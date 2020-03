Úgy kellene most megmenteni a világot, hogy alig van hozzá fegyver

Mindenki a jegybankoktól várja a segítséget a koronavírus gazdasági hatásainak leküzdésére, azonban sokan még a 2008-ban kezdődött válság következményeit nyögik. Így pedig kérdéses, mennyi eszközük maradt egy esetleges újabb globális gazdasági visszaesés leküzdésére. Ha a költségvetési politika nem segít, akkor könnyen hatástalanok maradhatnak a jegybanki lépések. Az utóbbi napok globális átalakulása az MNB-t is komoly dilemma elé állíthatja, a magyar jegybank március végéig dönthet a következő lépésről.

Senki nem tudja, mi jön, de próbálnak a legrosszabbra készülni

Egyelőre nehéz felmérni a Kínából indult koronavírus-járvány lehetséges gazdasági hatásait, az elemzők is csak találgatnak ezzel kapcsolatban. Abban egyre nagyobb az egyetértés, hogy negatív hatása biztosan lesz a járványnak legalább rövid távon, a legfontosabb kérdés, hogy ez mekkora lesz és meddig tart. Erre azonban egészen addig nem lehet választ adni, amíg nem látjuk a járvány végét, jelenleg a legrosszabb forgatókönyv egy komoly, elhúzódó világjárvány, aminek továbbra is érdemi valószínűsége van.

Egyelőre az biztos, hogy - ahogy Jerome Powell Fed-elnök fogalmazott - „új kihívásokat és kockázatokat hozott” a koronavírus. Éppen ezekre reagálva az amerikai jegybank kedden váratlanul 50 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot rendkívüli ülésén. Hasonlóra utoljára 2008 októberében volt sor, amikor a világgazdasági válság kitörésekor összehangoltan léptek fel a jegybankok, egyszerre vágott kamatot többek között a Fed, az EKB, a japán és a brit jegybank.

Sokan most is hasonlóra számítottak a vírus terjedését és a hektikus piaci mozgásokat látva, azonban végül kedden csak az ausztrál és az amerikai jegybankok léptek, ők sem összehangoltan. De miért nem volt koordinált kamatvágás világszerte? Az biztos, hogy a piacok felé sokkal erősebb üzenet lett volna egy összehangolt lépés. Állítólag az Fed fel is ajánlotta a nagyobb jegybankoknak, hogy csatlakozzanak hozzá, de az EKB és a Bank of England egyelőre a kivárást választotta. A szakértők szerint ha rövid időn belül nem javul a járványhelyzet, akkor ők is a lazítás útjára léphetnek.

Úgy kellene megmentőt játszani, hogy elfogytak az eszközök

A mostanihoz hasonló helyzetben a klasszikus közgazdaságtan szerint viszonylag egyszerű lenne a jegybankok képlete: kamatot kellene csökkenteni, hogy az olcsóbb finanszírozással a gazdasági növekedést segítsék, illetve ellensúlyozzák a negatív sokkot. (Hogy ez valójában egy kicsit bonyolultabb, itt írtunk.)

A legnagyobb probléma, hogy több jegybank esetében nincs, vagy alig van mozgástér a kamatcsökkentésre.

Erre a legjobb példa az EKB, mely tavaly szeptember óta mínusz 0,5 százalékon tartja az irányadónak tekintett betéti kamatot. Persze mindig lehet mélyebbre vágni, azonban a szakértők szerint már a jelenlegi kamatszinttel is elérte nulla kamat korlátját (zero lower bound) az eurózóna jegybankja. Ez azt jelenti, hogy egy szint alatt már nem hatékony a kamat további csökkentése, mivel nem váltja ki a szükséges hatást, hogy stimulálja a gazdaságot. Ráadásul a folyamatosan negatív alapkamat jelentősen rombolja a pénzügyi rendszer jövedelmezőségét, a bankok problémái pedig átgyűrűzhetnek a gazdaságba.

Elvileg ilyenkor jöhetnének a kamaton kívüli úgynevezett nem konvencionális eszközök, mint a mennyiségi lazítás (eszközvásárlás) vagy a célzottan olcsó finanszírozás. A baj csak az, hogy az EKB az utóbbi tíz évben ezeket is kimerítette. A jegybank eszközállománya meghaladja a 4500 milliárd eurót, és még most is folyamatosan vásárolnak.

Az eszközvásárlás esetében az EKB már feszegeti a korlátait. Vannak olyan eurózóna-országok, melyeknél a jegybank elérte a limitet a megvásárolható értékpapírokban, illetve egyre fogy az olyan állampapír, amit még meg tudnak vásárolni. Persze mindig lehet találni új eszközöket, de például a vállalati kötvények vásárlása a kockázatok miatt már nem annyira magától értetődő lehetőség.

A kedvezményes finanszírozás lehetőségével is élt már az EKB, jelenleg is fut a bankok számára célzott TLTRO-program, mely azt a célt szolgálná, hogy az olcsón megkapott jegybanki forrást továbbhitelezzék, így pörgetve a gazdaságot.

A Fed valamivel kényelmesebb helyzetben van, hiszen egyrészt az utóbbi évek kamatemelései után sokkal nagyobb a tere a csökkentésre. Ezért nem is meglepő, hogy ők léptek először rögtön egy 50 bázispontos vágással. Másrészt az amerikai jegybank elkezdte fokozatosan leépíteni a válság során felduzzasztott eszközállományát, bár ez a folyamat nagyon lassú és tavaly meg is torpant. A Fed eszközállománya is 4000 milliárd dollár felett van jelenleg.

A Fed eszközállománya (millió dollár) Forrás: Fed

Vagyis a két nagy jegybank közül az EKB eszköztára szűkült be inkább, a Fed több lépéssel az európaiak előtt járt a válság utáni normalizációban. De minek köszönhető ez? Elsősorban annak, hogy az amerikai gazdaság sokkal gyorsabban lábalt ki a válságból, a 2008-as piaci összeomlás hirtelen sokkot jelentett, miközben Európában még évekkel később is mindenki az eurózóna adósságválságáról beszélt, Görögország potenciális csődjét árazták. Emiatt pedig a jegybank sokkal később kezdhette meg a pénzpumpa leállítását. Ez a különbség még most is megvan: miközben az USA gazdasága nagyjából évi 2%-kal tud növekedni, az eurózónában már az 1%-os bővülésnek is örülnének.

Az MNB-t is dilemma elé állíthatják a jegybanki lépések

Természetesen a Magyar Nemzeti Bankra is hatással lehet, mit lépnek a globális kollégák, ezért most a Monetáris Tanács is árgus szemmel figyelheti a fejleményeket. Erre még van is bő két hetük, hiszen a következő kamatdöntő ülés majd csak március 24-én lesz.

Két-három hete, a magas inflációs adatok és a gyengülő forint árnyékában még mindenki biztosra vette, hogy márciusban a szigorítás felé lép majd a jegybank, Azóta viszont „sok víz lefolyt a Dunán”.

Ha a Fed után az EKB is tovább lazít a jövő héten (vagy akár rendkívüli ülésen hamarabb), akkor ismét kényelmes helyzetben lehet az MNB, hiszen nem kell rohannia szigorítani. Ezzel ugyanis a relatív pozíciójuk javulna. Régóta téma, hogy a magyar az egész világon talán a legalacsonyabb reálkamat, a különbözet viszont már akkor is csökkenne, ha mindenki lazítana, az MNB pedig maradna a jelenlegi kamatkondícióknál. Vagyis már nem is olyan biztos, hogy márciusban kapkodni kell a magyar döntéshozóknak. A hektikus világgazdasági környezetben így sincs könnyű dolga a jegybanknak monetáris politikának, hiszen a monetáris kondíciók menedzselése a változó kamat- és kockázatérzékelési környezetben, bizonytalan inflációs kilátások mellett nyilvánvaló nehézségekbe ütközik.

A JP Morgan szakemberei friss elemzésükben a Fed kamatvágása után azt írják: továbbra is a mínusz 0,05 százalékos betéti kamat jelképes, 10 bázispontos emelésére számítanak az MNB-től, bár ennek esélye csökkent az elmúlt napokban. Emellett könnyen lehet, hogy még az esetleges szimbolikus szigorítás mellett is lazább hangvételű kommunikáció jön majd a jegybanktól.

A Societé Generale elemzői szerint nem várható változtatás az MNB-től a márciusi ülésen, de a koronavírus miatti esetleges negatív hatások kiemelten szerepelhetnek az ülést követő kommunikációban. A francia bank szakértői kiemelik, hogy a pénzügyi kondíciók szigorodtak az utóbbi hetekben, részben ennek hatására forinton is enyhült a nyomás.

