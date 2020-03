Ilyet még soha sem csinált Brüsszel: felfüggeszti a deficitre vonatkozó szabályokat

Az Európai Bizottság eddig még soha nem alkalmazott intézkedésről döntött pénteken a koronavírus-járvány okozta gazdasági hatások mérséklése érdekében. Felfüggeszti a tagállamok költségvetési hiányára vonatkozó szigorú költségvetési szabályokat. Mostantól minden adott ahhoz, hogy a kormányok, így a magyar is, szórja a pénzt a gazdasági továbbfertőzés mielőbbi megakadályozása érdekében.

Rendkívüli lépés

A Bizottság pénteken a koronavírus-világjárványra való gyors, erőteljes és összehangolt reagálásra irányuló stratégiája keretében javaslatot tesz a Stabilitási és Növekedési Paktumban szereplő általános mentesítési záradék alkalmazására (a lehetőség 2011-es rendelkezésre állása óta erre még egyszer sem volt példa). A Tanács jóváhagyását követően ez a záradék lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az európai költségvetési keretrendszerre általában alkalmazandó költségvetési követelményektől eltérve olyan intézkedéseket hozzanak, amelyekkel megfelelően kezelhető a válság.

A Bizottság közleménye kiemeli: a javaslat fontos lépést jelent a Bizottság azon kötelezettségvállalásának teljesítése terén, hogy a rendelkezésére álló valamennyi gazdaságpolitikai eszközt fel fogja használni ahhoz, hogy támogatást nyújtson a tagállamoknak a polgárok védelméhez és a világjárvány súlyos negatív társadalmi-gazdasági következményeinek enyhítéséhez.

Ursula von der Leyen elnök a következőket nyilatkozta a közlemény szerint: „ma javaslatot teszünk a szabályainknak a lehető legnagyobb rugalmassággal történő kezelésére, ami lehetővé fogja tenni tagállamaink kormányai számára, hogy mindenkinek segítséget nyújtsanak: egészségügyi rendszereiknek, az érintett személyzetnek és a válság által igen súlyos mértékben érintett embereknek. Biztosítani szeretném, hogy a lehető legjobban reagáljunk a koronavírus-világjárvány emberi és társadalmi-gazdasági dimenziójára.”

Még többet is kész tenni a Bizottság

"A koronavírus-világjárvány hatalmas megrázkódtatást jelent az európai és a globális gazdaságnak. A tagállamok olyan költségvetési intézkedéseket fogadtak el, illetve jelenleg is dolgoznak olyan költségvetési intézkedések elfogadásán, amelyek célja az, hogy növeljék egészségügyi rendszereik kapacitását, és segítséget nyújtsanak a válság által különösen súlyosan érintett polgároknak és ágazatoknak. Az említett intézkedések és a gazdasági tevékenység visszaesése együttesen a költségvetési hiány jelentős mértékű megnövekedéséhez fognak vezetni" - emlékeztet a Bizottság.

A Bizottság felkéri a Tanácsot, hogy a lehető leghamarabb hagyja jóvá javaslatát.

A Bizottság készen áll arra, hogy a helyzet alakulásától függően további lépéseket tegyen.



Videóban üzent az elnök

Von der Leyen videóüzenetet is közzétett Twitter-csatornáján, melyben elmondta, hogy a mentesítési záradéknak nevezett ideiglenes intézkedés az EU-tagországok pénzügyminisztereiből álló tanács jóváhagyását követően ténylegesen feloldja a nemzeti kiadások szigorú brüsszeli felügyeletét.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nemzeti kormányok annyi pénzt pumpálhatnak gazdaságukba, amennyire csak szükségük van. Lazítunk a költségvetési szabályokon, hogy a kormányoknak legyen lehetőségük a költekezésre

- fejtette ki a videóban a Bizottság elnöke, aki rövid videójában külön megköszönte az Európai Központi Bank héten bejelentett rendkívüli lépéseit. Mindez jelentősen javítja von der Leyen szerint az európai intézmények tűzerejét a válság ellenében. Egyúttal megismételte, hogy a közös uniós költségvetés is rendelkezésre áll a kormányok számára 37 milliárd euró értékben.

A Bizottság pénteki bejelentése is azt bizonyítja, hogy a koronavírus-járvány rendkívüli időket hoz, amikor rendkívüli intézkedéseket kell meghozni. A mostani döntés a gyakorlatban azt jelenti, hogy Brüsszel engedi a tagállamok költekezését a járvány elleni védekezés, valamint a koronavírus-helyzet gazdaságra gyakorolt hatásának minimalizálása érdekében úgy, hogy eltekint a költségvetési hiányra vonatkozó szabályoktól. Ennek egyik alaptétele a 3% alatti GDP-arányos deficitkorlát. Érdemes itt megemlíteni, hogy a kormányok már a Bizottság döntése előtt megkezdték a gazdaságélénkítő programokat, mostantól viszont - az EU oldaláról legalábbis - kvázi büntetlenül költekezhetnek a koronavírus-járványra hivatkozva. Vagyis a költségvetési folyamatok egyik legfontosabb európai őre most szemet huny a deficitszabályok megsértése felett, kérdés, hogy ezzel a példátlan lehetőséggel mennyire tudnak élni az európai kormányok. Mindehhez ugyanis a piacoknak is lesz egy-két szavuk, ahogyan a 2010-es európai adósságválság bebizonyította. A magasabb költekezésből fakadó új hitelfelvételt meg is kell tudni finanszíroztatni, és az sem mindegy, hogy ez milyen áron (kamatok) mellett valósul meg (ezt a dilemmát mutattuk be hétfői cikkünkben Olaszország példáján keresztül). Itt a piaci szereplők árgus szemekkel fogják nézni az államadósság fenntarthatóságát az újabb kötvénykibocsátási hullám közepette és nem szabad megfeledkezni a továbbgyűrűző fertőző kockázatokról sem az eladósodott euróövezeti országok irányába. Ebben a helyzetben jöhet jól, hogy a világ jegybankjai már most elindították újabb körös eszközvásárlási programjaikat (vagyis a mennyiségi lazítás útjára léptek), ami hozamleszorító hatású. Egy ilyen gazdaságpolitikai mix segíthet abban, hogy az országok elkerüljék az elhúzódó recessziót.