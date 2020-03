Mi ez a pánik egyetlen kis vírus miatt?

Az elmúlt hetek egyre idegesebb tőkepiaci hangulata után ma reggelre egyértelmű pánik uralkodott el a tőzsdéken. Az olajár óriásit zuhant, a részvényárak szakadnak, a kötvényhozamok szintén. A közvetlen kirobbantó hatás az olajtermelők szabályozási kudarca, de az egész mögött a koronavírus-járvány áll.

A múlt héten Oroszország ellenállása miatt kudarcba fulladtak a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) azon tervei, hogy a nagy termelők hosszabbítsák meg és növeljék a kitermelés korlátozását. Az olaj ára azonnal esni kezdett, ám a pénteki reakciók még messze elmaradtak a ma reggeli történelmi zuhanástól.

A jelenség mögött a koronavírus-járvány áll, amelynek hatásai drámai hirtelenséggel ütöttek be.

Ez most egy új válság?

Ahogyan azt a múlt héten írtuk, a koronavírusnak nagyon különleges, ritkán megfigyelhető hatásai vannak a gazdaságra. Ezek elsősorban nem a betegség közvetlen egészségügyi következményeiből, hanem a vírus terjedésének megakadályozására tett lépésekből fakadnak. Ezek a lépések ugyanis szétzilálják a gazdaságot, a gyárak termelése akadozni kezd, ellátási problémák keletkeznek, a világgazdaság munkamegosztási rendje bomlani kezd.

Ez a kínálati sokk keresleti hatásokhoz vezet. Csökken a kereslet a nyersanyagpiacokon, a személy-, illetve áruszállítási ágazatban. Valójában a mostani tőkepiaci pánik ehhez kötődik, ugyanis a kiemelt jelentőségű és sajátos működésű olajpiacon a koordinációs kudarc a túltermelési válság kockázatát hordozza. A legegyszerűbb az lenne, ha az olajtermelők észbe kapva gyorsan megegyeznének. Ez látszólag nem is tűnik lehetetlennek, hiszen racionális szereplők a mostani árzuhanás gyors korrekciójában érdekeltek. De ha ezt mindenki tudja, akkor miért terjedt át az ijedtség a részvény- és kötvénypiacokra?

Egyrészt azért, mert az olajpiac kiemelt jelentőségű területe a gazdaságnak, az itteni zavarok azonnal óriási átrendeződést hoznak az országok közötti jövedelemelosztásban, ami stabilitási aggodalmakat vet fel.

Másrészt azért, mert az olajpiaci zavar annak a mintapéldája, hogy mi történhet más piacokon, amennyiben a koronavírus-járvány tovább súlyosbodik.

Merre tovább, koronavírus?

A koronavírus elleni védekezés kínálati sokkja önmagában nem feltétlenül lenne súlyos, főleg, hogy azt azért mindenki tudja, hogy az ilyen sokkok amilyen gyorsan jönnek, olyan gyorsan tudnak távozni is. Csakhogy nem mindegy, hogy a távozásig mennyi kárt okoznak. Az olajpiaci zavar egy kitüntetett pont ebben, de más területeken lassabban szintén megjelenhetnek a keresleti zavarok. A légiközlekedésben például a földre kényszerült gépek utáni lízingdíjak, az olajfedezésen elszenvedett veszteségek előbb-utóbb likviditási, majd szolvencia problémákat okoznak a kisebb, sérülékenyebb társaságoknak.

A mostani félelmek azon alapulnak, hogy mi történik, ha mindazokat a zavarokat, miket most látunk, nagyban is megtapasztaljuk. A karanténok és egyéb intézkedések további kínálati zavarokat okozhatnak (képzeljünk el egy pillanatra az olaszhoz és a kínaihoz hasonló helyzetet Németországtól az Egyesült Államokig), és ha ez bekövetkezik, akkor a keresleti hatások is súlyosbodnak.

Az üzleti bizalom romlása, a fogyasztási és beruházási kereslet csökkenése elhúzódó válságot kreálhat egyetlen vírusból.

Az olajpiaci koordináció kudarca miatt a fenti forgatókönyv magasabb valószínűséggel épül be a várakozásokba, a vállalati érték csökken, a pénzügyi rendszert kihívások érik, a vagyonhatáson keresztül pedig újabb keresleti és kínálati sokkok gyűrűznek át a világgazdaságba. Éppen ezért nagyon sok múlik azon, hogy a koronavírus-járvány hogyan terjed, illetve erről milyen kép alakul ki a befektetők fejében.

Forrás: OECD

A mai fejleményeket elnézve nem biztos, hogy a piacokat érdemes magukra hagyni. Mindenki egyre kíváncsibban tekintget az államokra és a jegybankokra, vajon segítenek-e visszazökkenteni a világot egy kevésbé rázós kerékvágásba.

Címlapkép: Ricardo Ceppi/ Getty Images