Beszéljenek a számok: így árasztják el a világot a legmodernebb fegyverek

2014 után nagyon komoly fegyverkezésbe kezdett a világ: egészen 2018-ig jelentős, éves 5-10%-kal nőtt az exportált fegyverek összértéke – derül ki a Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) legfrissebb adataiból . Az elmúlt években több, korábban kevésbé jelentős szereplő is felkerült a térképre, mint exportőr, ilyen Dél-Korea, Izrael és Törökország is. A SIPRI adataiban egyébként látszanak már a magyarországi, Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program egyes tételei is.