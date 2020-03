Tömegesen lépnek a cégek a vírus miatt: de hogyan lehet otthonról hatékonyan működni?

Google, Microsoft, Twitter, Hitachi, Apple, Amazon, Spotify – csak néhány példa azon cégek közül, ahol már bevezették a home office-t a koronavírus miatt. Persze a lista folyamatosan bővül, és a betegség nemzetközi elterjedése miatt hazai a vállalatok is elkezdtek intenzíven felkészülni arra, hogy a megbetegedések és az esetleges hatósági intézkedések érdemben befolyásolják működésüket. Valószínűleg csak idő kérdése, és egyre több magyarországi cég áll majd át az otthoni munkavégzésre. Csakhogy sok helyen olyan embereknek kell majd hirtelen otthonról dolgozniuk, akiknek ebben nincs gyakorlata. De hogyan lehet hatékonyan távolról dolgozni, mire érdemes figyelnie a munkaadónak és a munkavállalónak, és azok a cégek, akik például a jövő héten állnának át a távoli munkavégzésre, fel tudnak készülni erre mindössze néhány nap alatt?

A home office lehetősége a koronavírus megjelenése előtt sok cégnél afféle plusz juttatás, ösztönző, motiváló eszköz volt. Épp ezért sok helyen csak hébe-hóba volt rá példa, vagy meghatározott időközönként. Most azonban nagy valószínűsséggel ez megváltozik. Külföldön már nagyon sok vállalat lépett a koronavírus megjelenése után: a Google, a Microsoft, a Twitter, az Apple, az Amazon vagy a Spotify csupán néhány példa.

Magyarországon március 11-én hirdették ki a veszélyhelyzetet, életbe lépett a rendkívüli jogrend, ez pedig azt is jelenti, hogy a munkáltató kötelezheti arra a munkavállalókat, hogy meghatározott ideig munkájukat otthon végezzék.

Úgy látjuk, hogy a koronavírus következtében az eddig kényelmi funkcióként használt távmunka mindennapossá fog válni. Mindenki próbálja minimalizálni a gazdasági veszteséget, megőrizni a munkavállalói egészségét. Ez a felelős gondolkodás egy cég részéről

– mondta a Portfolio-nak Szekeres Viktor, a komplex informatikai megoldásokat nyújtó Gloster Infokommunikációs Kft. tulajdonosa, hozzátéve, az elmúlt napokban rengeteg ügyfelük jelentkezett náluk, hogy segítsenek előkészíteni a távmunkát, többek között egy több ezer fős cég is, akik hétfőtől állnak át a home office-ra. A jó hír, hogy ha valamelyik vállalat még csak most kap észbe, akkor sem késett el. Az informatikai rendszerek felkészítése cég mérettől függően néhány napot vesz igénybe.

"A vállalatoknak mérlegelniük kell, hogy melyek azok a kritikus rendszereik, amiket mindenképpen kell üzemeltetni távolról. Ha ez a döntés megvan, az informatikai szolgáltatók meg tudják ezeket oldani. A legtöbb helyen azonban még várunk erre a döntésre" – jegyezte meg.

Nincs technológiai akadálya a távoli munkavégzésnek

A távmunka persze nem minden szektorban jöhet szóba, leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy csupán szellemi munkát végzők esetén jelenthet megoldást.

A távmunkát lehetővé tevő informatikai eszközök, távközlési megoldások pedig lassan 10 éve velünk élnek. Az évek alatt ezeknek az ára is jelentősen csökkent.

Amire a zökkenőmentes otthoni munkavégzéshez mindenképpen szükség van, az az internet, egy laptop és a távoli elérés, ún. VPN biztosítása a munkavállalók számára,

hogy a dolgozók ugyanazokat a fájlokat és alkalmazásokat tudják elérni ennek a segítségével, mintha bent ülnének

"Érdemes telepíteni valamilyen céges chat programot, és akár valamilyen videókonferencia-rendszert bevezetni, amelynek segítségével az ügyfelekkel, beszállítókkal is gördülékenyen megy a kapcsolattartás, ügyintézés"– mondta Szekeres, aki szerint ezek együttes alkalmazásával látványos eredményeket lehet elérni. Mint mondta, a távmunkához használatos szoftverek napok alatt beszerezhetők, és a betanítás is gyorsan kivitelezhető.

Hogy a cégek már nagy erőkkel készülnek a távoli munkavégzésre, mi sem bizonyítja jobban, hogy az IT-cégek és viszonteladók beszámolói szerint az európai cégek őrült tempóban kezdik felvásárolni a piacon a laptopokat. A szakértő szerint amiatt nem kell aggódni, hogy a notebookok hirtelen elfogynának, azonban vannak olyan speciális hálózati eszközök, szerverkomponensek, amelyeknek a gyártása most lelassulhat.

"Azt látjuk, hogy mind a globális gyártók, mind a disztribútorok összefognak, és mindenki megpróbálja a maximumot kihozni magából, hogy ezeket az igényeket ki tudják elégíteni" – mondta a Gloster ügyvezetője, aki azt is elárulta, hogy már kezdik érezni ők is a koreai és kínai gyárak leállásának a hatását, ugyanis azok a rendelések, amiket még csak most adnak le, az eredeti határidőhöz képest biztosan csúszással fognak érkezni.

Érdemes próbanapot tartani

Az informatikai rendszereket leterhelheti az, hogy tömegesen állnak át otthoni munkavégzésre, ezért érdemes egy próbanapot tartani, hogy az informatikusok azonnal lássák, ha valahol gond van, és gyorsan tudjanak rá megoldást is találni.

"Azoknál a cégeknél, ahol például nincs informatikus, azt javasoljuk, hogy használjanak informatikai szolgáltató központokat. Nekünk is van ilyen szolgáltatásunk, ezek a központok gondoskodnak mindenről. Telepítik a szoftvereket, elvégzik az oktatást, távolról felügyelik az egész céget. Már a leállás előtt észlelik, ha hiba van, látják, ha túl fog terhelődni, és azonnal tudnak intézkedni"– tette hozzá a szakember. Ha valaki most a Glostert keresné meg ez ügyben,

kisebb cégeknél rövid időn belül át tudna állni a cég távoli munkavégzésre, nagyobb cégeknél ez azonban több napot is igénybe vesz.

Hogyan lehet hatékonyan dolgozni otthonról?

A home office nem csak a cégeknek, de a munkavállalók számára is kihívást jelent. Megváltozik a rutin, felborulhat a napirend.

Bizonyos szabályok betartásával az otthoni munkavégzés hatékonyabb is lehet, mint az irodai

– mondta a Portfolio-nak Erzse Tibor munkaügyi szakértő, tanácsadó, aki szerint pont azért, mert ingerszegényebb a környezet, mert elmaradnak a kollégákkal való kávézások, ebédek, kevesebb minden zökkenti ki az embert, jobban tud koncentrálni.

Amire azonban mindenképp érdemes figyelni a szakember szerint:

- kommunikáció: fontos, hogy a kollégákkal való kommunikáció folyamatos legyen, mindenki tudja, épp min dolgozik a másik.

"Ez különböző programok segítségével könnyen kivitelezhető. Érdemes tartani online egy napindító megbeszélést tartani, ahol tisztázni kell a napi feladatokat. Ezt akár érdemes videóhívás formájában megejteni, ez hatékonyabb és gyorsabb, mint a chat” – javasolja Erzse Tibor, hozzátéve, a kérdés az, hogy az internet-szolgáltatók mennyire készültek fel a megnövekedett forgalomra.

- határidők: fontos, hogy legyenek határidők, ez egyrészt segít a munkavállalónak, hogy tudja, pontosan mit mikorra kell elvégeznie, és segít a munkaadónak, hogy lássa, a dolgozó valóban elvégzi a munkát.

- pontos feladat-meghatározás: a vezetőknek nagyon pontosan meg kell határozniuk, kinek mikor mi a feladata.

- otthoni rutin kialakítása: míg egy átlagos hétköznapon korán fel kell kelni, el kell készülni és elindulni a munkába, most fizikailag a dolgozók nem mennek sehová. Épp ezért hosszs reggeli előkészületekre sem feltétlenül van szükség, borul a megszokott reggeli rutin. A szakember azt javasolja, otthon is alakítsanak ki a munkavállalók egy rutint, ami segít kicsit abban, hogy rá tudjunk hangolódni a munkára, de ne is vigyük túlzásba azt.

"A külső tényezők miatt a munkahelyen többször megszakad a munka, odajön valaki kérdezni valamit például, épp ezért gyakrabban felállunk, kimegyünk a konyhába kávét, teát készíteni. Fontos, hogy otthon is rendszeresen pihenjünk egy kicsit, óránként álljunk fel, fogyasszunk megfelelő mennyiségű folyadékot" – mondta a szakember, hozzátéve, van, akinek nagyon nagy nehézséget jelent az otthoni munkavégzés, nem tud úgy koncentrálni, elúszik a feladataival. Ha nincs más megoldás, mint a távmunka, akkor egy lehetőség marad, mégpedig az, hogy a vezető nagyobb kontrollt gyakoroljon, többször ellenőrizze a munkavállalót. Van ugyanis, aki folyamatos nyomás alatt jobban teljesít.

A cikk megjelenését a Gloster Infokommunikációs Kft. támogatta.