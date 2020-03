Orbán Viktor öt azonnali intézkedést jelentett be

In English

A miniszterelnök a Facebookon megjelent videójában beszélt arról, hogy a kormány a mai ülésén a koronavírus okozta gazdasági kérdésekkel foglalkozott. Orbán Viktor 5 konkrét intézkedést jelentett be, melyek egy része az adósoknak jelent nagyon fontos könnyítést (és várható volt az MNB javaslatai alapján), másik része pedig célzott intézkedéssorozat a járvány által leginkább sújtott ágazatok számára. Cikkünk végén már megtalálható gyorsértékelésünk is.

Ez csak a kezdet

A videó a nagy leterheltség és érdeklődés miatt csak 15 óra után vált elérhetővé a Facebookon.

A bejelentkezését azzal kezdte, hogy a kormányülés szünetében tesz bejelentést, és ezen a kormányülésen fontos, húsbavágó döntéseket hozott a kormány.

"Ez a hetedik nap, a veszélyhelyzet kihirdetése óta megszerveztük Magyarország kollektív önvédelmét, a közös védekezést a világjárvánnyal szemben. Az egészségügyi intézkedésekről folyamatosan tájékoztatunk és ezután is így lesz ez. Az operatív törzs, az akciócsoportok és a járványügyi szervek 24 órában dolgoznak, döntenek és tájékoztatnak" - fejtette ki.

"A kormány mai ülésén tettünk egy lépést előre és gazdasági kérdésekkel foglalkoztunk. Úgy látjuk, eljött az ideje, hogy a járványügyi és egészségügyi kérdések mellett gazdasági döntéseket is hozzunk" - vezette fel a döntéseket. "A világjárvány nemcsak az emberek egészségét veszélyezteti, hanem a munkahelyeket is. Ezért ma olyan döntésekről tárgyaltunk, amelyektől azt várjuk, hogy meg tudjuk védeni a munkahelyeket" - fejtette ki.

Előrebocsátotta, hogy ezek csak az első és legsürgetőbb lépések, amelyet újabbak követnek.

Számíthatnak rá szinte minden nap, hogy a gazdaság újraindítása érdekében számos, újabb döntés születik majd

- vetítette előre.

A konkrét lépések

Majd sorolta:

Az első döntésünk, hogy a magánszemélyek és a vállalkozások, mindenki esetében, a mai napig megkötött hiteleinek tőke és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztjük. (Vagyis a kormány megfogadta az MNB javaslatait.) Másodszor: a rövid lejáratú vállalkozási hitelek június 30-ig meghosszabbításra kerülnek. (Szó szerint ezt mondta a miniszterelnök, itt feltételezhetően lejáratra utalt - a szerk.) A holnaptól felvett fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját, a THM-jét a jegybanki alapkamat +5%-ban maximáljuk. Negyedszer: a gazdaságunk néhány szektora már most súlyos gondokkal küzd, velük folyamatosan egyeztettek, az első javaslatok meg is érkeztek. Ilyen súlyos gondokkal küzd a turizmus, a vendéglátás, szórakoztatóipar, a sport, a kulturális szolgáltatások és a személyszállítás, vagyis a taxisok is. Ezekben a szektorokban a munkáltatói járulékfizetési kötelezettségét teljes egészében elengedjük. A munkavállalók járulékát jelentősen csökkentjük. Nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük. Az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökken. Mindez egyelőre június 30-ig. A kata szerint adózó taxisok általányadó fizetési kötelezettségét elengedjük, június 30-ig. Ezekben a szektorokban a helységbérleti szerződéseket nem lehet felmondani és a bérleti díjakat nem lehet megemelni (cikkünk első verziójában "felszámolni"-t írtunk, a hibáért elnézést kérünk). A turizmusfejlesztési hozzájárulást is elengedjük június 30-ig. Döntéseket hoztunk a munkavállalási szabályok rugalmasabbá tételéről. A cél az, hogy a munkaadók és munkavállalók könnyebben meg tudjanak egyezni egymással.

Ezek bonyolult és nehéz kérdések. Az alaprendeletet ma közzéteszi a kormány, a részletszabályokat holnap ismerheti meg mindenki - zárta 5 perces beszédét.

A miniszterelnök hitelekkel kapcsolatos bejelentése több elemében követi a Magyar Nemzeti Bank javaslatait.

1. A hitelezési moratórium szükségességéről és megvalósításának lehetséges módjáról itt írtunk részletesen. Ami a másik két hitelekkel kapcsolatos bejelentést illeti:

2. mivel Magyarországon a fogyasztási hitelek döntő többségét (amelyeken belül kiemelt helyet foglalnak el a személyi kölcsönök) alapkamat+5 százalékpont felett hajlandóak csak kínálni a bankok és pénzügyi vállalkozások, ezért a döntést elsődleges hatása az lehet, hogy néhány hónapra leáll a fogyasztási hitelezés Magyarországon (ha csak adminisztratíve elő nem írják ilyen hitelek elérhetővé tételét a bankoknak). Kivételt ez alól a „nulla százalékos”, de legalábbis alacsony THM-mel rendelkező egyes áruhitelek jelenthetik, a részletre történő áruvásárlás lehetősége a járvány nehéz hónapjaiban segíthet a háztartások egy részének (ne feledjük, hogy a törlesztési moratórium csak a már felvett hitelekre vonatkozik a bejelentés szerint). Kérdés, a kiskereskedelmi árakba mennyire fog beépülni ilyen esetekben az alacsony kamatozású áruhitelek jutaléka.

3. egyelőre nem tökéletesen világos a vállalkozások rövid lejáratú hiteleinek június 30-áig történő meghosszabbításáról szóló intézkedés célja, hiszen a törlesztési moratóriummal egyidejűleg valószínűleg egyébként is szükség lesz a hitelek (köztük az idén lejáró lakossági és vállalkozási hitelek) futamidejének a meghosszabbítására (ellenkező esetben valószínűleg le kellene idén írniuk e hiteleket a bankoknak). A rövid lejáratú hitelek megújítása során viszont lehet némi jelentősége a június 30-áig történő meghosszabbításnak a vállalkozások számára, ezzel némi haladékot nyerhetnek azok a cégek is, amelyek tavasszal újították volna meg lejárató hiteleiket.

4. A járulékcsökkentő és adóelengedő intézkedések bizonyos szektorokat céloznak és célzottságuknál fogva óriási kiesést nem okoznak a költségvetésnek (amelyet egyébként alapjaiban ír át a koronavírus az új makrogazdasági feltételek, GDP-pálya miatt). Fontos azt is megjegyezni, hogy nem mindegy, hogy az adó- és járulékelengedési intézkedések hatását milyen pályához viszonyítjuk. Az alappálya még koronavírus-hatás nélkül készült, de a mostani környezetben az alternatív forgatókönyv ebben a 6 szektorban az lenne, hogy elbocsátanak, vagyis így sem-úgy sem lenne járulékbevétele a költségvetésnek. A kormány tehát abban a helyzetben van a válságba került ágazatok esetén, hogy célzottan mentse a menthetőt.

5. A munkaügyi lépéseket egyelőre a részletek hiányában nem tudjuk értékelni.

A teljes videó itt visszanézhető:

