All int mondtak a világ jegybankjai, de még nincs vége a partinak

Gyakorlatilag az összes puskaporukat ellőtték a világ nagy jegybankjai azzal, hogy a Fed vasárnap újabb rendkívüli gigantikus kamatvágást és eszközvásárlást jelentett be. Legalábbis kamatpolitikával már nem nagyon tudnak tovább segíteni a koronavírus-járványban megroppant világgazdaságnak. A befektetők épp ettől ijedtek meg: mostanra mindent egy lapra tettek fel a jegybankok, a további gazdaságélénkítésre nagyon limitált a mozgásterük. Néhány eszköz azért még maradt, amiket szükség esetén elő lehet rántani a kalapból, de egyre égetőbb szükség lenne arra, hogy a költségvetési politika is támogassa az erőfeszítéseket.

Bedobták a gyeplőt a lovak közé

Újabb rendkívüli ülésén vasárnap 100 bázisponttal 0 százalékra csökkentette az irányadó kamatot a Fed Nyíltpiaci Bizottsága, ezzel egy héten belül a második agresszív kamatvágást hajtotta végre. Közben a múlt héten az EKB már nem nyúlt az alapkamathoz, de további likviditásnövelő és lazító lépéseket jelentett be.

Eddig is azt lehetett mondani, hogy nagyon korlátozott a jegybankok mozgástere a további lazításra, most gyakorlatilag ezt a minimális mozgásteret is kihasználták.

Legutóbbi cikkünkben írtunk arról, hogy az EKB mozgástere szinte teljesen elfogyott a nulla kamatkorlát (zero lower bound) miatt, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos szint alatt már nem hatékony a további kamatcsökkentés. Elvileg a végtelenségig lehet vágni az alapkamatot, gyakorlatilag azonban a nulla alatti irányadó ráta már nem a fogyasztást élénkíti, hanem a megtakarítást, vagyis nem pörgeti a gazdaságot. A Fednek eddig még volt minimális tere a nulla kamatig, ezt használta ki vasárnap.

Ugyanez a helyzet az eszközvásárlással is: a legtöbb nagy jegybank, így a Fed és az EKB már a 2008-ban kezdődött válság után jelentősen felduzzasztotta a mérlegét, amit a mai napig nem sikerült teljesen leépíteni. Így pedig erősen korlátozott azoknak az eszközöknek a köre, amit még meg lehet vásárolni, főleg úgy, hogy az hatásos legyen. A „Mindent megveszünk!” alapelv ugyanis nem működik, hiszen a részvények vásárlása például már nem élénkíti a gazdaságot. Az állampapírok és jelzáloglevelek jelentős része pedig már így is a jegybankoknál van, az EKB például több ország esetében közel jár ahhoz a korláthoz, aminek elérése után már nem vehet több állampapírt a piacról.

A Fed eszközállományának alakulása.

A piac egyébként eddig negatívan reagált a jegybanki lépésekre, részben éppen azért, mert a befektetők is érzik, hogy a monetáris politika elment a falig a gazdaságélénkítésben. A jegybankok mindent egy lapra tettek fel, hogy még az elején sikerül megfékezni a koronavírus gazdasági hatásait, ha ez nem válik be, akkor erősen gondolkodniuk kell majd, mit tehetnek még.

A Fednek a korábbi válságok alatt sokkal nagyobb mozgástere volt, hiszen 2001-ben 6,5%-on, 2006/2007-ben pedig 5,25%-on tetőzött az alapkamat, onnan lehetett nullára levágni.

De mégis mit lehet még tenni?

A mostani lépéssel a Fed irányadó kamata visszatért a válság alatt látott szintre, ahol 2008 és 2015 között volt, gyakorlatilag az elmúlt bő négy év szigorítását sikerült egy (illetve két) mozdulattal semmissé tenni. A vasárnapi lépés egyébként azt is jelenti, hogy a szerdára tervezett kamatdöntő ülést nem tartják meg, elvileg április végén lesz legközelebb ülése a Nyíltpiaci Bizottságnak.

Elméletben a Fed is követheti az EKB és a svájci jegybank példáját, melyek már évekkel ezelőtt negatív tartományba vágták vissza a kamatot, azonban az amerikai jegybank régóta szkeptikus a negatív kamatok hatékonyságát illetően. Többek között Jerome Powell elnök sem híve ennek a lépésnek, ezt korábban többször is kifejtette, mellette a döntéshozók közül többen aggódnak, hogy a negatív kamat a pénzügyi szektoron keresztül visszaütne, mivel a bankoknak veszteséget okozna és a pénzpiaci alapokra is negatív hatással lenne.

Az eszközvásárlásokra viszont még bőven van tere a Fednek, mely a 4300 milliárd dolláros csúcsról 3900 milliárdra csökkentette eszközállományát – vélik a Commerzbank szakemberei. Az amerikai állampapírok piaca 2019 végén 19 ezer milliárd dollár volt, ennek mindössze 12,2%-a volt a jegybank kezében, míg a 9400 milliárdnyi jelzálogkötvényből 15%-nyit tartott mérlegében a Fed.

Az elemzők kiemelik, hogy az amerikai állampapírok a legfontosabb instrumentumok a világ pénzügyi piacán, ezért a jegybank vélhetően nem akarja majd úgy kiszárítani a piacot, mint Japánban, ahol a teljes állomány fele van a BoJ kezében. Ugyanakkor még így is jelentős tere van a Fednek vásárolni a piacon. Ez viszont tovább nyomhatja lefelé az amerikai hozamokat, a tízéves referenciaértéket akár nulla százalék környékére is.

Ha még ez sem lenne elég, akkor az amerikai jegybank is nyithat más piacok felé, vásárolhat például vállalati kötvényeket, illetve végső soron ETF-eket is, ehhez azonban a kongresszus jóváhagyására is szüksége lenne. A Commerzbank szerint a negyedik eszközvásárlási program támogatói most abban bízhatnak, hogy rövidtávon sikerül stabilizálni a piacot, elsősorban pszichológiai hatása lehet a vásárlások bejelentésének.

A Nordea szakemberei szerint pozitívak a Fed lépései az amerikai gazdaság szempontjából, ugyanakkor ezek nem lesznek elegendők ahhoz, hogy az USA elkerülje a recessziót 2020-ban. Szerintük a gazdaság az első és a második negyedévben zsugorodni fog, de egyelőre senki nem tudja, meddig tart a hatás.

Az elemzők rövidtávon nem számítanak további lépésekre a Fedtől, szerintük a jegybank most a kongresszus többször belengetett élénkítő csomagjára várhat, illetve az eddigi intézkedések hatásait elemezheti.

Most már a politikusokon a sor

Ezzel pedig el is érkeztünk ahhoz a kérdéshez, amit a nagy jegybankok évek óta szorgalmaznak: a kormányoknak a fiskális politikán keresztül sokkal jobban ki kellene venni a részüket a gazdaságélénkítésből miután a monetáris politika eszközei elfogytak. Ennek legfőbb szószólója Mario Draghi volt EKB-elnökként.

Most a koronavírus miatt egyre inkább úgy tűnik, hogy a kormányok is komolyan veszik a helyzetet, sok helyen máris komoly gazdaságélénkítő csomagokat jelentettek be. A monetáris politika azonban gyorsabban tud reagálni a helyzetre, így van esély arra, hogy csak átmenetileg kell megnyugtatni a piacot, amíg az állami mentőcsomagok hatása érződni kezd. Amerikában például hetek óta formálódik Donald Trump nagy adócsomagja, mely segíthet beindítani a gazdaságot, de Európában is voltak egyedi lépések több országban.

Most a kormányoknak kell lépni, összehangolt intézkedésekre van szükség Európában

- emelte ki elemzésében Carsten Brzeski, az ING Bank vezető közgazdásza.

A szakember szerint egyrészt állami garanciavállalással tudnak a tagállamok segíteni a mostani helyzetben, másrészt a csőd szélén álló vállalatoknak átmeneti likviditásra van szükségük, illetve célzott áfacsökkentés orvosolhatja a problémáikat.

Brzeski kiemeli, hogy az eurózóna eddig példátlan válság előtt áll, hiszen egyszerre látunk keresleti és kínálati sokkot. Éppen ezért van szükség egy nagy, összehangolt lépésre a tagállamok részéről.

Vagyis összességében azt mondhatjuk, hogy a jegybankok mindent egy lapra tettek fel, szinte az összes eszközükkel beálltak a gazdaság mögé. Azonban még nincs vége ennek a partinak, az eredmény majd attól függ, mit lépnek a kormányok.

Címlapkép: Getty Images