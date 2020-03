Rendkívüli intézkedésekkel biztosítják a magyar energiaellátást a veszélyhelyzetben

Az immár Magyarországot is elérő koronavírus-járvány számos gazdasági ágazatra nézve jelentős kockázatot hordoz magában, ahogyan Orbán Viktor kormányfő fogalmazott, a kialakult helyzet kapcsán felmérhetetlenül súlyos gazdasági következményekkel kell szembenézni. A helyzet nem ugyanolyan mértékben sújtja a különböző ágazatokat, amelyek természetesen védettségük fontossága tekintetben is eltérnek egymástól. Az energiaellátás biztosítása minden körülmények között a kiemelten fontos területek közé tartozik, a szektorban ezért régóta részletesen kidolgozott szabályok és rendszeresen frissített pandémiás tervek vonatkoznak az ehhez hasonló helyzetek, illetve az esetlegesen kialakuló műszaki vészhelyzetek kezelésére.

Az energiaellátás fontosságával összhangban a hazai energiaszektor meghatározó nagy szereplői igyekeznek mindent megtenni a helyzet kezelése érdekében; a kérdéseinkre küldött válaszokból kiderül, a társaságok egyértelműen kiemelt ügyként kezelik a helyzetet, szoros figyelemmel követik a fejleményeket, és szükség esetén azonnal reagálnak. A vállalatok számos rendkívüli, összehangolt intézkedést vezettek be a magyar energiarendszer és -ellátás zavartalanságának biztosítása érdekében, kríziscsapatokat állítottak fel és folyamatos kapcsolatban állnak az illetékes helyi és országos hatóságokkal. A társaságok működése és az energiaellátás egyelőre zavartalan, a vállalatok pedig a helyzet súlyosbodására is felkészültek.

Elmű-ÉMÁSZ - háborúk, forradalom, természeti csapások idején is üzemelt az energiaszolgáltatás

Az energiaszolgáltatás olyan, a nap huszonnégy órájában működő kritikus infrastruktúra, amely eddig is számos válsághelyzetet élt túl - hívta fel a figyelmet válaszában dr. Boross Norbert, az Elmű-ÉMÁSZ kommunikációs igazgatója, aki szerint a siker titka abban áll, hogy a lehetséges krízisek elemzését folyamatosan végzik és nem a katasztrófa bekövetkeztének időpontjában, hanem azt megelőzően dolgoznak ki krízisforgatókönyveket, amelyeket rendszeresen gyakorolnak is.

Ami az esetlegesen kialakuló súlyosabb ellátási krízist illeti, az energiaiparban a legrészletesebben kidogozott szabályok éppen az ilyen műszaki vészhelyzetekre vonatkoznak, ezek azonban messze túlmutatnak az egyes szolgáltató társaságok hatáskörén, kiterjednek az erőművek, az országos távvezeték hálózatot működtető Mavir és az egyes hálózati szolgáltatók és az energiakereskedők együttműködésére. Ezen jellemzően műszaki jellegű rendszerek részletes leírása valószínűleg több oldalt venne igénybe, így csupán a felkészülés mélységét jelzendő megjegyezzük, hogy

az energiaszolgáltatók éppen ilyen esetekre saját telefon-, kommunikációs és számítógépes hálózatot, internet független informatikai rendszert, valamint egyebek mellett rádióhálózatot is üzemben tartanak.

A társaságcsoport napi üzletmenetét már ma is a krízisre való felkészülés céljai befolyásolják, a folyamatos ellátás biztosításának sem személyi, sem anyagi akadálya nem lehet – fogalmazott a kommunikációs igazgató. A társaságok krizíshelyzeti irányítását a legfelső vezetőket is magába foglaló gyakorlott krízisbizottságok segítik. Ezen bizottságok már jó ideje rendszeresen üléseznek és elemzik a helyzetet, folyamatos kapcsolatban és szoros együttműködésben állva az illetékes országos és helyi hatóságokkal, az egyeztetések minden releváns kérdésben rendszeresek. Különösen nagy segítséget jelent, hogy az anyavállalat (az E.On, illetve az innogy - a szerk.) számos országban van jelen, így tapasztalataikat külföldi, többek között például olasz kollégáikkal is megoszthatják - írta a kommunikációs vezető.

A társaságcsoport pandémiás helyzetek kezelésére vonatkozó forgatókönyvei az ilyen típusú válságok kezelésében több fázist különböztetnek meg. A jelen fázisban a legfontosabb a járvány terjedésének megállítása vagy legalább is lassítása, ezért a vállalatnál nagyon fontosnak tartják mind munkatársaik, mind ügyfeleik tájékoztatását azokról a módszerekről, melyek a fertőzés elterjedését lassíthatják. Belső tájékoztató anyagok, videók és kiadványok hívják föl mind munkatársaik, mind a hozzájuk látogató ügyfelek figyelmét ezen teendőkre. Magától értetődő, hogy irodánkban, telephelyeinken a takarítási és fertőtlenítési munka megerősítésével, a munkatársak részére eljuttatott fertőtlenítő szerekkel is megpróbáljuk a vírus útját állni - emeli ki Boross Norbert.

Mivel a járvány jellemzően ember-ember interakciókon keresztül történik, így most a vállalatnál nagy hasznát látják az elmúlt évtizedek azon jelentős informatikai beruházásainak, melyek révén az ügyfelek gyakorlatilag minden ügyüket személyes látogatás nélkül, interneten, telefonos mobil applikáción keresztül bonyolíthatják le. Ugyanezen fejlesztéseknek köszönhetően a már egyébként is elterjedt távmunka lehetőségei is kiterjeszthetőek, szükség esetén számos munkakört számítógépes kapcsolaton keresztül otthonról is elláthatnak a cég munkatársai.

Végezetül, de talán mégis legfontosabb elemként szeretném munkatársaink elkötelezettségét és felelősségérzetét kiemelni. Büszkék vagyunk arra, hogy az energiaszolgáltatás két világháború, egy forradalom és számos természeti katasztrófa idején során is folyamatosan üzemelt. Elődeinkhez méltóan mi is helyt fogunk állni

- zárta válaszát Boross Norbert.

MVM - fokozott odafigyelést kérnek

Az egyebek mellett az NKM Nemzeti Közműveket is magába foglaló MVM csoport hivatalos közlése szerint "Magyarország egyik legnagyobb munkáltatójaként és az hazai energiaellátás biztonsága szempontjából meghatározó vállalatként" a társaság, illetve vezetősége kiemelt ügyként kezeli a Covid-19 vírus által okozott helyzetet, és kiemelt figyelmet fordít a megelőzésre, a munkatársak egészségének megőrzésére, "hiszen a hazai energiaellátás meghatározó tagjaként minden körülmények között biztosítanunk kell a lakosság folyamatos ellátását" - fogalmaznak.

A társaságnál az elmúlt hetekben a járványra aktualizálták pandémiás tervüket, melyet egyrészt egyeztettek az Országos Tisztifőorvossal, másrészt naponta frissítik az Operatív Törzs iránymutatásai alapján, valamint kialakították a csoport-szintű kríziscsapatot is, mely összefogja és összehangolja a tagvállalatok működését a járvány elterjedésének megakadályozására. A kríziscsoport naponta összeül és meghozza a szükséges intézkedéseket - közölték. Az MVM vezetése napi kapcsolatban áll a központi Operatív Törzzsel, így - mint írják - azonnal tudnak reagálni a fejleményekre.

A társaság tájékoztatása szerint az MVM csoport biztonságosan működik mind termelési, mind szolgáltatási oldalon. A kritikus munkakörök beazonosítása megtörtént, a kiemelt kollégákkal folyamatosan tartják a kapcsolatot. Gondoskodtak a személyes higiéné növelésének lehetőségéről (kézfertőtlenítők kihelyezése, többszöri takarítás, stb.) is, a munkatársaktól pedig fokozott odafigyelést kérnek.

A szolgáltatások és az ellátás folyamatosságának biztosítása mellett az MVM csoport folyamatosan bővíti a „home office” lehetőségét is, csökkentve ezzel az irodai dolgozók közötti személyes kontaktusok számát.

Az óvintézkedések részeként a társaságnál elhalasztották azokat az utazásokat és megbeszéléseket, melyek nem feltétlenül szükségesek a mindennapi működéshez. A belső- és külső rendezvények tekintetében a kormány döntése szerint járnak el, illetve a 100, illetve 500 főnél kisebb rendezvények esetében egyedi mérlegelés alapján elhalasztanak minden olyan eseményt (konferenciák, ügyféltalálkozók, stb.), melyen jelentős számú munkatárs vagy vendég vett volna részt.

Paksi Atomerőmű - már március elején intézkedtek

A szintén az MVM csoport kötelékébe tartozó Paksi Atomerőmű közlése szerint szintén felkészült a koronavírus okozta veszély kezelésére, és a pandémiás tervnek megfelelően – a vírus esetleges további terjedése esetén is - képes biztonságosan működni.

Legnagyobb hazai áramtermelőként tisztában vagyunk az ellátásbiztonságban betöltött szerepünkkel együtt járó felelősséggel, ennek megfelelően mindig is rendelkeztünk pandémiás tervvel, amelyet most a koronavírus jelen tudásunk szerint várható következményeinek megfelelően aktualizáltunk

- írják, hozzátéve, hogy a terv egyeztetése és elfogadása az Országos Tisztifőorvos által megtörtént. Az előírásoknak megfelelő intézkedések, a higiéniás és egészségügyi figyelem és fegyelem fokozása, a látogatások felfüggesztése, a közösségi események, képzések leállítása, illetve az utazási korlátozások bevezetése már március 2-án megtörtént. A Paksi Atomerőmű pandémiás vezetői csoportja naponta tart értekezletet, így a veszélyhelyzet kihirdetésének megfelelő további intézkedésről is azonnal dönt és azokat a szervezettel végrehajtja.

Mol - szigorúbb és gyakoribb fertőtlenítés a kutakon

A Mol stratégiai vállalatként felkészült a különleges helyzetekben történő működésre is - válaszolta érdeklődésünkre a vállalat. Mint fogalmaznak, természetesen figyelemmel követik a koronavírussal kapcsolatos hazai és nemzetközi eseményeket, és betartják a helyi hatóságok ajánlásait. Erre felhívják kollégáik figyelmét is, így például a munkatársakat arra kérték, hogy minimalizálják utazásaikat, üzleti találkozóikat, megbeszéléseiket, és utazási tilalmat rendeltek el több, a koronavírus által súlyosan érintett országba. Egyelőre azonban – működésüket tekintve - semmi szokatlant nem tapasztaltak, folyamataik működnek - közölték.

A Mol a töltőállomás-üzemeltető partnereit is folyamatosan tájékoztatja a fejleményekről.

Ügyfeleik és munkatársaik biztonsága érdekében kiemelt, és a megszokottnál szigorúbb, illetve gyakoribb fertőtlenítést és takarítást rendeltek el minden töltőállomásukon.

Emellett pedig egyéb eszközökkel is igyekeznek minél több és hatékony vírusmegelőző intézkedést bevezetni, így például a nagy forgalmat lebonyolító kútjaikon ingyen fertőtlenítőszer érhető el a pénztár mellett, mind a kollégák, mind az ügyfelek számára.

Főtáv - hétfőtől bezárnak az ügyfélszolgálati irodák

A Főtáv Zrt. szintén felkészült a koronavírus okozta esetleges rendkívüli helyzet kezelésére, ennek érdekében a vállalat Pandémiás Bizottsága az elmúlt hetekben intézkedési tervet dolgozott ki és fogadott el - közölte érdeklődésünkre a távhőszolgáltató. Az intézkedési terv alkalmazza az erre vonatkozó pandémia szabályzatot, illetve a terv részeként a szakterületek áttekintették az üzletmenet folytonossághoz szükségeshumán és tárgyi eszköz erőforrást, valamint az egyéb feltételeket. A pandémiás helyzetre tekintettel meghatározásra kerültek a szolgáltatás szempontjából ellátandó minimális feladatok, a kritikus létszám és munkakörök is. A helyzettel kapcsolatosan a vállalat folyamatosan egyeztet a fontosabb, az alapszolgáltatáshoz köthető beszállítókkal is. A társaság folyamatosan nyomon követi a koronavírus okozta helyzetet és a hivatalos ajánlásoknak megfelelően hozza meg az esetleges további intézkedéseket. A szolgáltató kommunikációs tervet is készített a helyzet kezelésére, dolgozóikat folyamatosan tájékoztatják a fontos eseményekről, információkról.Munkatársai körében és az ügyfelekkel történő személyes érintkezést illetően a vállalat óvintézkedéseket foganatosított, fertőtlenítő eszközöket helyezett ki létesítményeiben. A társaság a személyes ügyfélszolgálati irodái bejáratainál az ügyfelek által használható kézfertőtlenítő szereket helyezett ki, amelyeket az ügyintézés előtt és után is igénybe vehetnek az irodákba látogatók. A Főtáv egyúttal arra kérte ügyfeleit, hogy az elkövetkező időszakban, amennyiben lehetséges a telefonos vagy az online ügyfélszolgálati lehetőségeket használják. Értesüléseink szerint azonban március 13-án pénteken arról is döntés született, hogy hétfőtől a társaság ügyfélszolgálati irodái zárva tartanak, ami alól kizárólag a központi iroda képez kivételt.

E.On Hungária - kötelező otthoni munkavégzés

Az E.On Hungária Zrt. közvetlenül is válaszolt megkeresésünkre, ők szintén azt írták, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy lehetőségeikhez mérten felkészüljenek a koronavírus magyarországi terjedésére. A cég német központjában szakértőkből álló csoport működik, amely folyamatosan figyelemmel követi a vírus terjedését, a hatóságok javaslatait, kockázatelemzést végez és központi javaslatokat tesz a megelőző intézkedésekre. A járványügyi helyzettel kapcsolatos feladatokat az E.On német központjával egyeztetve egy erre a célra létrehozott központi csapat koordinálja Magyarországon is. A csoport folyamatosan nyomon követi a kormányzati operatív törzs munkáját és a magyar kormányzati döntéséket.Az E.On már jóval a koronavírus magyarországi megjelenése előtt elkészítette pandémiás forgatókönyvét, amely a WHO által meghatározott fázisokkal összhangban tartalmazza a szükséges lépéseket, amelyekkel biztosítani tudják az energiaszolgáltatás biztonságát. A cég a rendkívüli helyzetek kezelésére általánosságban is konkrét tervekkel rendelkezik, ezeket a koronavírus terjedéséből eredő kockázatok miatt kiegészítették, felülvizsgálták. A központi pandémiás csapatot már a vírus kínai megjelenése idején létrehozták. A vállalatnál ez a csoport koordinálja a megelőzéssel és felkészüléssel kapcsolatos lépéseket, folyamatosan nyomon követi a hazai és nemzetközi helyzet alakulását és kapcsolatot tart a különböző szervezetekkel. Folyamatosan egyeztetnek a katasztrófavédelemmel, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal és együttműködnek az iparági szereplőkkel is, különösen az Elmű-Émász, az NKM és az MVM társaságokkal.Ezek alapján a társaság számos intézkedést hozott a koronavírus terjedésének megelőzése és egy lehetőséges járványhelyzetre való felkészülés érdekében. Ügyfeleiket arra kérték, hogy ha tehetik, ügyeiket ne személyesen, hanem a digitális ügyfélszolgálati csatornákon, interneten vagy telefonon intézzék el. Az ügyfélszolgálatokon korlátozó és védő intézkedéseket hoztak, így egyszerre kevesebben, de biztonságosabban, egymásról nagyobb távolságra tudnak személyesen ügyet intézni. Azokban a munkakörökben, amelyekben lehetséges, kötelező otthoni munkavégzést rendeltek el. Azon kollégák esetében, akiknél ez nem megoldható, szigorú biztonsági előírásokat vezettek be, telephelyeiken fertőtlenítő eszközöket biztosítottak, ezzel párhuzamosan belső tájékoztató kampányt indítottak, hogy felhívják a figyelmet a személyes higiénia fokozottabb betartására. A személyes ügyfélszolgálaton dolgozó, illetve szerelő kollégáik külön tájékoztatót kaptak a biztonsági intézkedésekről. A vállalat munkatársainak az üzleti utakat érintő utazási tilalmat rendelt el, egyúttal arra kéri munkatársait, hogy ha magánútra készülnek, mérlegeljék az úti céljukból eredő kockázatokat és hazaérkezésük után személyre szabott óvintézkedéseket tegyenek.