártás, mely oltóanyag formától függően 6 hónap (influenza vírus elleni oltóanyag) és 2,5 év (tokos baktériumokok elleni oltónyagok) között lehet.

Ha eltekintünk az aktuális, koronavírus okozta helyzettől, mit lehet mondani, mennyire kifizetődő a gyártóknak vakcinát fejleszteni és készítnei? Látható-e abban trend, hogy egyre több/kevesebb gyógyszergyártó veszi magára ezt a tevékenységet?

A védőoltás kutatás-fejlesztés, majd aztán a gyártás nagyon speciális terület, mivel magasan képzett szakember igénye van, magas tőke igénnyel bír és magas kockázattal jár bármelyik szakasz (K+F, vagy akár a gyártás is).

Egy adag vakcina legyártásához akár 500 gyártási folyamat, több mint 1700 szakdolgozó, hozzávetőleg 400 gyártási hozzávaló, akár 600 minőségi teszt szükséges,

mely 2,5 évig is eltarthat. Ez a magas minőségi elvárás okozta az elmúlt években az innovatív vakcina gyártók számának csökkenését összeolvadások és felvásárlások mentén.

És ha már a védőoltásokról beszélhetünk, nem maradhat el az a kérdésem, hogy mit tapasztalnak, mennyire befolyásolja az új védőoltások megtérülését a terjedő oltásellenesség? Egyáltalán ez egy olyan szempont, amit a gyártók figyelembe vesznek?

Általánosan elmondható, hogy az életkorhoz kötött oltási rend esetében az átoltottság közel 100%-os. Ezen területen az állam térítésmentesen biztosítja az oltóanyagot. A választható, ajánlott oltások esetben az átoltottságot nagyban befolyásolja az oltási hajlandóság. Minél kisebb egy gyermek és minél magasabb a támogatás a védőoltás mögött, annál nagyobb a hajlandóság a megelőzés elfogadására. Minél idősebb az oltandó, annál inkább van az az általános kép, hogy nem betegedhet meg, hiszen egészséges.

A vakcina ellenesség sajnos sokat árt a megelőzés ügyének, mert azon gyermekeket, egyéneket teszi ki veszélynek, akik alapbetegségük, vagy állapotuk miatt nem olthatók.

Őket a kollektív immunitás – a nyájimmunitás – által tudja védeni a társadalom, azonban ha rés keletkezik a pajzson, a fertőzés terjedésének teret enged és veszélybe sodorja a nem olthatókat.

A védőoltás kutató-fejlesztő és gyártó cégek nem vehetik figyelembe a védőoltás ellenes mozgalmakat. Ezen csoportok a teljes társadalom max. 5%-át adják ki, viszont hangadóként tevékenykednek és ezért tűnik jelentősnek. A társadalom nagy többsége egyetért a védőoltások alkalmazásával és látja a hasznát a megelőzésnek.

Sajnos a védőoltások a saját csapdájukba esnek: ha jól működik az oltás és az oltási program, akkor a betegség eltűnik, így a félelem érzet is elszáll

az adott betegségtől és felerősödik az ellenesség hangja, hogy egyáltalán miért van rá szükség. Manapság már senki sem emlékszik a fekete himlőre, holott ha az interneten rákeres bárki, biztos vagyok benne, hogy nem szívesen találná a napjainkban általánosan terjedő fertőző betegségek között.

