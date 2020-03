Áramszünet jön több ezer háztartásban - Biztos, hogy koronavírus-járvány idején van erre szükség?

Átfogó, "nem halasztható" karbantartási munkálatokat végez a következő két hétben az Elmű Budapesten, így számos kerületben hosszabb-rövidebb áramszünetekre kell készülni. Az Elmű Hálózati Kft. honlapján elérhető információk szerint a munkálatok többnyire csak pár órát vesznek igénybe, bizonyos területeken ugyanakkor csaknem tíz órán át dolgoznak majd a szakemberek, ami esetlegesen akár ilyen hosszú áramkimaradásokat is jelenthet az adott városrészekben.

Az elmúlt napokban számos levelet kaptunk fővárosi olvasóinktól, melyek arról szóltak, hogy a következő napokban lakóhelyükön az elektromos művek áramszünettel járó karbantartást folytat. Sokan szerették volna megtudni, mi az oka az időzítésnek, hogy valóban szükséges-e éppen most elvégezni a munkálatokat és hogy nem lehetne-e máskor sort keríteni rájuk. A más időkben mérsékelt érdeklődésre számot tartó témát nyilvánvalóan az értékeli fel, hogy a járványhelyzet miatt nagyon sokan tartózkodnak otthon gyerekeikkel, ezért lakásuk egyébként kevésbé lényeges napközbeni áramellátása ezekben a hetekben, hónapokban jóval nagyobb jelentőséget nyer.

Egyre többen dolgoznak is otthon, az áram így értelemszerűen home office-ban végzett munkájukhoz is elengedhetetlen. Egy néhány órás áramkimaradást egy feltöltött akkumulátorú laptoppal gond nélkül át lehet vészelni, de egy 8-9 órás áramszünet már más, nem beszélve azokról, akik asztali számítógépen vagy egyéb, elektromos áramot fogyasztó gépen dolgoznak. Sok helyen a fűtés is villamos energiával működik, és persze az áram a háztartási berendezések működtetéséhez is elengedhetetlen.

Az alábbi táblázatban az Elmű Hálózati Kft. honlapján található információk alapján összegyűjtöttük, a következő két hétben hol, mikor és milyen időtartamú, esetlegesen áramszünettel járó karbantartási munkálatokat végeznek Budapesten.

A jelenlegi, koronavírus-járvány jelentette rendkívüli helyzetben másokhoz hasonlóan az energiaipari vállalatok is rendkívüli intézkedéseket léptettek életbe, melyek elsődleges célja éppen a kritikus fontosságú energiaellátás további zavartalan biztosítása, illetve - mint minden más szektorban - kollégáik fertőzési kockázatának minimalizálása, ezáltal a vírus terjedésének megelőzéséhez is hozzájárulva. Így tett az Elmű is, mely az elmúlt napokban több óvintézkedést is foganatosított.

A társaság hétfőn még azt közölte az MTI-vel, hogy egyes halasztható, a folyamatos szolgáltatáshoz nem alapvető tevékenységeit ideiglenesen leállította, ehhez képest pénteken a Portfolio-nak már úgy fogalmazott Boross Norbert, az Elmű-ÉMÁSZ kommunikációs igazgatója, hogy minden, ami halasztható, azt elhalasztják. Erre tipikus példa a villanyoszlopok festése, mely ugyan fontos, de jelen helyzetben egyáltalán nem elsődleges feladat, így kapacitásaikat, elsősorban humán erőforrásaikat megkímélik végrehajtásától.

Vannak ugyanakkor az áramellátás zavartalan biztosításához elengedhetetlen, nem halasztható teendők is, melyeket a kisebb rosszat választva éppen azért kell elvégezni, hogy ne legyen nagyobb baj belőle, illetve hogy a rendszer használhatóságát, a szolgáltatást fenn tudják tartani. A következő hetekben tervezett karbantartási munkálatok egyértelműen ebbe a kategóriába tartoznak. Minden egyéb, kevésbé sürgős karbantartást elnapoltak, de a tervezett munkálatokat mindenképpen el kell végezni, mert enélkül jelentős üzemviteli kockázat merülne fel. Egy ilyen helyzetre nem lehet teljesen felkészülni, pláne nem évekkel korábban. Azon vagyunk, hogy topon tartsuk az ellátás színvonalát; ez a dolgunk, ezért a karbantartásokat mindenképpen el kell végeznünk, hiszen egy gazdaságilag fontos infrastaruktúráról van szó - mondta a kommunikációs igazgató, aki egy, a témában feltett kérdésünkre adott válaszában úgy fogalmazott,

Büszkék vagyunk arra, hogy az energiaszolgáltatás két világháború, egy forradalom és számos természeti katasztrófa idején során is folyamatosan üzemelt. Elődeinkhez méltóan mi is helyt fogunk állni.

Sokkal jobb tehát, ha a rosszabbodó járványügyi helyzetben egy megtervezett, viszonylag rövid idejű karbantartásra kerül sor, mintha egy hosszabb szolgáltatáskiesés következne be a nélkülözhetetlen teendők elodázása miatt. Ezzel együtt, ahogy normál időkben, természetesen most sem zárható ki teljesen a nem tervezett, meghibásodásból eredő karbantartási munkálatok előfordulása.

Az egyéb óvintézkedések között az Elmű-ÉMÁSZ már korábban döntött arról, hogy személyes ügyfélszolgálati irodáit további intézkedésig zárva tartja. Amely területeken lehetséges, a cég digitális platformjain, azaz online, telefonon vagy e-mailben végezhető áramhálózati ügyintézés, illetve postai úton történik a dokumentumok fogadása. A mérőórák leolvasását átmenetileg felfüggesztették, ügyfeleiket arra kérve, hogy elektronikus úton, a vállalat honlapján vagy mobilos applikációjában adják meg a fogyasztásmérők állását. Fokozott biztonsági és higiéniás intézkedések mellett történik a biztonságos hálózati üzemvitelhez kapcsolódó feladatok, karbantartások elvégzése, a fogyasztói csatlakozóvezetékek építése és új bekapcsolások, a vezetéképítések és ezek tervezési munkái, a műszaki átadás-átvétel, a szakfelügyelet biztosítása, illetve az alkatrész- és eszközutánpótlást biztosító saját raktárak működtetése. A társaságcsoport vállalta, hogy egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolja ki tartós számlatartozás miatt az áramot.

Az Elmű egyelőre nem szerepel azok, az ország működése szempontjából létfontosságúnak minősített cégek között, melyeknél a Honvédség különleges irányítási törzsei a héten megkezdték a működésüket. Az akciócsoport feladata, hogy azokat a szolgáltató- és gyártókapacitásokat, közlekedési, energetikai, gyógyszeripari cégeket biztosítsa, amelyek működése létfontosságú a rendkívüli járványhelyzetben Magyarországon. Közel 140 létfontosságú szolgáltató céget, gyártókapacitást azonosítottak; ide most különleges irányítási törzseket rendeltek ki, akik amennyiben szükséges, akár át is tudják venni a vállalatok irányítását. A néhány tagú katonai, honvédelmi irányító csoportok tagjai rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai is.