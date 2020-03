Ebből nem csak fékezés lesz, nagyot zakózhat a magyar gazdaság

Szinte teljesen leállhat idén a magyar gazdaság, de jelentős visszaesésre is van esély a GDP-ben – vélik a Portfolio által megkérdezett elemzők. A becslések szinte naponta változnak az újabb és újabb bejelentésekkel, a legfontosabb kérdés most az, mennyire húzódik el a válság.

A fékezésből kézifék lesz

Hetek óta a koronavírus gazdasági hatásaival kapcsolatos becslések tartják lázban az elemzőket, első körben mindenki arra számított, hogy alaposan behúzza a féket a magyar gazdaság. Aztán naponta jöttek az újabb és újabb fajsúlyos bejelentések, ami már biztosnak tűnik:

A szállodák, vendéglők szinte teljesen kiürültek, sorra mondják vissza a foglalásokat. Ahogy nemrég Orbán Viktor fogalmazott: „Az idei szezon kampó”.

Sorra zárnak be átmenetileg a gyárak, mostanra mindhárom autógyárunk leállt.

Az autógyárak bezárása a beszállítókra, alvállalkozókra is hatással lesz.

Egyelőre az egyetlen pozitívumnak a kiskereskedelem robbanásszerű növekedése tűnik, a koronavírus-járvány miatt a magyarok átmenetileg megrohanták az üzleteket, korábban soha nem látott forgalomnövekedésről számoltak be.

A percről percre változó helyzet kihívás elé állítja az elemzőket is, hiszen folyamatosan kellene újraszámolni becsléseiket az újabb és újabb bejelentésekkel. Szerda délutánig öten válaszoltak a Portfolio villámfelmérésére, az általuk adott előrejelzések alapján az idén a magyar gazdaság mindössze 0,5%-kal bővülhet.

Nagy kérdés, hogy az előrejelzésekben szerepel-e már az összes eddigi bejelentett intézkedés, a Suzuki például csak ma közölte, hogy teljesen leáll az esztergomi gyáruk. Vagyis ezekben a becslésekben még inkább „lefelé mutató kockázatok vannak”.

Ugyanezt lehet elmondani az eurózóna kapcsán is: a magyar elemzők most 1,5 százalékos visszaesést várnak, miközben szerdán az EKB bejelentette, hogy akár 5%-os visszaesést is elképzelhetőnek tart. Ez pedig a magyar gazdaságra nézve is sokkal rosszabb lenne.

Az utóbbi hetekben egyébként a kormány is pesszimista lett, Varga Mihály pénzügymiszter nemrég arról beszélt, hogy legrosszabb esetben akár 0,3%-os gazdasági visszaesés is elképzelhető.

Mi a legrosszabb forgatókönyv?

Az elemzők véleménye egyelőre széles sávban szóródik a magyar növekedésről, korábban az Erste Bank anyagával már részletesen foglalkoztunk, Nyeste Orsolya most azt erősítette meg kérdésünkre, hogy alapesetben 1,1%-os gazdasági növekedéssel számolnak idén. Ugyanakkor kiemelte, hogy a sorra érkező újabb és újabb negatív hírek fényében ez talán már enyhén optimistának tűnik.

„Különösen az autógyárak bezárásáról érkező mai újabb hírek miatt, azt gondoljuk, hogy nem kizárt, hogy még nagyobb lesz a lassulás, és a gazdasági növekedés végül az év egészére nézve is 1% alá lassul” – véli Nyeste.

Hasonlóan fogalmazott Virovácz Péter, az ING Bank elemzője is, aki 0,5%-os növekedést vár még, de már abban sem biztos, hogy „ez még helytálló”.

Most már egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy 1-1,5 százalékos gazdasági recessziót lássunk Magyarországon

- fogalmazott.

Az ING szakembere szerint a károk tehát nagyok lesznek, de mindez lehetőséget is teremt, hogy új alapokra helyezzük a gazdaságunkat.

A kikényszerített digitalizáció az oktatásban, az egészségügyben, a munkaerőpiacon hosszú távon akár a javunkra is válhat.

Persze ezért sokan nagy árat fognak majd fizetni. Kérdés, hogy a költségvetés mennyire tudja ezeket a károkat enyhíteni és mennyire képes fékezni a szabadesést.

Jelenleg a legpesszimistábbnak Török Zoltán tűnik, a Raiffeisen Bank szakembere 3,5%-os gazdasági visszaesést vár Magyarországon 2020-ban. Ráadásul szerinte ez egy optimista forgatókönyv, amelyik azzal számol, hogy egy negyedévnyi zuhanást gyors fellendülés követ, illetve az MNB eddig bejelentett és várható további intézkedései mellett a kormány nagyon jelentős gazdaságélénkítő csomagot vezet be.

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője még bízik a növekedésben, 0,9%-os bővülésről szóló becslése mellé azonban odatette, hogy ez csak akkor lehet reális, ha a nyár elején már csillapodik a járvány Európában és nálunk, májusban érné el a mélypontot a gazdaság, a nyár második felében pedig felpattanás jön az elhalasztott fogyasztás, megrendelések teljesítése miatt. Szerinte a leginkább érintett ágazatokat „lélegeztetőgépre kell állítani”, hogy minél kevesebb kapacitás sérüljön. Azonban, ha a járvány tovább tart, súlyosabb lesz, a támogatások lassabban jutnak el az érintettekhez, lassabb lesz a kilábalás is, így az éves növekedés is.

Suppan szerint az eurózónában megbecsülhetetlen, mekkorát zuhan az olasz gazdaság, ennek mértéke akár lehet 10-20% is.

Arra számítunk, hogy a gazdaság teljesítménye idén kismértékben visszaesik. A visszaesést mérsékli, hogy a magyar gazdaságot jó állapotban támadta meg a vírus, illetve talán az is szerencse ebben a helyzetben, hogy a turizmus az év elején nullázódott le, és nem nyáron, amikor a legnagyobb a forgalom – emelte ki Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató elemzője.

Vagyis a legfontosabb kérdés most az lehet, meddig tartanak a leállások, illetve milyen gazdaságpolitikai válaszokat ad a kormány a kihívásokra. Az első konkrét intézkedéseket szerda délután bejelentette Orbán Viktor, de biztosan szükség lesz továbbiakra is.

