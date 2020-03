Holnap eldőlhet a demokrata előválasztás? Ne fogadjunk rá nagy tétben!

Pár héttel ezelőtt még úgy beszéltek Bernie Sandersről, mint aki csak egy lépésre van a demokrata elnökjelöltség elnyerésétől. Sanders be is húzta az első államokat, de aztán meglepetésre feléledt tetszhalotti állapotából Barack Obama korábbi alelnöke, Joe Biden, és ma már ő számít esélyesnek. Bident a fogadóirodák és az elemzők szinte egyhangúlag győztesnek hirdették ki. Pedig az előválasztásnak még a fele sem zajlott le, és az eddigi kiszámíthatatlanságot látva egyáltalán nem biztos, hogy okos dolog ilyen előrejelzést adni. Főleg annak tudatában, hogy számos tényező van, ami teljesen átrajzolhatja még a jelöltek támogatottságát.

A jelenleginél kiszámíthatatlanabb aligha lehetne a demokrata előválasztás: a közvéleménykutatási adatok első körben Joe Bident, Barack Obama volt alelnökét hozták ki esélyesnek, majd ősszel felkapaszkodott a baloldali-progresszív-zöld nézeteket valló Elizabeth Warren, hogy aztán ahogy átvette a vezetést, pár héten belül vissza is essen a támogatottsága. A második helyre stabilan Bernie Sanderst mérték a választások megkezdése előtt, az országos népszerűségi rangsorban rendre elmaradt Bidentől. Pete Buttigieget egyszer sem mérték 10% fölé.

Aztán jött az első előválasztási forduló, amit Iowában Buttigieg mindenkit sokkolva megnyert – az addigi esélyes jelölt, Joe Biden csalódást keltő eredményt produkált (a szavazatok mindössze 13,7%-át, összesen 6 delegáltat szerzett), a második fordulóban, New Hampshire-ben például egyáltalán nem szerzett delegáltat (a szavazatok 8,4%-át szerezte meg).

A február 22-i nevadai előválasztáson szintén 20% alatti szavatszámot kapott, Bernie Sanders akkori előnyét látva pedig a legtöbben már arra fogadtak, hogy Biden hamarosan visszaléphet a küzdelemtől.

Az első három forduló után a szintén baloldali, magát demokratikus szocialistának valló Bernie Sanders vezetett, és mivel a mérsékeltek tábora annyira széttöredezett volt (nem nőtt ki a mezőnyből ki egyetlen domináns jelölt sem), a legtöbben már borítékolták Sanders jelöltségét, aki akkor már az országos mérésekben is messze a legkedveltebb demokrata politikus volt.

Michael Bloomberg csak ekkor szállt be a versenybe. New York expolgármesterének kedveltsége a mérési adatok szerint meredeken emelkedett, így a mérsékeltek közül sokan őt látták Sanders kihívójának, miután Biden az első három fordulóban leszerepelt, Buttigieg pedig nem tudta maga mögé állítani a mérsékelt szavazók többségét. A demokrata jelöltek meg is érezték a Bloombergben rejlő veszélyt, így az előválasztási vitákon valósággal össztűz alá vették az egykor republikánus politikust. A szuperkedd előtt valóban úgy nézett ki, hogy a szétaprózott mezőnyből Bernie Sanders bír egyedül stabil támogatottsággal, így a 14 tagállamban egyszerre zajló választáson akár nagy előnyre is szert tehetett volna.

A szuperkedd előtt azonban még lezajlott a Dél-karolinai forduló, ahol meglepetésre Biden hatalmas győzelmet aratott.

Az 54 elektorból 34-et elvitt, míg Bernie Sanders összesen 15-öt. Ekkor kezdődött az előválasztásnak az a szakasza, amit az elemzők Biden-momentumnak hívnak. Az egyszeri hatást látva a szavazók újra Bident látták esélyesnek, a március 3-i szuperkedden így valósággal tarolt: 14 tagállamból 10-et elvitt. Ezzel immár ő lett a „frontrunner”, azaz neki van a legtöbb delegáltja, és a legtöbb elemző szerint immár biztosra lehet venni, hogy Joe Biden lesz a demokraták elnökjelöltje.

A fogadóirodák és az elemzők szerint Sandersnek nincs esélye

Biden visszatérése meglepetésszerű volt, hiszen az első három fordulóban kevés szavazatot kapott, és az előválasztási vitákon is rendre gyengén szerepelt. A visszatérésben mégis több tényező játszhatott szerepet: ilyen lehetett például, hogy a demokraták mérsékelt térfelén szétaprózódtak a szavazatok, és a Bloombergre eresztett össztűz miatt ő nem volt alkalmas maga mögé állítani a centrista szavazókat. Ebből a szempontból Biden jól járt a vitákon tanúsított visszafogott hangnemmel. Fontos tényező volt, hogy a fekete szavazók is őt támogatták javarészt, ami egy kellően stabil bázist biztosított neki – ennek még a későbbiekben is fontos szerepe lesz.

A szuperkedd után egyértelműen Biden lett a centrista demokraták csúcsjelöltje, miután Buttigieg és Bloomberg is visszalépett – utóbbi teljes mellszélességgel és kampánygépezetével beállt Biden mögé. Jelen állás szerint pedig úgy néz ki, hogy Biden lett a demokraták legesélyesebb jelöltje, feledtetve, hogy pár héttel ezelőtt még Sanders majdnem biztos győzelméről lehetett olvasni.

Ha vetünk egy pillantást a fogadóirodák szorzóira, akkor azt látjuk, hogy Bernie Sanders jelöltségére gyakorlatilag már egyáltalán nem adnak reális esélyt a fogadóirodák. A betfair.com 1,96-os szorzót fizet egy esetleges Trump győzelemre, Joe Biden esélyeit 2,24-re lövi be (ez nagy elmozdulás, pár napja Trump még bőven 2-es szorzó alatt volt). Bernie Sanders győzelmére ezzel szemben 30-szoros összeget fizetne a fogadóiroda.

A bwin fogadóiroda hasonlóan esélytelennek látja Sanderst, bár náluk azért nem ilyen esélytelen a vermonti szenátor. Trump újrázása 1,8-as szorzóval fizet, Biden győzelmére 2,25-szörös pénzt adnak, Sanders elnöki győzelme viszont 13-szoros szorzóval fizet. Ha megnézzük a többi fogadóirodát, ott is hasonlóan magas számokat látunk Sandersnél.

De nem csak a fogadóirodák gondolják így: a szuperkedd utáni napokban sorra jelentek meg az elemzések, hogy a mai (keddi) előválasztás forduló után, amikor is 6 államban döntenek egyszerre, Biden végleg bezsebelheti a győzelmet.

Tényleg ennyire esélytelen Sanders?

Nem kérdés, hogy a jelenlegi helyzetet látva egyértelműen Biden nevezhető esélyesnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Bernie Sanders esélytelen lenne, sőt. A verseny valójában sokkal szorosabb, mint ahogy azt a fogadóirodák mutatják, és egyáltalán nem lenne meglepő az sem, ha a végén Sanders kerülne ki győztesen. Ha vetünk egy pillantást az országos támogatottságra, akkor egy 15 %-pontos Biden előnyt láthatunk, ami nagy, de egyáltalán nem behozhatatlan.

Több oka is van, hogy Sanders esélyeit miért korai még temetni. Egyrészt a fenti adatokról elmondható, hogy az előválasztás korábbi szakaszában is használhatatlannak bizonyultak pontatlanságuk miatt – ahogy azt fent írtuk, másrészt az amerikai előválasztási rendszer jellegéből adódóan nem is adnak teljesen reprezentatív képet. Ne feledjük, Joe Biden úgy nyerte meg toronymagasan Dél-Karolinát, hogy támogatottsága akkor volt a mélyponton. A közvélemény-kutatási adatok megbízhatatlansága (pontosabban nem megbízhatóságáról, sokkal inkább magasabb hibahatárról beszélhetünk) csak egy ok, ami miatt nem indokolt már most leírnunk Sanderst. Több olyan tényező van, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagynunk:

Biden ugyan vezet, de az előnye nem behozhatatlan. Bidennek jelenleg 670 delegáltja van, Sandersnek 574. Ahhoz, hogy valaki elnyerje a jelöltséget, legalább 1991 delegáltra lenne szüksége a 3979-ből, a delegáltak zöméről pedig csak most döntenek majd (pontosabban 38 tagállamban).

A legutóbbi szavazás óta teljesen átalakult a mezőny. Immár két szereplő van, és nem tudhatjuk, hogy a korábban a már kiesett jelölteket támogató szavazók végül ki mögé állnak be. Nagyobb ugyan az esélye, hogy Bident fogják támogatni, de a korábbi kiszámíthatatlan szavazói mozgásokat látva egy Sanders-fordítás sem lenne meglepő.

A fekete szavazók nagy része már leszavazott, azokban a tagállamokban ugyanis, ahol jelentős volt az afroamerikaik aránya a társadalmon belül, már lezajlott az előválasztás (vannak persze kivételek: New York állam például csak most következik). Az afroamerikaik nagyrészt Bident támogatják, így ez a hátrány Sanders számára a későbbiekben már nem áll fenn.

Trump láthatóan Biden ellen indította meg az „ellenkampányt”. A negatív propaganda fő mozgatórugója Biden korára és mentális képességeire irányulnak. Ha a republikánus kampány célt ér, az Sanders malmára hajthatja a vizet.

Biden hagyományosan gyenge a vitákban. Az eddigiekben könnyebb helyzetben volt, hiszen ellenfelei keményen egymásnak estek a vitában, Biden pedig a mérsékelt viselkedésével elnyerhette a szavazók szimpátiáját, egy Sanders elleni szemtől szemben lezajló vitában ez kevés lehet.

Sanders malmára hajthatja a vizet az is, hogy 2016-ban egyszer már lezajlott hasonló forgatókönyv. Akkor a demokrata pártelit a Biden-iskolához tartozó Hillary Clinton mögött sorakozott fel, és a stratégia sikertelen volt. A Trump leváltását preferáló demokraták emiatt inkább beállhatnak egy Trumppal markánsabban szembenálló jelölt mögé – ez pedig inkább Sandersre igaz.

A fogadóirodák módszertana miatt eleve nem lehet egyenes arányú következtetést levonni az esélyekre – ha Sanders például 5 százalékpontot javítana a támogatottságán, Biden pedig ugyanennyit rontana, akkor a szorzók közötti különbségek máris elolvadnának.

A pánikhangulat és a vírustól való félelem egyrészt elterelheti a figyelmet az előválasztásról, otthonmaradásra késztetheti a szavazókat, torzítva ezzel a támogatottsági adatokat (hiszen az alacsony részvétel mindig az erősebb törzsszavazókkal rendelkező jelöltnek kedvez), másrészt a gazdasági válság (amire immár jó esély van) inkább kedvez a centrumtól távolabb eső, rendszerellenes baloldali vagy szélsőségesen jobboldali ideológiáknak – Sanders pont az előbbit kínálja.

Messze még a vége

Mint az a fentiekből látszik, Sanders vereségét egyáltalán nem lehet még borítékba tenni, bármit is mutatnak a közvélemény-kutatási adatok és a fogadóirodák szorzói. Az kijelenthető, hogy a demokrata elnökjelöltség elnyerésére van még esélye, ha pedig azt elnyeri, akkor egyáltalán nem esélytelen a végső győzelemért vívott harcban sem. Ha egy az egy ellen marad Trumppal, akkor a protestszavazatok begyűjtésével megverheti az elnököt – mint ahogy a kutatási adatok erre esélyt is adnak. Ilyen szempontból teljesen indokolatlan a 15-30-szoros szorzó, amit a vermonti szenátor neve mellett láthatunk.

Természetesen az esélyesebb demokrata jelölt továbbra is Biden, a verseny azonban egyáltalán nem lefutott. Könnyen lehet, hogy a most is éppen zajló, 6 államot tömörítő forduló után már egy Sanders-momentumról beszélünk majd, és Biden neve mellett látunk majd 5-10-szeres szorzókat. Fontos tudni, hogy az államok döntő többségében csak most fognak majd szavazni, így korai győztest hirdetnünk. Főleg annak tudatában igaz ez, hogy a tőzsdei pánikhangulatot, a vírus gyors terjedését és a geopolitikai konfliktusokat látva semmi sem biztos, csak a bizonytalanság.

Címlapkép: Getty Images