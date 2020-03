A szomszéd ország, amely mindenkinél gyorsabban és határozottabban lépett fel a koronavírus ellen

Szlovákia rendkívül gyorsan hozta meg azokat az intézkedéseket a járvány terjedése ellen, amelyet sok európai országban vonakodtak, és még mindig vonakodnak megtenni. A szlovák kormány az elsők között rendelt el iskolabezárásokat, ma pedig már a teljes határzár mellett a boltok is (az élelmiszerboltokat és egyéb fontos egységeket leszámítva) zárva tartanak, és ma már sehova nem lehet szájmaszk nélkül belépni - amiből egyébként 30 milliót osztanak majd ki a lakosságnak, úgy, hogy szerte Európában hiány van belőle.

Szlovákia a régión belül az egyik leggyorsoabban és leghatározottabban reagált a járvány megjelenésére. Az elsők között rendelt el a rendkívüli állapotot. A kormány március 11-én rendelte el az azonnali iskolabezárásokat, akkor még csak 14 napra, és már akkor arra utasította a rendvédelmi szerveket, hogy az iskolabezárások miatt a közterületeken tartózkodó nagyobb embertömeget figyelmeztessék a csoportosulás kockázataira – ehhez már a legelsők között vetette be a hadsereget is. Már ekkor a tervezett műtétek elhalasztásáról és kormányzati egészségügyi közbeszerzésekről döntöttek. Peter Pellegrini (Smer) miniszterelnök még a kormánygépet is rendelkezésre bocsátotta, hogy azzal szerezzék be a szájmaszkokat és egyéb egészségügyi eszközöket, és a diplomáciai kellemetlenségek megakadályozására személyes jelenlétét is felajánlotta a kormánygépen.

Szlovákiában egyébként a szigorú intézkedések ellenére is gyorsan terjed a járvány. A mai napon a regisztrált esetszámok átlépték a 100-at az 5 millió lakosú országban. Összehasonlításképp említendő, hogy Szlovákiában és Magyarországon egyszerre jelentették be a 16. esetet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szlovák intézkedések hatástalanok: egyrészt lehet, hogy a mérések pontosabbak északon (az alábbiakból láthatjuk majd, hogy erre miért van nagy esély), másrészt az intézkedések meghozatalától számítva legalább 14 nap szükséges, hogy meg tudjuk azokat ítélni - ennyi ugyanis a maximális lappangási idő, így aztán a már megfertőzött eseteket az intézkedésekkel sehogy sem lehetett volna elkerülni).

Példátlan szigor és gyorsaság

Március 12-én, amikor mindössze 16 koronavírus fertőzött volt az országban, a miniszterelnök több intézkedést is bejelentett:

teljes határellenőrzés minden határon, és mindhárom nemzetközi repülőtér lezárása,

a külföldről érkezők (legyen az bármilyen ország) 14 napos hatósági karanténba kell, hogy vonuljanak,

bezárták az összes oktatási intézményt, akkor még csak 2 hétre,

a szociális intézményekben és a kórházakban látogatási tilalmat rendeltek el,

a szórakozóhelyek és a szociális intézmények látogatását betiltották

korlátozták a nemzetközi vasúti közlekedést, a teherforgalom kivételével

az egészségügyi dolgozók nem tagadhatják meg a munkába járást.

Emellett karanténhoteleket is felállítottak, ahol a külföldről hazaérkezőket különítették el, ha az otthoni karantén nem lehetséges számukra. A szabályozás szigorú szankciókat is tartalmaztak: aki például elhagyja a karantént, az 1600 eurós büntetésre számíthat. A fenti intézkedések ma már nem számítanak szigorúnak, figyelembe kell venni azonban, hogy ezeket 16-os esetszám mellett hozták meg. Azóta további, sok esetben példátlan szigorításokat vezettek be, kezdve a március 12-i rendkívüli állapot elrendelésével:

az élelmiszerboltokon, gyógyszertárakon kívül gyakorlatilag minden zárva tart, immár az éttermek is (kivétel továbbá az autoszervizek és mosodák),

a tömegközlekedési eszközökre, középületekbe, boltokba nem lehet belépni maszk nélkül,

a taxisok nem szállíthatnak személyeket.

És bár kijárási tilalmat egyelőre nem rendeltek el, a miniszterelnök erős ajánlásokat fogalmazott meg, a rendvédelmi szervek pedig az utcákat járva otthonmaradásra szólítják fel a járókelőket.

Hatékonyság és transzparencia

A szigorú intézkedések mellett sokkal fontosabb, hogy azokat milyen módon hajtják végre. A rendvédelmi szervek nagyszámú mozgósítása mellett az is meglepő, hogy a szlovák miniszterelnök ígérete szerint 30 millió maszkot szereznek be. Ahogy ő fogalmazott, egyike lesz azon kevés országoknak, akik megkapják a szállítmányt. A 30 millió maszkot a lakosság körében az önkormányzatok fogják szétosztani, a lakossági tájékoztatás részeként pedig a maszk helyes használatát bemutató videókat készítenek.

További hatékonynak tűnő megoldás, hogy Szlovákiában kifejlesztettek egy koronavírusos mobilapplikációt, amely pontosan mutatja, hogy mely országrészeken vannak betegek – ha ilyen területre tévednénk, az applikáció bejelez. Ezen kívül, ha pozitív a teszteredményünk, akkor az applikáció további használói arról is kapnak információt, hogy a beteg merre mozgott az elmúlt napokban, és hogy megközelítette-e a felhasználót. Az alkalmazást Dél-Koreában is alkalmazták, ahol a nyomkövetéses azonosítási rendszer hozott sikert a járványhelyzet kezelésében.

További fontos lépés a kormány részéről, hogy a mobilszolgáltatókat arra kötelezték, hogy a cellainformációkat szolgáltassák be. A kormány így nem csak a betegek mozgását tudja nyomon követni, hanem azt is ellenőrizni tudja, hogy a lakosság mennyire vált immobilissá. Ha látszik, hogy ez nem történt meg, a cellainformációk így segítik a további szigorítások bevezetését.

Pellegrini miniszterelnök emellett napi szinten tájékoztatja a sajtót – már az első napoktól kezdve maszkban jelenik meg a kamerák előtt. A sajtótájékoztatón részletesen tájékoztatja a fejleményekről a közvéleményt, és azokon rendre nem kerüli meg a konkrétabb kérdéseket sem. Megesett például, hogy a sajtótájékoztatón az egyik újságíró arról kérdezte, hogy mi a véleménye arról, hogy az egyik színházi rendező próbára rendelte be a munkatársait – a miniszterelnök a sajtókonferencia keretén belül, a felvetett kérdésre válaszul rendelte el a próbák leállítását. A kormányzat tehát határozottan, szigorúan, de egyben transzparensen és kellően rugalmasan kezeli a járványhelyzetet.

A miniszterelnököt már nem köti a politikai felelősség

Pellegrini miniszterelnök tehát a szlovák intézkedések fő katalizátora, aki szemmel láthatóan a hátára vette a járványügyi helyzet menedzselését és kommunikációját. Az, hogy nem habozott népszerűtlennek tűnő intézkedéseket megtenni, egyáltalán nem meglepő. A nevében baloldali Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) párt nagy vereséget szenvedett a két héttel ezelőtti parlamenti választásokon, a miniszterelnöknek így a járvány szlovákiai megjelenésekor pár napja maradt hátra a kormányzásból. Pellegrini azonban szemmel láthatóan határozottságával nem jött ki rosszul a helyzetből, még úgy sem, hogy a leendő új kormányfő, Igor Matovic folyamatosan bírálta az intézkedéseket.

Közvéleménykutatási adatokat egyelőre nem látunk, de Pellegrini megítélése szemmel láthatóan javult. Mindenhol ő szerepel most, és ez jót tett a hírnevének. A közösségi oldalakon elindult egy több ezres megosztást elért kezdeményezés is, hogy ameddig a járványhelyzet tart, Pellegrini maradjon a miniszterelnök.

- mondta el a Portfolio-nak Czímer Gábor, pozsonyi belpolitikai újságíró. Utóbbira egyébként nincs esély, mert az új szlovák kormány a napokban alakul meg. A szlovák választásokkal és az új kormánnyal mi is többször foglalkoztunk:

A lakosság maximálisan betartja az előírásokat

Az sem utolsó szempont, hogy a szigorú intézkedések és a hatékony fellépés mellett a lakosság elfogadja ezeket az intézkedéseket. Ahogy Czímer mondta, a pozsonyi utcákon szinte egyáltalán nem látni embert. A turisták már korábban eltűntek, a helyiek közül pedig csak pár ember merészkedik ki, ők is kivétel nélkül mind szájmaszkban. A helyzet érdekessége az, hogy bár a hatályos szabályok szerint mindenhova maszkban lehet csak belépni, a berendelt szállítmányok ellenére egyelőre nincs elég maszk. A hatóságok azonban a helyzetre való tekintettel rugalmasan értelmezik a szabályokat.

Tegnap beléptem egy boltba, és mivel nincs maszkom, a sálamat tekertem az arcom köré. A biztonsági őr ekkor rám szólt, hogy kössem szorosabbra a sálat.

- mondta a pozsonyi újságíró. Azt is hozzátette, hogy a civil szféra rendkívül aktív. Az egyik szervezet tevékenységének köszönhetően gyakorlatilag eltűntek a hajléktalanok Pozsony utcáin, az otthonmaradásra buzdító médiakampány pedig rendkívül intenzív.

Az új kormány nagyon nehéz gazdasági helyzettel áll szemben

Egy koronavírushoz hasonló pandémia sosem jön jól, Szlovákiát azonban különösen rosszkor érte. Az előző, Smer által delegált kormányok nem foglalkoztak a szerkezetátalakítással, így aztán nem meglepő, hogy Szlovákia növekedési kilátásai romlottak az elmúlt időszakban.

Pellegrini tehát viszonylag egyszerű helyzetben volt: a szigorú korlátozások negatív gazdasági hatásait nem az ő kormányának, hanem az új kormánynak kell majd ellensúlyoznia. Róluk pedig sokat nem tudunk, mert szinte teljesen új politikai tömörülések alkotják, akik kiforrt ideológiával és egységes gazdasági vízióval sem rendelkeznek. Bár piacpártinak tekinthetők, valójában semmit nem tudunk róluk: a legnagyobb kormánypártnak (Egyszerű Emberek és Független Személyiségek) egyszerűen pártapparátusa sincs, a parlamenti frakciója a párt nevéhez méltón tele van politikát korábban nem látott civilekkel.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 04. Kapitalista Kánaán helyett káosz törhet ki a szomszédban

Szlovákia különösen nyílt gazdaság, az export 2018-ban a GDP 96%-át tette ki. Ráadásul a gazdaság szerkezete sem egészséges: az autógyárak túlsúlya jellemzi, akik épp a napokban jelentik be a termelés leállítását Szlovákiában is – a pozsonyi Volkswagen-gyár egyedül a szlovák GDP 1%-ért felel.

A válság tehát nagyot fog ütni Szlovákián is, mozgásterük ugyanakkor van. Az államadósság meglehetősen alacsony, így az -1,2%-os idei tervezett költségvetés mellett is lesz terük a költekezésre.

Címlapkép: Getty Images