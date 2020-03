Mekkora csomagot jelentett be Orbán Viktor? Kiszámoltuk!

Ha csak a költségvetési hatását nézzük a szerdán ismertetett első gazdaságújraindító csomagnak, akkor azt mondhatjuk, hogy nem méretes a csomag. Az is igaz, hogy ez csak az első lépéssorozat. A Portfolio számításai szerint 40-50 milliárd forintos adóelengedésről döntött a kormány.

Orbán Viktor 5 pontos intézkedéscsomagot jelentett be, ami az első körös gazdaságpolitikai akcióterv a koronavírus okozta nehéz gazdasági helyzet csillapítására. Tegnapi gyorsértékelésünkben megállapítottuk: jó az irány, de túlságosan szűkre szabott és ennél mennyiségében is több kell.

A Portfolio kiszámolta a csomag 4. pontjában felsorolt járulékcsökkentő és adóelengedő intézkedések költségvetésre gyakorolt hatását és ezek a számok is megerősítenek bennünket abban, hogy ennél többre lesz szükség. De az is biztosnak tűnik, hogy ezzel a kormány tisztában van, és hamarosan újabb bejelentések jöhetnek ezen a téren.

Ha a KSH számaiból indulunk ki, akkor a szálláshely-vendéglátás ágazat 120 ezer embernek ad munkát, a szórakoztató és kulturális szektor pedig 43 ezer embert foglalkoztat. Ha az ő esetükben kiszámoljuk a 3 hónapra eső bértömeget (foglalkoztatottak száma és bruttó átlagbérük), akkor azt is tudjuk, hogy a járulékcsökkentések és kedvezmények mit okoznak a bevételek oldalán. Előbbi szektor megsegítése 31 milliárd forintba került, utóbbi 6 milliárd forintba. Fontos itt megjegyezni, hogy más (turisztikai ügynökség) statisztikák szerint széles értelemben véve 480 ezren dolgoznak a turizmusban. Ha ezt elfogadjuk, akkor az előbbi lépés költségvetési hatása 127 milliárd forint lenne.

A fenti lépések hatásához kell még hozzászámolni a turizmusfejlesztési hozzájárulás 3 hónapra történő elengedését, ami 9 milliárd forintos kieséssel jár (ha abból indulunk ki, hogy az egész évre a kormány ezen a soron 36 milliárd forintos bevételre számított).

A harmadik adóoldali könnyítés a taxisok megsegítése: 3 hónapra engedi el a kormányzat a kata-fizetési kötelezettségüket. Ez önmagában csupán néhány százmillió forintot jelent, ez a teljes csomag összegét tehát nem befolyásolja érdemben.

Összességében tehát a szerdán ismertetett csomag hatása alapvetően 45-50 milliárd forintra becsülhető, ha ennél szélesebb réteget érint a turizmusban, akkor már 140 milliárd forintról beszélünk.

Ez az idei évre várható GDP (ami szintén csak becslés, hiszen ezt most írja át a koronavírus) 0,1 vagy 0,3%-ára rúg, ami eltörpül például a csehek 2%-os és a lengyelek 16%-os GDP-arányos csomagjához képest.

A lényeg tehát, hogy készülhetünk az új intézkedések bejelentésére.

Fontos azonban azt is gyorsan hozzátenni, hogy a pénzügyi kormányzatnak rendkívül nehéz dolga van. A néhány héttel ezelőtt még érvényes hivatalos prognózist a koronavírus járvány pillanatokat alatt írta felül és a gazdasági előrejelzések külföldön is napról napra változnak (annak fényében, hogy a járvány milyen károkat okoz a gazdasági szereplőknél és hogy a járvány elleni korlátozó intézkedések mennyire szigorúak és mennyire lesznek tartósak). Egy ilyen környezetben rendkívül nehéz tervezni és kalkulálni. De ami még ennél is fontosabb: az új makrogazdasági környezet (senki nem tudja, pontosan mennyivel, de) sokkal rosszabb lesz, mint ahogy azt a kormány tervezte, a koronavírus-járvány miatt, a recessziós kilátások pedig eleve szűkítik a kormány lehetőségeit és mozgásterét (erről korábban itt írtunk). Legfrissebb elemzői körképünk azt mutatja, hogy gyakorlatilag megáll a magyar gazdaság idén, ami alapjaiban írja át a 2020-as büdzsét.

Egy ilyen környezetben érthető a kormánynak azon reakciója, hogy fokozatosan halad csak a gazdaságújraindító csomagok bejelentésével. Ám ennek megvan az a kockázata, hogy a fokozatosság jegyében bejelentett lépések már nem lesznek elegendőek, vagyis, ami tegnap még elegendőnek tűnt (vagy már tegnap sem), az holnap már nem lesz elég. Ez pedig azzal jár, hogy a gazdaság fertőzését nem lehet elkerülni.

Erről szólt tegnapi videónk részletesen, melyben Madár István vezető elemzőnk és Hornyák József makrogazdasági elemzőnk beszélgetett.

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda